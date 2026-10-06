Eli Lilly gibt 32 Milliarden Dollar für Zukäufe aus: Wo steht Emyria im globalen Biotech-Kaufrausch?

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Big Pharma jagt 2026 in Rekordtempo nach neuen Wachstumsplattformen. Ein Blick auf die Übernahmestrategien der Branchengrößen zeigt, wonach Käufer wirklich suchen - und wo kleinere Anbieter klinischer Infrastruktur wie Emyria in dieses Bild passen.

Die Pharmabranche kauft 2026 wie lange nicht mehr. Allein Eli Lilly (WKN: 858560, ISIN: US5324571083) hat nach Angaben von BioPharma Dive in diesem Jahr 13 Übernahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Milliarden US-Dollar abgeschlossen - vom 2,875-Milliarden-Dollar-Deal für die Autoimmun-Plattform Merida Biosciences bis zu drei Impfstoff-Firmen, die an einem einzigen Tag im Mai für zusammen 3,8 Milliarden US-Dollar eingesammelt wurden. GSK (WKN: A3DMB5, ISIN: GB00BN7SWP63) zog mit dem 10,6-Milliarden-Dollar-Kauf des Lungenkrebs-Spezialisten Nuvalent nach. Insgesamt zählte die Branche im ersten Halbjahr über 50 Transaktionen - deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Was die Käufer eint, ist weniger die Größe der Zielunternehmen als die Art der Technologie: Fast durchgängig geht es um differenzierte Plattformen mit klarem Wirkmechanismus und belastbaren klinischen oder real-weltlichen Daten - nicht um die x-te Wiederholung eines bekannten Wirkstoffprinzips.

Was Big Pharma wirklich einkauft

Ein Blick auf die einzelnen Deals zeigt ein wiederkehrendes Muster: Lilly kaufte mit Merida eine Technologie zur gezielten Elimination krankheitsverursachender Autoantikörper, mit Centessa eine Orexin-basierte Schlafstörungs-Substanz und mit Kelonia eine In-vivo-Gentherapie-Plattform. GSK sicherte sich mit Nuvalent zwei spät-klinische Lungenkrebs-Wirkstoffe. Der gemeinsame Nenner: Firmen, die reale Behandlungsdaten oder ein eigenständiges technisches Verfahren liefern, statt nur eine weitere Molekülvariante.

Genau in dieser Kategorie positioniert sich Emyria (WKN: A3EEM1, ISIN: AU0000073645). Über die konzerneigenen Kliniken sammelt das australische Unternehmen laufend Real-World-Daten zur Anwendung psychedelisch-gestützter Therapien bei behandlungsresistenten psychischen Erkrankungen - ein Modell, das näher an der klinischen Versorgungsrealität liegt als eine klassische, rein studienbasierte Pipeline.

Empax: Vom Klinikbetreiber zum internationalen Netzwerk

Emyria treibt parallel den Ausbau seiner Empax-Plattform voran, die internationale Sponsoren und Anbieter psychedelisch-gestützter Therapien miteinander vernetzen soll. Begünstigt wird dieser Schritt durch eine Ausweitung der australischen Authorised-Prescriber-Regelungen der Gesundheitsbehörde TGA, die mehr Ärzten den kontrollierten Zugang zu solchen Therapien erlaubt und damit die Rekrutierung für Emyrias Netzwerk erleichtert.

Für ein Unternehmen dieser Größenordnung bedeutet das vor allem: mehr Behandlungsdaten aus mehr Märkten - die Rohstoffbasis, die in der aktuellen M&A-Welle bei Käufern wie Lilly oder GSK offensichtlich gefragt ist.

Interessant ist die Einordnung, weil sie zeigt, nach welchem Muster größere Marktteilnehmer aktuell selektieren - und dass kleinere Anbieter wie Emyria mit differenzierten Datensätzen zumindest thematisch im selben Suchraster auftauchen wie milliardenschwere Zielobjekte.

Quellen:

https://www.biospace.com/business/lillys-25b-m-a-spree-captures-half-of-pharmas-2026-capacity

https://www.biospace.com/business/biopharma-strikes-50-m-as-deals-in-h1-led-by-lillys-25b-spend

https://www.biospace.com/deals/deal-hungry-lilly-strikes-up-to-2-9b-immuno-play-for-merida

https://smallcaps.com.au/stocks/asx-emd

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU0000073645,GB00BN7SWP63