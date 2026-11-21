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Zwei positive Phase-3-Studien, ein Antrag im vierten Quartal und eine Anhörung ohne klare Linie: Die Wirkstoffe rücken näher - die Behandlungsinfrastruktur wird zur offenen Frage. Ein Sektorvergleich mit Emyria.

Die erste Zulassung eines klassischen Psychedelikums in den USA rückt näher. Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) will nach eigenen Angaben im vierten Quartal 2026 den Zulassungsantrag für COMP360 einreichen, ein synthetisches Psilocybin gegen therapieresistente Depression. Ein Marktstart in der ersten Jahreshälfte 2027 steht laut Unternehmen unter dem Vorbehalt der FDA-Zulassung. Parallel hat die US-Behörde am 14. September öffentlich angehört, wie psychedelische Arzneimittel künftig therapeutisch genutzt werden könnten. Für den Sektor stellt sich damit neben der Frage nach der Wirksamkeit eine zweite: Wer behandelt die Patienten - und wo?

Compass: Zwei Phase-3-Studien und ein beschleunigtes Verfahren

Die FDA hat Compass nach Unternehmensangaben eine fortlaufende Einreichung des Antrags (Rolling Review) gewährt und COMP360 in das Programm der Commissioner's National Priority Vouchers aufgenommen. Das Unternehmen weist selbst darauf hin, dass der Voucher die Anforderungen an Sicherheit und Wirksamkeit nicht verändert. Grundlage des Antrags sind nach Unternehmensangaben positive Phase-3-Daten. Compass verweist in seinem Halbjahresbericht auf 433 Millionen US-Dollar Liquidität zum Ende des zweiten Quartals und auf eine Executive Order des Weißen Hauses, die die Drogenbehörde DEA anweist, die Umstufung von Psychedelika nach erfolgreichen Phase-3-Studien zügig zu prüfen. Psilocybin ist bislang in den USA für keine psychiatrische Indikation zugelassen, und eine Markteinführung hängt laut Compass von der FDA-Zulassung und der DEA-Umstufung ab.

Die FDA-Anhörung: Ein Feld ohne Einigkeit

Am 14. September hielt die FDA eine rund vierstündige öffentliche Anhörung zur möglichen künftigen therapeutischen Nutzung psychedelischer Substanzen ab; einzelne Zulassungsanträge waren ausdrücklich ausgeklammert. Die Psychiatric Times beschrieb das Ergebnis als ein Feld, das beim Weg zur Zulassung gespalten ist. Im Mittelpunkt standen laut Berichten praktische Fragen: Ausbildung und Zertifizierung von Behandlern, Patientensicherheit, Zugang sowie die Standardisierung von Behandlungsdaten. Unter den Rednern waren nach Angaben von Becker's Hospital Review auch Unternehmen, die bereits Ketamin- und psychedelisch unterstützte Therapien anbieten. Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) gab laut ASX-Meldung vom 16. September bekannt, für eine Präsentation ausgewählt worden zu sein.

Definium: Der LSD-Pfad

Auch Definium Therapeutics (WKN: A420P3 | ISIN: CA24477V1058), früher unter dem Namen MindMed bekannt, entwickelt eine LSD-basierte Therapie und beschreibt sich als biopharmazeutisches Unternehmen im späten klinischen Stadium. Konzernchef Robert Barrow sagte Reuters vor der Anhörung, Regulatoren und Industrie sollten Psychedelika wie normale Arzneimittelentwicklung behandeln. Nach Angaben von Fachportalen hat die FDA im April drei Priority Vouchers an Entwickler von Psilocybin und Methylon vergeben; Definium zählt nach den ausgewerteten Quellen nicht dazu. Beide Programme stehen für denselben Trend: Psychedelika wandern aus der Grundlagenforschung in die regulatorische Prüfung.

Zwischen Wirkstoff und Patient: die Versorgungsfrage

Ein Medikament allein behandelt niemanden. Psychedelisch unterstützte Therapien werden in Studien unter ärztlicher Aufsicht in kontrollierten Settings verabreicht, begleitet von geschulten Therapeuten. Sollte eine Zulassung folgen, braucht es dafür Behandlungsplätze, Fachpersonal, Abrechnungswege mit Kostenträgern und Verfahren zur Datenerhebung. Wie schnell sich diese Infrastruktur aufbauen lässt, ist offen - und genau hier unterscheiden sich die Geschäftsmodelle im Sektor. Compass und Definium entwickeln Arzneimittel; ihr Erfolg hängt an Zulassungsentscheidungen. Emyria betreibt dagegen bereits Kliniken und beschreibt sich als Anbieter evidenzbasierter intensiver Versorgung im Bereich psychischer Gesundheit.

Emyria: Vier Bundesstaaten, 18 Behandlungsplätze

In Australien dürfen zugelassene Verschreiber MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung und Psilocybin bei therapieresistenter Depression im Rahmen des Authorised-Prescriber-Programms einsetzen. Emyria betreibt dafür seine Empax-Kliniken. Laut Mitteilung vom 29. September nahm die erste Klinik in New South Wales im Matilda Nepean Private Hospital in Kingswood im Westen Sydneys den Betrieb auf; Kliniken laufen damit in Western Australia, Queensland, Victoria und New South Wales. Die Zahl der Behandlungsplätze steigt nach Unternehmensangaben von 14 auf 18, was bis zu 90 Verabreichungssitzungen pro Woche ermöglichen soll. Die ersten Patienten in Sydney wurden über das Arbeitnehmerentschädigungssystem von New South Wales zugelassen. Zudem prüft Emyria nach eigenen Angaben, seine Erfahrungen in den USA einzusetzen, und hat den früheren US-Veteranenminister David Shulkin als strategischen Berater gewonnen (Mitteilung vom 21. September).

Quellen:

https://www.onvista.de/news/2026/09-29-irw-news-emyria-limited-emyria-eroeffnet-empax-klinik-in-sydney-erste-patienten-haben-die-behandlung-aufgenommen-0-10-26558447

https://www.biospace.com/press-releases/compass-pathways-announces-second-quarter-and-first-half-2026-financial-results-and-business-highlights

https://s204.q4cdn.com/927483861/files/doc_news/Compass-Pathways-Announces-FDA-Granted-NDA-Rolling-Review-Request-and-Awarded-Commissioners-National-Priority-Voucher-2026.pdf

https://www.psychiatrictimes.com/view/fda-hearing-on-psychedelic-medicine-reveals-a-field-divided-on-the-road-to-approval

https://www.beckershospitalreview.com/pharmacy/fda-holds-hearing-on-psychedelic-drugs-5-things-to-know/

https://gvwire.com/?p=267860

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://kalkinemedia.com/au/stocks/cannabis/are-emyrias-new-clinics-reshaping-its-growth-story-asxemd

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