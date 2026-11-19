Die Einstellungen sollen dem erwarteten Anstieg der Zahl behandelter Patienten im landesweiten Empax-Netzwerk von Emyria im Jahr 2027 Rechnung tragen.

31 zusätzliche Therapeuten eingestellt - Die spezialisierte interne Schulung beginnt am 27. November 2026, um dem erwarteten Anstieg der Zahl behandelter Patienten im Jahr 2027 gerecht zu werden.

18 Therapeuten erfüllen die Zulassungskriterien der TGA für Lead Therapists - Damit wird der Pool spezialisierter klinischer Fachkräfte erweitert, der zur Unterstützung steigender Behandlungszahlen benötigt wird.

Darunter zehn Psychologen - Damit sollen die spezifischen Anforderungen des DVA an Therapeuten erfüllt und die erwarteten Fortschritte bei DVA-finanzierten Behandlungen von Veteranen im Jahr 2027 unterstützt werden.

Bestehende Kliniken bereit, mehr Patienten zu behandeln - Die Therapeuten werden Perth, Brisbane und Sydney zugeteilt; die Einarbeitung beginnt im ersten Quartal des Kalenderjahres 2027. Eine höhere Auslastung der bestehenden Kliniken ergänzt das weitere Wachstum des Netzwerks.

19. November 2026 / IRW-Press / Emyria Limited (ASX: EMD) ("Emyria" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter evidenzbasierter intensiver psychischer Gesundheitsversorgung, hat 31 zusätzliche Therapeuten eingestellt. Damit will das Unternehmen die Behandlungskapazität und die umsatzgenerierenden klinischen Aktivitäten in seinem landesweiten Empax-Netzwerk im Hinblick auf das Kalenderjahr 2027 erhöhen.

Die Einstellungen markieren einen bedeutenden Meilenstein beim Übergang von Emyria vom Aufbau seiner landesweiten klinischen Infrastruktur zur Ausweitung der Patientenzahlen im gesamten Netzwerk.

Emyria behandelt Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und therapieresistenter Depression (TRD), bei denen die Standardversorgung keine Besserung bewirkt hat. Bei jeder Behandlung müssen geschulte Therapeuten die Patienten während mehrstündiger Sitzungen begleiten. Die Zahl der ausgebildeten Therapeuten bestimmt daher, wie viele Patienten Emyria behandeln kann.

Die 31 Therapeuten beginnen ihre spezialisierte Schulung am 27. November 2026. Ihre schrittweise Einbindung in den klinischen Betrieb wird ab dem ersten Quartal des Kalenderjahres 2027 erwartet, sofern sie die erforderliche Schulung und die beaufsichtigte Einarbeitung zur Wahrung der klinischen Versorgungsstandards abschließen.

Von den 31 neu eingestellten Fachkräften erfüllen 18 die Zulassungskriterien der Therapeutic Goods Administration (TGA) für Lead Therapists. Zehn sind Psychologen, die Behandlungen von Veteranen unterstützen werden, die vom Department of Veterans' Affairs (DVA) finanziert werden. Damit erweitert Emyria seine personellen Möglichkeiten, die DVA-Anforderungen zu erfüllen und das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Behandlungszahlen zu bewältigen.

Die Schulung findet in Perth statt. Die Gruppe umfasst 22 Therapeuten aus Perth, sechs aus Brisbane und drei aus Sydney. Damit wird die Gesamtzahl geschulter Therapeuten auf mehr als 150 steigen (1), (2).

Vorbereitung auf die Behandlung weiterer Patienten im Jahr 2027

Emyria hat mehrere Jahre in den Aufbau der spezialisierten klinischen Infrastruktur, der Schulungskapazitäten für Fachkräfte und der Behandlungsprotokolle investiert, die erforderlich sind, um evidenzbasierte komplexe Behandlungen psychischer Erkrankungen unter realen klinischen Bedingungen anzubieten.

Da das landesweite Empax-Netzwerk inzwischen in wichtigen australischen Märkten etabliert ist, erwartet das Unternehmen für 2027 eine steigende Zahl behandelter Patienten. Die bessere Auslastung bestehender Kliniken wird das weitere Wachstum des Netzwerks ergänzen.

Die Verfügbarkeit von Therapeuten ist ein entscheidender Faktor für die Behandlungskapazität. Emyria verfügt über 18 Behandlungsbetten an fünf Standorten (3). Derzeit begrenzt die Zahl der Therapeuten - nicht die Zahl der Betten - die Anzahl der Behandlungen. Mit zusätzlichen Therapeuten kann Emyria mehr Patienten in diesen Betten behandeln, ohne neue Einrichtungen bereitstellen zu müssen. Die Einstellung von 31 zusätzlichen Therapeuten soll das erwartete Wachstum im Jahr 2027 ermöglichen und die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur erhöhen, sobald die klinischen Fachkräfte ihre Schulung und beaufsichtigte Einarbeitung abgeschlossen haben.

Die erweiterte Belegschaft soll die Behandlungskapazität und damit verbundene Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung in drei etablierten Bereichen des klinischen Versorgungsmodells von Emyria erhöhen:

Erstattungsfähige Patientenbehandlungen - Ausbau der spezialisierten klinischen Belegschaft für die PTBS- und TRD-Programme von Emyria im landesweiten Empax-Netzwerk, damit über bestehende Erstattungswege mehr Patienten behandelt werden können.

