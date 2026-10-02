Nachdem die Moderna-Aktie am Dienstag auf ein neues 4-Jahreshoch bei knapp über 200 US$ geklettert war, korrigierte sie am Mittwoch und Donnerstag leicht nach unten. Wird sie diese Nachricht erneut auf ein Mehrjahreshoch katapultieren und ist der Biotech-Titel nach seiner jüngsten Kursrallye überhaupt noch einen Kauf wert? Aufnahme in den Nasdaq 100 Seit gestern ist bekannt, dass die Moderna-Aktie in den Nasdaq 100-Index aufgenommen wird. Sie wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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