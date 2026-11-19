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Der britische Pharmakonzern GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) kann nur wenige Monate nach einer milliardenschweren Übernahme einen weiteren wichtigen Erfolg verbuchen. Am 17. November 2026 erteilte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die beschleunigte Zulassung für das Lungenkrebsmedikament Nelkarmi. Es ist bereits das zweite neue Lungenkrebsmedikament aus dem Portfolio des Biotechnologieunternehmens Nuvalent, das GSK im Juli für rund 10,6 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Der Fall zeigt, welche Bedeutung fortgeschrittene Arzneimittelprogramme für die Wachstumsstrategien großer Pharmakonzerne besitzen. Gleichzeitig arbeitet der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) daran, aus seiner bestehenden Technologieplattform weitere vermarktbare Produkte zu entwickeln. Auf einer Investorenveranstaltung am 16. November stellte das Unternehmen neue Einzelheiten zu seiner Strategie vor. Während GSK durch eine milliardenschwere Übernahme gleich mehrere Medikamente in sein Portfolio aufgenommen hat, setzt Mesoblast auf die Weiterentwicklung eigener Zelltherapien. Beide Unternehmen verfolgen damit unterschiedliche Wege zu einem gemeinsamen wirtschaftlichen Ziel: aus klinischer Forschung zusätzliche zugelassene Arzneimittel und langfristige Umsätze zu schaffen.

GSK erhält zweite FDA-Zulassung nach Milliardenübernahme

Mit Nelkarmi, dessen Wirkstoff den Namen Neladalkib trägt, erweitert GSK sein Angebot für Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Die FDA genehmigte das Medikament für Erwachsene mit einer bestimmten genetischen Veränderung, der sogenannten ALK-Fusion, deren Erkrankung nach vorherigen gezielten Behandlungen fortgeschritten ist. Nelkarmi gehört zu den Tyrosinkinasehemmern und soll die Aktivität eines Proteins blockieren, das bei diesen Tumoren das unkontrollierte Zellwachstum antreibt. Besonders interessant ist der Zeitpunkt der Zulassung: GSK hatte die Übernahme von Nuvalent erst am 15. Juli abgeschlossen. Zum übernommenen Portfolio gehören mehrere Wirkstoffkandidaten gegen genetisch definierte Formen von Lungenkrebs. Bereits im Juli erhielt mit Jideytro ein weiteres Medikament aus diesem Portfolio die FDA-Zulassung. Mit der aktuellen Entscheidung kann GSK nun innerhalb weniger Monate auf zwei neue zugelassene Produkte zurückgreifen. Die beschleunigte Zulassung von Nelkarmi erfolgte zudem vor dem ursprünglich vorgesehenen FDA-Entscheidungstermin am 27. November.

Bis zu 49 Prozent der Patienten sprechen auf Behandlung an

Grundlage der Zulassung sind Ergebnisse der klinischen Studie ALKOVE-1. Die FDA untersuchte dabei zwei unterschiedliche Patientengruppen mit fortgeschrittenem ALK-positivem Lungenkrebs. Bei 67 Patienten, die zuvor mit Alectinib behandelt worden waren, erreichte Nelkarmi eine bestätigte objektive Ansprechrate von 49 Prozent. Bei weiteren 155 Patienten, die bereits mindestens zwei ALK-Hemmer und eine platinbasierte Chemotherapie erhalten hatten, lag die Ansprechrate bei 32 Prozent. Auch die Dauer des Behandlungserfolgs spielte eine wichtige Rolle. In der ersten Gruppe hielt das Ansprechen bei 52 Prozent der Patienten, deren Tumor auf die Behandlung reagiert hatte, mindestens zwölf Monate an. In der zweiten Gruppe waren es 51 Prozent der ansprechenden Patienten. Die Ergebnisse zeigen, dass Nelkarmi bei einem Teil der stark vorbehandelten Patienten eine relevante Tumorverkleinerung erreichen kann. Allerdings handelt es sich um eine einarmige Studie ohne randomisierte Vergleichsgruppe. Die FDA erteilte deshalb eine beschleunigte Zulassung auf Grundlage der Ansprechraten und der Ansprechdauer. Der Nachweis eines verlängerten Gesamtüberlebens ist damit noch nicht erbracht.

