Anzeige / Werbung

Der Wettlauf um psychedelische Arzneimittel erreicht eine neue Etappe. Compass Pathways (ISIN: US20451W1018) hat am 9. November seinen US-Zulassungsantrag für COMP360 gegen therapieresistente Depression vollständig eingereicht. Damit gewinnt eine wirtschaftliche Frage an Bedeutung: Wie wird aus einem möglichen zugelassenen Medikament eine Behandlung, die Patienten tatsächlich erhalten und Kostenträger finanzieren?

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) arbeitet bereits an dieser praktischen Umsetzung. Der australische Anbieter spezialisierter psychiatrischer Versorgung hat am 19. November die Rekrutierung von 31 zusätzlichen Therapeuten bekannt gegeben. Nach Angaben des Unternehmens begrenzt derzeit die Verfügbarkeit qualifizierter Therapeuten die Behandlungszahl im Empax-Netzwerk. Mehr Personal soll deshalb ab 2027 die Auslastung bestehender Kliniken und deren umsatzwirksame Aktivitäten erhöhen.

Compass: Der Antrag ist eingereicht, die Vermarktung bleibt die nächste Hürde

Compass entwickelt mit COMP360 eine synthetische Psilocybin-Formulierung für Patienten, bei denen mindestens zwei angemessene Behandlungen mit Antidepressiva keinen ausreichenden Erfolg gebracht haben. Nach Angaben des Unternehmens stützt sich der Antrag auf zwei Phase-3-Studien und eine Phase-2b-Studie mit insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmern.

Das Unternehmen bereitet sich auf einen möglichen Marktstart im ersten Halbjahr 2027 vor, vorbehaltlich der FDA-Zulassung. Zusätzlich sind die erforderlichen Änderungen der kontrollierten Substanzeinstufung zu beachten. Der eingereichte Antrag bedeutet somit einen wichtigen Entwicklungsfortschritt, aber noch keine Verkaufsfreigabe.

Für die anschließende Marktdurchdringung werden Behandlungszentren, qualifiziertes Personal und ausreichende Erstattung entscheidend. Compass nennt selbst den Zugang der Patienten und die Kostenübernahme als wesentliche Voraussetzungen seiner Kommerzialisierung. Die wirtschaftliche Bewährungsprobe reicht damit über die regulatorische Entscheidung hinaus.

Ein Medikament braucht einen funktionierenden Behandlungspfad

Psychedelisch unterstützte Therapien erfordern eine aufwendige klinische Organisation. Patienten müssen untersucht, vorbereitet, während mehrstündiger Sitzungen begleitet und anschließend nachbetreut werden. Die Verfügbarkeit eines Wirkstoffs allein schafft deshalb noch keine ausreichende Versorgung.

Für Kostenträger stellt sich zugleich die Frage nach dem gesamten Behandlungspaket: Welche Patienten kommen infrage, welche Leistungen sind erforderlich und welche Ergebnisse rechtfertigen die Ausgaben? Für Klinikbetreiber entscheidet die Antwort darüber, ob aus medizinischem Bedarf tatsächlich finanzierte Behandlungen werden.

Hier liegt Emyrias konkrete Verbindung zur internationalen Entwicklung. Das Unternehmen bringt Erfahrung mit der Durchführung entsprechender Behandlungen im australischen Versorgungsrahmen ein. Daraus folgt allerdings kein automatischer Umsatzanspruch aus einer möglichen US-Zulassung von COMP360.

31 zusätzliche Therapeuten sollen vorhandene Kapazität erschließen

Emyria verfügt nach eigenen Angaben über 18 Behandlungsbetten an fünf Standorten. Die jüngste Personalmaßnahme soll mehr Behandlungen innerhalb dieser bestehenden Infrastruktur ermöglichen, ohne dafür zusätzliche Einrichtungen anmieten zu müssen.

Die neue Gruppe umfasst 22 Therapeuten aus Perth, sechs aus Brisbane und drei aus Sydney. Davon erfüllen 18 die Eignungskriterien der australischen Arzneimittelbehörde TGA für leitende Therapeuten. Zehn sind Psychologen, die auch die personellen Anforderungen für Behandlungen berechtigter Veteranen unterstützen sollen.

Die spezialisierte Ausbildung beginnt am 27. November. Nach Abschluss der Schulung und der erforderlichen begleiteten Einarbeitung sollen die neuen Kräfte ab dem ersten Quartal 2027 schrittweise klinisch tätig werden. Die Zahl der insgesamt ausgebildeten Therapeuten soll dadurch auf über 150 steigen. Diese Gesamtzahl ist jedoch nicht mit einer durchgehend verfügbaren Vollzeitbelegschaft gleichzusetzen.

