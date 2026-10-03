Moderna zeigt, wie schwierig der Sprung von der Studie zum Geschäftsmodell ist - ein Biotech aus Australien macht es vor

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Erstmals übernimmt ein großer australischer Krankenversicherer Kosten für psychedelisch-assistierte Therapie - ein Muster, das die Biotech-Branche aus anderen Kontexten kennt

Das Wichtigste in Kürze

Emyria Limited (ASX: EMD | WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) meldet für August 2026 mehr Behandlungssitzungen als in den vier Vormonaten zusammen

Die Perth-Klinik des Unternehmens wird wegen gestiegener Nachfrage kapazitätsseitig erweitert

Ende September wurde die Empax-Klinik in Sydney eröffnet. Erste Patienten haben die Behandlung aufgenommen.

Das im April 2026 gestartete Empax Global Partnership Program soll internationalen Arzneimittelentwicklern Zugang zu Emyrias Klinikinfrastruktur verschaffen

Moderna (WKN: A2N9D9 | ISIN: US60770K1079) illustriert, wie herausfordernd der Übergang von klinischer Forschung zu einem tragfähigen kommerziellen Geschäftsmodell selbst für globale Biotech-Konzerne sein kann

Kaum ein Biotech-Unternehmen steht so sehr für den schwierigen Übergang von Forschung zu nachhaltigem Geschäft wie Moderna. Nach dem pandemiebedingten Umsatzboom mit seinem mRNA-Impfstoff musste der US-Konzern seine Erlösbasis neu ausrichten, da die Nachfrage nach Corona-Impfungen zurückging. Der breitere Biotech-Sektor beobachtet 2026 genau, welche Unternehmen diesen Sprung von reiner Forschungsfinanzierung zu tatsächlichen, wiederkehrenden Erlösen schaffen.

Ein deutlich kleineres Unternehmen, das genau diesen Übergang derzeit vollzieht, ist die australische Emyria Limited - allerdings über ein gänzlich anderes Modell als klassische Wirkstoffentwicklung.

Moderna als Blaupause für den schwierigen Weg zur kommerziellen Reife

Moderna wurde während der Corona-Pandemie zu einem der bekanntesten Namen der Biotech-Branche und zeigt seither exemplarisch, wie volatil der Übergang von einem durch ein einzelnes Produkt getriebenen Umsatzboom zu einer diversifizierten, nachhaltigen Erlösbasis verlaufen kann. Der Konzern investiert seither in eine breitere mRNA-Plattform mit weiteren Indikationen, um seine Abhängigkeit von der Impfstoffnachfrage zu reduzieren.

Für Anleger verdeutlicht dieses Beispiel ein branchenweites Muster: Selbst finanzstarke, global aufgestellte Biotech-Konzerne benötigen häufig mehrere Jahre und erhebliche Investitionen, um von klinischer Forschung zu einem breit abgesicherten Geschäftsmodell zu gelangen.

Das australische Experiment: Kostenübernahme durch einen privaten Krankenversicherer

Emyria hat im Sommer 2026 mit einem der größten privaten Krankenversicherer Australiens eine Vereinbarung getroffen, wonach Mitglieder unter bestimmten Bedingungen Zugang zu klinikbasierter, supervidierter psychedelisch-assistierter und cannabinoidbasierter Therapie erhalten - mit teilweiser oder vollständiger Kostenübernahme durch die Police.

Nach Unternehmensangaben lagen die Behandlungssitzungen im August 2026 höher als in den vier vorangegangenen Monaten zusammen. Die Perth-Klinik, der erste und am längsten laufende Standort im Empax-Netzwerk, wird wegen der gestiegenen Nachfrage nun kapazitätsseitig ausgebaut und in der neuen Empax-Klinik in Sydney haben erste Patienten die Behandlung aufgenommen.

Globalisierung der Klinikkapazität statt eigener neuer Wirkstoffe

Anders als viele Wettbewerber, die auf die Entwicklung neuer psychedelischer Moleküle setzen, verfolgt Emyria mit dem im April 2026 gestarteten Empax Global Partnership Program einen anderen Ansatz: Internationale Arzneimittelentwickler sollen Zugang zu Emyrias bereits aufgebauter Klinikinfrastruktur und klinischem Behandlungs-Know-how erhalten, statt eigene Behandlungsstrukturen von Grund auf neu zu errichten.

Nach Unternehmensangaben befinden sich weltweit mehr als 50 psychedelisch-assistierte Therapieprogramme in Entwicklung. Emyria argumentiert, der Engpass in der Branche liege inzwischen weniger bei den Wirkstoffen selbst als bei geschulten, regulatorisch abgesicherten Behandlungskapazitäten - eine Lücke, die das Unternehmen mit seinem Klinikmodell zu schließen versucht.

Quellen:

https://kalkinemedia.com/au/stocks/cannabis/emyria-secures-insurer-funding-for-mental-health-care-asxemd

https://www.techinvest.online/news/emyria-expands-perth-clinic-as-psychedelic-therapy-demand-surges

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

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