Warum GSK 10,6 Milliarden Dollar investierte

Die Übernahme von Nuvalent gehört zu den größeren strategischen Investitionen von GSK im laufenden Jahr. Für 10,6 Milliarden Dollar sicherte sich der Konzern nicht nur zwei fortgeschrittene Lungenkrebsmedikamente, sondern auch weitere Forschungsprogramme. Im Mittelpunkt steht die Behandlung von Tumoren, deren Wachstum durch bestimmte genetische Veränderungen angetrieben wird. Solche Medikamente richten sich an klar definierte Patientengruppen und können insbesondere dann interessant sein, wenn bestehende Therapien aufgrund von Resistenzentwicklungen ihre Wirkung verlieren. GSK hatte bei der Ankündigung der Übernahme erklärt, dass die neuen Produkte langfristig erhebliches Umsatzpotenzial besitzen könnten. Mit den beiden FDA-Zulassungen wurden inzwischen wichtige regulatorische Voraussetzungen geschaffen. Ob sich die hohe Kaufsumme wirtschaftlich auszahlt, hängt jedoch von den tatsächlich erzielten Umsätzen, der Dauer des Patentschutzes, der Konkurrenz und weiteren klinischen Ergebnissen ab. Eine Zulassung allein garantiert noch keinen kommerziellen Erfolg.

Mesoblast verfolgt einen anderen Weg zum nächsten Produkt

Bei Mesoblast steht dagegen die Weiterentwicklung einer eigenen Zelltherapieplattform im Mittelpunkt. Auf dem ASX Investor Day am 16. November erläuterte das Unternehmen seine Pläne, die bestehende Vermarktung von Ryoncil auszubauen und weitere Anwendungen seiner Zelltherapien voranzutreiben. Anders als GSK muss Mesoblast dafür keine milliardenschwere Übernahme finanzieren, trägt jedoch die klinischen und regulatorischen Risiken der eigenen Entwicklungsprogramme. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf schwere Entzündungserkrankungen, chronische Rückenschmerzen und ausgewählte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob sich die biologischen Eigenschaften mesenchymaler Stromazellen beziehungsweise Vorläuferzellen in unterschiedlichen medizinischen Situationen therapeutisch nutzen lassen. Mesoblast sieht darin die Möglichkeit, auf einer bestehenden Technologieplattform mehrere Produkte und Anwendungsgebiete aufzubauen. Ob diese Strategie erfolgreich ist, wird von den Ergebnissen der laufenden Studien und den Entscheidungen der FDA abhängen.

Ryoncil bildet die kommerzielle Grundlage

Einen wesentlichen Schritt hat Mesoblast bereits geschafft. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen seit Dezember 2024 über ein in den Vereinigten Staaten zugelassenes Zelltherapieprodukt. Die Behandlung wird bei Kindern ab zwei Monaten eingesetzt, die nach einer allogenen Stammzelltransplantation an einer steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung leiden. Dabei greifen Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers an und können lebensbedrohliche Entzündungsreaktionen auslösen. Ryoncil soll diese überschießende Immunreaktion beeinflussen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast mit dem Produkt Nettoumsätze von rund 115 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete das Unternehmen vorläufige Ryoncil-Umsätze von rund 28 Millionen Dollar, ein Wachstum von 44 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Damit besitzt Mesoblast bereits eine kommerzielle Basis, während weitere Produkte entwickelt werden. Das bestehende Geschäft kann zur Finanzierung dieser Programme beitragen, beseitigt aber nicht deren Entwicklungsrisiken.

350 Patienten behandelt - wichtige Studiendaten stehen noch aus

Eine der wichtigsten möglichen Erweiterungen des Mesoblast-Portfolios ist rexlemestrocel-L. Das Unternehmen untersucht den Zelltherapiekandidaten unter anderem zur Behandlung chronischer entzündlicher Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen. In der laufenden zulassungsrelevanten Phase-III-Studie wurden bereits alle 350 vorgesehenen Patienten behandelt. Die entscheidenden Ergebnisse werden für die zweite Hälfte des Jahres 2027 erwartet. Im Mittelpunkt steht eine über zwölf Monate anhaltende Schmerzreduktion. Sollten die Daten positiv ausfallen, könnte Mesoblast die nächsten Schritte für einen FDA-Zulassungsantrag einleiten. In seiner jüngsten Investorenpräsentation nennt das Unternehmen 2028 als mögliches Jahr einer Zulassung. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Unternehmensplanung und nicht um einen von der FDA bestätigten Termin. Für Mesoblast wäre ein erfolgreiches Produkt gegen chronische Rückenschmerzen besonders relevant, weil sich das mögliche Anwendungsgebiet deutlich von der bisherigen pädiatrischen Ryoncil-Indikation unterscheidet.