Erstattung öffnet den Zugang zur Behandlung

Im Septemberquartalsbericht meldete Emyria erste Bewilligungen für berechtigte Patienten durch das australische Department of Veterans' Affairs. Damals lagen mehr als 40 Überweisungen vor, die das Unternehmen durch Untersuchung und Antragsverfahren begleitete. Überweisungen sind dabei noch keine abgeschlossenen Behandlungen.

Für erste Patienten am neuen Standort in Sydney bestanden zudem Finanzierungswege über das Arbeitnehmerentschädigungssystem von New South Wales. Solche konkreten Zugänge sind wirtschaftlich relevant: Sie verbinden Patientennachfrage mit einer möglichen Kostenübernahme.

Emyria sieht für das zusätzliche Personal drei Einsatzfelder: erstattete Patientenbehandlungen, staatlich finanzierte Veteranenversorgung und von Pharmaunternehmen finanzierte klinische Studien. Ob diese Möglichkeiten zu höheren Erlösen führen, wird sich an Behandlungszahlen und tatsächlicher Auslastung zeigen.

Umsatzwachstum schafft eine Basis, die Finanzierung bleibt wesentlich

Im Septemberquartal erzielte Emyria rund 1,42 Millionen australische Dollar Umsatz gegenüber 0,47 Millionen im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig betrug der operative Mittelabfluss rund 2,28 Millionen australische Dollar; zum Quartalsende waren 4,745 Millionen australische Dollar liquide Mittel vorhanden.

Eine höhere Auslastung könnte die wirtschaftliche Nutzung der aufgebauten Infrastruktur verbessern. Sie muss jedoch zunächst die zusätzlichen Personalaufwendungen und den laufenden Finanzierungsbedarf tragen. Außerdem erfolgt die australische Behandlung innerhalb eines besonderen Verschreibungsrahmens; die TGA hat entsprechende MDMA- und Psilocybin-Produkte bislang nicht regulär auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zugelassen.

Fazit

Der kommerzielle Erfolg psychedelischer Medizin wird sich auch daran entscheiden, ob qualifizierte Behandler und finanzierte Therapieplätze verfügbar sind. Compass hat mit dem abgeschlossenen Zulassungsantrag einen wichtigen Meilenstein erreicht. Emyria liefert dazu eine eigenständige operative Perspektive: bestehende Kliniken, konkrete Erstattungswege und eine gezielte Erweiterung des therapeutischen Personals. Für europäische Anleger wird ab Anfang 2027 besonders relevant, ob die neuen Mitarbeiter tatsächlich mehr Behandlungen und höhere Erlöse ermöglichen. Der operative Mittelabfluss bleibt dabei eine wesentliche Größe. Die bevorstehende Ausbildung und anschließende Einarbeitung schaffen einen klaren Beobachtungspunkt: Emyria muss zeigen, wie erfolgreich sich aufgebaute Infrastruktur in regelmäßig finanzierte Patientenversorgung übersetzen lässt.

Vorhandene Kliniken sollen stärker ausgelastet werden

Die Personalaufstockung ist auf das erwartete Patientenwachstum im Jahr 2027 ausgerichtet. Emyria hat in den vergangenen Jahren die klinische Infrastruktur, die Ausbildungsstrukturen und die Behandlungsprotokolle aufgebaut, um komplexe psychische Erkrankungen in der Praxis evidenzbasiert behandeln zu können.

Das landesweite Empax-Netzwerk ist inzwischen in wichtigen australischen Märkten etabliert. Für 2027 erwartet Emyria eine steigende Zahl behandelter Patienten. Neben dem weiteren Ausbau des Netzwerks soll vor allem die bessere Auslastung bestehender Kliniken das Wachstum vorantreiben.

Ein entscheidender Faktor ist dabei die Verfügbarkeit von Therapeuten. Emyria verfügt über 18 Behandlungsbetten an fünf Standorten. Derzeit begrenzt jedoch nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der verfügbaren Therapeuten die Behandlungskapazität. Mit zusätzlichen Fachkräften kann das Unternehmen mehr Patienten in der bestehenden Infrastruktur versorgen, ohne dafür neue Einrichtungen schaffen zu müssen.

Die 31 Neueinstellungen sollen diese Entwicklung ermöglichen. Sobald die Therapeuten ihre Ausbildung und die betreute Einarbeitung abgeschlossen haben, kann Emyria die Auslastung seiner bestehenden Standorte erhöhen und zusätzliche Behandlungskapazitäten erschließen.

Drei Geschäftsfelder sollen von der Personalaufstockung profitieren

Die erweiterte Belegschaft soll die Behandlungskapazitäten und damit verbundene Umsatzmöglichkeiten in drei etablierten Bereichen des klinischen Geschäftsmodells stärken:

Erstattete Patientenbehandlungen: Mehr spezialisierte Therapeuten sollen die PTBS- und Depressionsprogramme im nationalen Empax-Netzwerk unterstützen. Dadurch können mehr Patienten über bestehende Erstattungswege behandelt werden.

