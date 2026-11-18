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Die US-Behörde hat im September öffentlich angehört, Compass will noch 2026 den Zulassungsantrag einreichen - parallel baut ein australischer Klinikbetreiber Infrastruktur und Daten auf

Für psychedelische Medikamente rückt der Moment der Wahrheit näher. Am 14. September hielt die US-Arzneimittelbehörde FDA eine öffentliche Anhörung zur möglichen künftigen therapeutischen Nutzung psychedelischer Wirkstoffe ab. Laut einem Konferenzbericht registrierten sich mehr als 1.800 Teilnehmer, rund 80 Redner standen auf der Liste; schriftliche Stellungnahmen waren noch bis zum 5. Oktober möglich. Nach eigenen Angaben war auch Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) für einen Redebeitrag ausgewählt worden - ein australischer Betreiber spezialisierter Kliniken für posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) und therapieresistente Depression.

Washington erhöht das Tempo

Der politische Rahmen hat sich 2026 spürbar verschoben. Ein Präsidialerlass vom 18. April (Executive Order 14401) soll Zulassungen für Psychedelika beschleunigen und den Zugang bei schweren psychischen Erkrankungen erleichtern. Am 24. April vergab die FDA nach Angaben von Branchenbeobachtern sogenannte Commissioner's National Priority Vouchers an drei Entwicklungsprogramme: Psilocybin bei therapieresistenter Depression, Psilocybin bei schwerer Depression und Methylon bei PTSD. Am 13. Juli folgte die finale Leitlinie für klinische Prüfungen.

Juristische Analysten beschreiben die Leitlinie als Weg zur Zulassung, der zugleich eine hohe Beweislatte setzt. Subjektive Wirkungen der Substanzen sollen demnach konsequent als unerwünschte Ereignisse erfasst werden, und die FDA kann gesundheitspolitische Effekte wie Missbrauchsrisiken in die Nutzen-Risiko-Abwägung einbeziehen. Gegenstand der Anhörung waren laut Behörde unter anderem Qualifikation und Zulassung von Behandlern, Patientensicherheit, Zugangsfragen und Standards für die Datenerfassung.

Compass Pathways: auf der Zielgeraden, aber noch ohne Zulassung

Als am weitesten fortgeschritten gilt Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) mit COMP360, einer synthetischen Psilocybin-Formulierung gegen therapieresistente Depression. Die FDA hat nach Berichten ein rollierendes Einreichungsverfahren zugelassen; den formalen Zulassungsantrag will das Unternehmen nach eigener Planung im vierten Quartal 2026 abschließen. Analysten rechnen laut Börse Express damit, dass die Prüfung dadurch ein bis zwei Monate schneller laufen könnte.

Wirtschaftlich ist das Bild gemischt. Für das erste Quartal 2026 wies Compass einen Nettogewinn von 91,2 Millionen US-Dollar aus, der laut Börsen-Berichterstattung auf einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung von Warrants in Höhe von 130,9 Millionen US-Dollar beruht; operativ bleibt das Unternehmen defizitär. Ob COMP360 den hohen Beweisstandard der FDA erfüllt, entscheidet sich erst nach Einreichung und Prüfung.

Der Vergleichsmaßstab: ein bereits zugelassenes Nasenspray

Wie ein Präparat in der Versorgung ankommt, zeigt ein Blick auf Johnson & Johnson (WKN: 853260 | ISIN: US4781601046). Der Konzern vertreibt mit Spravato ein Esketamin-Nasenspray, das in den USA für therapieresistente Depression zugelassen ist und nur unter ärztlicher Aufsicht in zertifizierten Einrichtungen verabreicht wird. Der Fall verdeutlicht, dass bei Wirkstoffen mit besonderem Anwendungsrahmen die Zulassung nur ein Teil der Aufgabe ist: Es braucht Behandlungsräume, geschultes Personal, Nachsorge und Datenerfassung. Genau diese Infrastruktur steht bei psychedelischen Therapien im Zentrum der FDA-Anhörung.

Emyria: Klinikkette und Datenplattform statt Zulassungsstudie

Emyria verfolgt ein anderes Modell als Compass. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben sogenannte Empax-Kliniken und sammelt dort Real-World-Daten. Mit der Eröffnung einer Klinik im Matilda Nepean Private Hospital in Kingswood (Westsydney) am 29. September ist Emyria nach Unternehmensangaben in den vier bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaaten präsent; zuvor waren Western Australia, Queensland und Victoria (aktiviert am 18. Mai) in Betrieb. Die Zahl der Behandlungsplätze steigt von 14 auf 18, was bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche ermöglichen soll. Erste Patienten wurden laut Mitteilung im Rahmen der Arbeitnehmerentschädigung in New South Wales genehmigt; für die Klinik in Victoria meldete das Unternehmen im Mai aktive Erstattungswege über einen privaten Krankenversicherer.

Rechtlicher Hintergrund ist die australische Regelung, die seit dem 1. Juli 2023 speziell autorisierten Psychiatern erlaubt, MDMA bei PTSD und Psilocybin bei therapieresistenter Depression zu verschreiben. Die Zulassungsbehörde TGA hat Produkte mit diesen Substanzen allerdings nicht auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bewertet - darauf weist Emyria in jeder Börsenmitteilung ausdrücklich hin. Der Bedarf ist nach Angaben des Unternehmens, das sich auf die Statistikbehörden AIHW und ABS beruft, groß: Rund 4,3 Millionen Australier zwischen 16 und 85 Jahren erlebten binnen zwölf Monaten eine psychische Störung, und psychische sowie Suchterkrankungen machten 2024 etwa 15 Prozent der Krankheitslast aus.

Mit Blick auf die USA hat Emyria den früheren US-Veteranenminister David Shulkin als strategischen Berater gewonnen und prüft nach eigenen Angaben, seine australische Erfahrung bei Governance, Therapeutenschulung, Patienten-Screening und Datenerhebung dort einzusetzen.

Fazit

Beide Unternehmen berühren denselben Trend, tragen aber unterschiedliche Risiken. Compass hängt an einer einzelnen FDA-Entscheidung und an der Frage, ob die Studiendaten den hohen Beweisstandard erfüllen. Emyria hängt an Auslastung, Erstattung und regulatorischer Stabilität in Australien, wobei das Unternehmen aufgrund seines Infrastruktur-Ansatzes prinzipiell von jedem zugelassenen Psychedelika-Medikament profitieren könnte.

Quellen:

https://www.fda.gov/news-events/fda-meetings-conferences-and-workshops/considerations-potential-future-therapeutic-use-psychedelic-drugs-public-hearing-09142026

https://public-inspection.federalregister.gov/2026-14155.pdf

https://www.clinicaltrialvanguard.com/?p=32305

https://www.kslaw.com/insights/articles/fda%E2%80%99s-new-psychedelic-drug-guidance-paves-a-path-to-approval-while-setting-a-high-evidentiary-bar

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074n4z8wvj2ypq.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260518/pdf/06zpbz85hz6q14.pdf

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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