Auch bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen arbeitet Mesoblast an einer Zulassung

Neben dem Rückenschmerzprogramm entwickelt Mesoblast rexlemestrocel-L für bestimmte Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Dabei geht es unter anderem um Menschen, die auf ein mechanisches Herzunterstützungssystem angewiesen sind und unter schweren gastrointestinalen Blutungen leiden. Mesoblast hat nach eigenen Angaben mit der FDA die regulatorischen Voraussetzungen für eine geplante Zulassungseinreichung besprochen. Ein entsprechendes Produkt ist für diese Anwendung bislang nicht zugelassen. Das Unternehmen untersucht außerdem mögliche zusätzliche Einsatzgebiete bei Herzinsuffizienz und pulmonaler Hypertonie im Zusammenhang mit Erkrankungen der linken Herzhälfte. Diese Programme befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Die wirtschaftliche Bedeutung könnte erheblich sein, falls sich die klinische Wirksamkeit bestätigen lässt und weitere Zulassungen folgen. Derzeit handelt es sich jedoch um Entwicklungsperspektiven und nicht um bereits gesicherte neue Umsatzquellen.

Warum mehrere Zulassungen den Unternehmenswert verändern können

Der Vergleich mit GSK verdeutlicht, weshalb Pharmaunternehmen großen Wert auf eine breite Produktpipeline legen. Mit der Übernahme von Nuvalent kaufte sich GSK Zugang zu mehreren Arzneimittelprogrammen, von denen inzwischen zwei eine US-Zulassung erhalten haben. Das reduziert nicht sämtliche wirtschaftlichen Risiken, schafft aber zusätzliche Möglichkeiten zur Vermarktung. Mesoblast versucht, einen ähnlichen Effekt durch die Weiterentwicklung seiner eigenen Technologieplattform zu erreichen. Das bereits zugelassene Ryoncil soll perspektivisch auch für erwachsene Patienten mit schwerer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung verfügbar werden. Parallel könnte rexlemestrocel-L bei positiven Studienergebnissen weitere Anwendungsgebiete erschließen. Anders als bei GSK stehen diese entscheidenden Zulassungen jedoch noch aus. Für Anleger ist deshalb die Unterscheidung zwischen bestehenden Umsätzen, klinisch fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen und langfristigen Forschungsoptionen besonders wichtig. Erst erfolgreiche Studien, regulatorische Genehmigungen und eine funktionierende Vermarktung können aus dem theoretischen Marktpotenzial tatsächliche Erlöse machen.

Fazit

Die aktuelle FDA-Zulassung von Nelkarmi zeigt, wie schnell sich eine milliardenschwere Pharmaübernahme in konkrete regulatorische Fortschritte übersetzen kann. GSK hat innerhalb weniger Monate zwei neue Lungenkrebsmedikamente aus dem übernommenen Nuvalent-Portfolio zur Zulassung gebracht und damit wichtige Voraussetzungen für zukünftiges Umsatzwachstum geschaffen. Mesoblast verfolgt eine andere Strategie: Das Unternehmen verfügt bereits über ein zugelassenes Zelltherapieprodukt und arbeitet daran, die eigene Technologieplattform auf zusätzliche Patientengruppen und Erkrankungen auszuweiten. Besonders die anstehenden Ergebnisse der Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen sowie die geplanten regulatorischen Schritte im Herz-Kreislauf-Bereich werden zeigen, ob sich daraus weitere vermarktbare Produkte entwickeln lassen. Die Unternehmen sind weder direkte Wettbewerber noch Partner in den beschriebenen Programmen. Gemeinsam verdeutlichen ihre Entwicklungen jedoch, welche wirtschaftliche Bedeutung erfolgreiche Arzneimittelzulassungen besitzen. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) wird entscheidend sein, ob auf den kommerziellen Start von Ryoncil künftig weitere erfolgreiche Produkte folgen.

Quellen:

GSK - FDA-Zulassung für Nelkarmi, 17.11.2026

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/nelkarmi-neladalkib-approved-in-the-us-for-previously-treated-advanced-alk-positive-non-small-cell-lung-cancer/

FDA - Beschleunigte Zulassung von Neladalkib, 17.11.2026

https://www.fda.gov/drugs/cancer-approvals/fda-grants-accelerated-approval-neladalkib-previously-treated-locally-advanced-or-metastatic-alk

GSK - Übernahme von Nuvalent, 09.06.2026

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-enters-agreement-to-acquire-nuvalent-inc/

GSK - Abschluss der Nuvalent-Übernahme, 15.07.2026

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc

Mesoblast - ASX Investor Day, 16.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000101/exhibit991asxinvestorday.htm

Mesoblast - Investorenpräsentation, 16.11.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/c4962aeb-1fe3-4461-8fd5-0e7301d3775e

Mesoblast - Quartalsbericht, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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