Staatlich finanzierte Veteranenbehandlungen: Die größere Zahl an Psychologen soll die Anforderungen des DVA erfüllen und das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Behandlungen für berechtigte australische Veteranen unterstützen.

Pharmafinanzierte klinische Studien: Das erweiterte Team soll die klinische Durchführung internationaler Pharma-Partnerschaften und von durch Sponsoren finanzierten Forschungsprogrammen im Empax-Netzwerk stärken.

Die Personalexpansion unterstützt damit Emyrias Strategie, die Zahl der Patientenbehandlungen im Jahr 2027 zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die klinischen Standards, die Patientensicherheit und die Behandlungsergebnisse erhalten bleiben, auf denen die Versorgungsmodelle des Unternehmens basieren.

Management sieht den Übergang zur kommerziellen Skalierung

Greg Hutchinson, Executive Chair von Emyria, erklärte:

"Emyria hat mehrere Jahre damit verbracht, die klinische Infrastruktur, das spezialisierte Personal und die Behandlungsprotokolle aufzubauen, die erforderlich sind, um unsere PTBS- und TRD-Programme in großem Umfang anzubieten. Mit einem nun etablierten landesweiten Netzwerk ist unsere Priorität für 2027 klar: Unsere Behandlungen für möglichst viele Menschen im ganzen Land zugänglich zu machen, die unter diesen oft ansonsten schwer behandelbaren Erkrankungen leiden.

Die Einstellung von 31 zusätzlichen Therapeuten ist ein wichtiger Schritt, um die Behandlungskapazität unserer bestehenden Empax-Kliniken freizusetzen. Jeder Therapeut, der zu uns kommt, ermöglicht es uns, mehr Patienten nach demselben klinischen Standard zu behandeln. Besonders wichtig ist, dass die Aufnahme von zehn Psychologen zur Unterstützung DVA-finanzierter Veteranenbehandlungen unsere Fähigkeit stärkt, auf das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Patientenversorgung zu reagieren.

Wir konzentrieren uns jetzt darauf, unsere Investitionen in die klinische Infrastruktur in mehr Patientenbehandlungen und damit in eine höhere kommerzielle Aktivität und mehr Umsatz umzusetzen. Der Ausbau unseres spezialisierten Personals ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie und unterstützt erstattete Patientenversorgung, Veteranenbehandlungen sowie wachsende Chancen mit internationalen Pharmapartnern."

Fazit

Emyria hat die klinische Infrastruktur für sein landesweites Behandlungsnetzwerk aufgebaut und richtet den Fokus nun stärker auf die Skalierung des Geschäfts. Mit 31 zusätzlichen Therapeuten, darunter 18 Fachkräfte mit TGA-Lead-Therapist-Eignung und zehn Psychologen für den Ausbau der Veteranenversorgung, schafft das Unternehmen personelle Voraussetzungen für mehr Behandlungen im kommenden Jahr.

Der Hebel liegt vor allem in der besseren Auslastung der bestehenden Kliniken. Da die Zahl der Therapeuten bislang die Behandlungskapazität begrenzt, könnte die Personalaufstockung mehr Patientenversorgung ermöglichen, ohne dass unmittelbar neue Standorte erforderlich sind. Entscheidend wird nun sein, wie schnell die neuen Fachkräfte ihre Ausbildung abschließen, in den klinischen Betrieb integriert werden und die erwartete Zunahme der Behandlungen tatsächlich erreicht wird.

Quellen:

Emyria Limited: "Emyria Recruits 31 Therapists to Meet Growing Patient Demand", ASX-Mitteilung vom 19. November 2026. Vom Nutzer bereitgestellt.

Emyria Limited: "Quarterly Activities and Cash Flow Report", 29. Oktober 2026. Vom Nutzer bereitgestellt.

Compass Pathways: "Compass Pathways Completes COMP360 Psilocybin New Drug Application to U.S. FDA for Treatment-Resistant Depression", 9. November 2026.

https://ir.compasspathways.com/News-Events-/news/news-details/2026/Compass-Pathways-Completes-COMP360-Psilocybin-New-Drug-Application-to-U-S-FDA-for-Treatment-Resistant-Depression/default.aspx

Deutsche Börse: Stammdaten Emyria Limited, abgerufen am 22. November 2026.

https://live.deutsche-boerse.com/aktie/emyria-limited

Börse Stuttgart: Stammdaten Compass Pathways Sponsored ADR, abgerufen am 22. November 2026.

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qcdr-compass-pathw-sp-adr

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Psychedelika vor der Vermarktung: Warum Erstattung und Therapeuten über den Markterfolg entscheiden appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645,US20451W1018