DVA-finanzierte Behandlungen von Veteranen - Erweiterung des Pools an Psychologen, um die personellen Anforderungen des DVA zu erfüllen und das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Behandlungen anspruchsberechtigter australischer Veteranen zu unterstützen.

Von Pharmaunternehmen gesponserte klinische Studien - Stärkung des klinischen Personals zur Unterstützung internationaler Pharmapartnerschaften und von Sponsoren finanzierter Forschungsprogramme, die über das Empax-Netzwerk von Emyria durchgeführt werden.

Diese Erweiterung des Personals unterstützt die Strategie von Emyria, die Zahl behandelter Patienten bis 2027 zu steigern und gleichzeitig die klinischen Standards, die Patientensicherheit und die Behandlungsergebnisse zu bewahren, auf denen die Versorgungsmodelle des Unternehmens beruhen.

Greg Hutchinson, Executive Chair von Emyria, kommentierte:

"Emyria hat mehrere Jahre damit verbracht, die klinische Infrastruktur, das spezialisierte Personal und die Behandlungsprotokolle aufzubauen, die erforderlich sind, um unsere PTBS- und TRD-Programme in größerem Maßstab anzubieten. Da nun ein landesweites Netzwerk etabliert ist, ist unsere Priorität für 2027 klar: Wir wollen unsere Behandlungen für die Menschen im ganzen Land, die an diesen häufig ansonsten schwer behandelbaren Erkrankungen leiden, so zugänglich wie möglich machen.

Die Einstellung von 31 zusätzlichen Therapeuten ist ein wichtiger Schritt, um die Behandlungskapazität unserer bestehenden Empax-Kliniken stärker auszuschöpfen. Jeder Therapeut, der zu uns kommt, ermöglicht es uns, mehr Patienten nach denselben klinischen Standards zu behandeln. Besonders wichtig ist, dass die zehn Psychologen zur Unterstützung DVA-finanzierter Behandlungen von Veteranen unsere Fähigkeit stärken, auf das erwartete Wachstum der staatlich finanzierten Patientenversorgung zu reagieren.

Wir konzentrieren uns nun darauf, unsere Investitionen in die klinische Infrastruktur in mehr Patientenbehandlungen und damit in zusätzliche kommerzielle Aktivitäten und Umsätze umzusetzen. Der Ausbau unseres spezialisierten Personals ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie. Er unterstützt erstattungsfähige Patientenbehandlungen, die Behandlung von Veteranen und wachsende Möglichkeiten mit internationalen Pharmapartnern."

Quellen

(1) Siehe ASX-Mitteilung vom 20. August 2026.

(2) Siehe ASX-Quartalsbericht über die Geschäftstätigkeiten für das Juniquartal vom 29. Juli 2026.

(3) Siehe ASX-Mitteilung vom 29. September 2026.

Diese Meldung wurde vom Board von Emyria genehmigt.

Für weitere Informationen, Anlagemöglichkeiten oder Auskünfte zum Ansatz von Emyria bei der Behandlung psychischer Erkrankungen wenden Sie sich bitte an:

Greg Hutchinson

Executive Chair

1300 153 355

mailto:investors@emyria.com

Über Emyria Limited

Emyria Limited entwickelt und bietet neue Behandlungen für psychische Erkrankungen und ausgewählte neurologische Erkrankungen an. Grundlage ist ein integriertes Modell aus direkter klinischer Versorgung und Therapieentwicklung:

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Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von MDMA, MDMA-inspirierten Verbindungen und Psilocybin

Alle Arzneimittel sind mit Risiken verbunden. Fachärzte, beispielsweise zugelassene Psychiater, sind am besten in der Lage, vor einer Behandlung die Eignung eines neuen Arzneimittels unter Berücksichtigung der individuellen Umstände und Krankengeschichte eines Patienten zu beurteilen. Zu den Nebenwirkungen von MDMA gehören Bluthochdruck, erhöhte Pulsfrequenz, Ohnmachtsgefühl und Panikattacken. In seltenen Fällen kann es zu Bewusstlosigkeit oder Krampfanfällen kommen. Weitere Nebenwirkungen sind unwillkürliches Zusammenpressen des Kiefers, verminderter Appetit, unruhige Beine, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwitzen und Muskel- beziehungsweise Gelenksteifheit. Zu den Nebenwirkungen von Psilocybin können ein vorübergehender Anstieg des Blutdrucks und eine erhöhte Herzfrequenz gehören. Bei entsprechend veranlagten Personen kann ein gewisses Psychoserisiko bestehen. Bei den niedrigen Dosierungen, die in den Behandlungsschemata der psychedelikagestützten Psychotherapie eingesetzt werden, sind Auswirkungen von MDMA und Psilocybin unwahrscheinlich, sofern die Behandlung in einer kontrollierten Umgebung unter unmittelbarer medizinischer Aufsicht angemessen durchgeführt wird. Das Risikoprofil der von MDMA inspirierten Verbindungen ist derzeit unbekannt.

Die Verfügbarkeit dieser Produkte hängt von ihrer Sicherheit und Wirksamkeit ab, die in klinischen Studien geprüft werden. Emyria gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit der Produkte oder ihrer Eignung beziehungsweise der Eignung ihrer wesentlichen Wirkstoffe zur Behandlung von Indikationen wie PTBS ab. Derzeit gibt es keine zugelassenen Produkte mit MDMA, Psilocybin oder von MDMA inspirierten Verbindungen, deren Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von der TGA bewertet wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte englische Originalmeldung hier abrufen: [DIREKTLINK ZUR ASX-ORIGINALMELDUNG EINFÜGEN]



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