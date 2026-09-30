Durchbruch bei PTBS-Therapie: Emyria eröffnet hochmoderne Spezialklinik in Sydney

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) hat seine erste Empax-Klinik im australischen Bundesstaat New South Wales eröffnet. Die Behandlung der ersten Patienten hat bereits begonnen. Damit verfügt das Unternehmen nun über eine klinische Präsenz in den vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens: New South Wales, Victoria, Queensland und Western Australia.

Die Eröffnung erfolgte planmäßig und markiert einen weiteren Schritt beim Aufbau eines landesweiten Netzes spezialisierter Empax-Kliniken. Die neue Behandlungseinrichtung soll die Versorgung von Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und behandlungsresistenter Depression unterstützen.

Sydney erweitert Behandlungskapazität

Die neue Empax-Klinik befindet sich im Matilda Nepean Private Hospital in Kingswood im Westen Sydneys. Sie verfügt über vier Behandlungsplätze und ist in die Krankenhausstruktur integriert. Dort sollen von Psychiatern geleitete Behandlungsprogramme durchgeführt werden.

Die ersten Patienten wurden für eine Behandlung im Rahmen des australischen Arbeitsunfallversicherungssystems von New South Wales zugelassen. Nach Angaben von Emyria eröffnet dies einen weiteren Erstattungsweg und unterstützt das Ziel, evidenzbasierte Therapien in etablierte Versorgungs- und von Kostenträgern unterstützte Strukturen zu integrieren.

Mit der Eröffnung steigt die Zahl der Behandlungsplätze im gesamten Emyria-Netz von 14 auf 18. Damit können nach Unternehmensangaben bis zu 90 Behandlungssitzungen pro Woche durchgeführt werden. In Sydney stehen bereits geschulte Kliniker und zugelassene Verschreiber zur Verfügung.

Nationale Plattform für klinische Daten

Mit Sydney erstreckt sich die klinische Präsenz von Emyria nun über die vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens. Die Plattform umfasst damit neben dem Zugang zu Patienten auch die Entwicklung von Fachkräften, die Durchführung der Behandlungen und die Gewinnung von Daten aus der realen Versorgung.

Der Bedarf ist erheblich. Laut den von Emyria angeführten Daten machten psychische Erkrankungen und Störungen durch Substanzkonsum im Jahr 2024 rund 15% der gesamten Krankheitslast Australiens aus. Die jüngste nationale Studie des Australian Bureau of Statistics zur psychischen Gesundheit kommt zudem zu dem Ergebnis, dass rund 4,3 Millionen Australier im Alter von 16 bis 85 Jahren innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten von einer psychischen Erkrankung betroffen waren.

Australische Erfahrung als Basis für die USA

Die in Australien aufgebaute Plattform liefert Emyria praktische Erfahrungen in mehreren Bereichen. Dazu zählen klinische Steuerung, die Ausbildung von Therapeuten, die Auswahl von Patienten, die Durchführung der Behandlungen, der Zugang über Kostenträger sowie die Gewinnung von Daten aus der realen Versorgung.

Diese Erfahrungen sollen Erkenntnisse darüber liefern, welche klinische Infrastruktur notwendig ist, um entsprechende Therapien auch außerhalb klassischer klinischer Studien in regulierte Gesundheitssysteme zu integrieren.

Parallel prüft Emyria weiterhin strategische Möglichkeiten, diese Erfahrungen in den USA einzusetzen. Hintergrund sind unter anderem die jüngste Auswahl des Unternehmens für eine Präsentation bei einer öffentlichen Anhörung der US-amerikanischen Food and Drug Administration zur möglichen künftigen therapeutischen Nutzung psychedelischer Medikamente sowie die Ernennung des ehemaligen US-Veteranenministers Dr. David Shulkin zum strategischen Berater.

Emyria Executive Chair Greg Hutchinson erklärte:

"Die Eröffnung unserer Klinik in Sydney etabliert Emyria in den vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens und erweitert die spezialisierte klinische Infrastruktur, um die Durchführung dieser Behandlungen in größerem Umfang zu unterstützen. "Mit geschulten Klinikern, zugelassenen Verschreibern, Behandlungskapazitäten und zugelassenen Patienten, die nun vorhanden sind, liegt unser Fokus darauf, diese Plattform in bessere Behandlungsergebnisse, höhere Behandlungsvolumina und hochwertige Daten aus der realen Versorgung umzusetzen."

Die Eröffnung in Sydney erweitert damit nicht nur die geografische Reichweite von Emyria. Mit zusätzlichen Behandlungskapazitäten, bereits zugelassenen Patienten und vorhandenen Fachkräften wächst zugleich die operative Grundlage für die weitere Datenerhebung und Behandlungstätigkeit.

Quellen:

https://emyria.com/announcements

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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