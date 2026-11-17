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Der Schweizer Pharmakonzern Roche (ISIN: CH0012032048) treibt gemeinsam mit seiner US-Tochter Genentech die Entwicklung einer neuartigen Zelltherapie gegen schwere altersbedingte Augenerkrankungen voran. Am 12. November veröffentlichte Entwicklungspartner Lineage Cell Therapeutics (ISIN: US53566P1093) neue Informationen zum Programm OpRegen, das bereits in einer klinischen Phase-IIa-Studie untersucht wird. Die Behandlung soll geschädigte Zellen der Netzhaut ersetzen und damit einen bislang nur begrenzt behandelbaren Krankheitsprozess beeinflussen. Während Roche und Lineage noch klinische Daten sammeln, hat der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) mit Ryoncil bereits ein zugelassenes Produkt auf dem US-Markt. Auf einer Investorenveranstaltung am 16. November präsentierte das Unternehmen neue Angaben zur kommerziellen Infrastruktur: Mehr als 50 Behandlungszentren sind inzwischen angebunden, und für einen Großteil der US-Versicherten besteht nach Unternehmensangaben eine grundsätzliche Erstattungsabdeckung. Die Entwicklungen zeigen, wie sich die Zelltherapiebranche von der klinischen Forschung zunehmend in Richtung industrieller Herstellung und breiterer medizinischer Anwendung bewegt.

Roche untersucht neue Behandlung gegen fortschreitenden Sehverlust

Im Mittelpunkt der aktuellen Roche-Entwicklung steht OpRegen, eine allogene Zelltherapie zur Behandlung der geografischen Atrophie infolge trockener altersbedingter Makuladegeneration. Bei dieser Erkrankung gehen im Bereich der Netzhaut nach und nach Zellen verloren, die für das zentrale Sehen von Bedeutung sind. Betroffene können zunehmend Schwierigkeiten beim Lesen, Erkennen von Gesichtern oder bei alltäglichen Tätigkeiten entwickeln. OpRegen enthält aus pluripotenten Stammzellen gewonnene Zellen des retinalen Pigmentepithels. Diese sollen nach einer gezielten Verabreichung unter die Netzhaut geschädigte Zellfunktionen ersetzen oder unterstützen. Roche und Genentech verfolgen damit einen anderen Ansatz als Medikamente, die lediglich bestimmte krankheitsfördernde Prozesse hemmen. Ziel der Zelltherapie ist es, die biologische Funktion des betroffenen Gewebes möglichst langfristig zu stabilisieren. Ob sich dieser Ansatz in größeren Studien als wirksam und sicher erweist, ist allerdings noch offen.

Phase-IIa-Studie läuft an 17 klinischen Standorten

Lineage Cell Therapeutics berichtete am 12. November, dass Genentechs laufende GAlette-Studie inzwischen an 17 klinischen Standorten in den USA und Israel aktiv ist. In der Phase-IIa-Untersuchung werden unter anderem die Sicherheit der Behandlung, die chirurgische Verabreichung der Zellen und erste Hinweise auf deren biologische Aktivität untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung der Verabreichung direkt unter die Netzhaut. Genentech plant dazu auch den Einsatz spezieller chirurgischer Instrumente, die möglicherweise Vorteile gegenüber bisher verwendeten Verfahren bieten könnten. Die technische Umsetzung ist bei einer solchen Therapie entscheidend, weil die Zellen möglichst präzise an den betroffenen Bereich gelangen müssen. Lineage unterstützt das Programm unter anderem durch die Herstellung und Bereitstellung klinischer Zellchargen. Die Zusammenarbeit verdeutlicht, dass die Entwicklung neuartiger Zelltherapien neben wissenschaftlicher Forschung auch spezialisierte Herstellungsprozesse und medizinische Anwendungstechniken erfordert.

Langzeitdaten liefern erste Hinweise auf mögliche Wirkung

Bereits aus einer früheren Phase-I/IIa-Studie liegen längerfristige Beobachtungen zu OpRegen vor. Lineage verwies in seiner jüngsten Mitteilung auf Ergebnisse einer Gruppe von zwölf Patienten mit weniger weit fortgeschrittener Erkrankung. Bei diesen Patienten lag die durchschnittliche bestkorrigierte Sehschärfe nach zwölf, 24 und 36 Monaten über dem jeweiligen Ausgangswert. Bei fünf Patienten, bei denen die verabreichten Zellen den geschädigten Netzhautbereich besonders umfassend abdeckten, wurden langfristige Beobachtungen berichtet, die mit einer Stabilisierung oder Verbesserung der Erkrankung vereinbar waren. Die Ergebnisse sind für die weitere Forschung interessant, müssen jedoch vorsichtig interpretiert werden. Die untersuchte Patientengruppe war klein, und die Studie liefert keinen belastbaren Wirksamkeitsvergleich mit einer randomisierten Kontrollgruppe. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, dass die Therapie bereits einen dauerhaften Schutz vor Erblindung nachgewiesen hat. Genau deshalb ist die laufende klinische Weiterentwicklung unter der Verantwortung von Genentech von Bedeutung.

Warum große Pharmakonzerne auf allogene Zelltherapien setzen

Die Zusammenarbeit zwischen Roche und Lineage zeigt einen wichtigen Entwicklungstrend der Branche. Während einige zugelassene Zelltherapien individuell aus patienteneigenen Zellen hergestellt werden müssen, sollen allogene Produkte grundsätzlich aus einem standardisierten Ausgangsmaterial für mehrere Patienten produziert werden können. Dies könnte langfristig Vorteile bei der Herstellung, Lagerung und Verfügbarkeit bieten. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab, darunter die Zellqualität, die Haltbarkeit, der Herstellungsprozess und die medizinische Anwendung. Lineage entwickelt dafür eine eigene Produktionsplattform namens AlloSCOPE. Das Unternehmen meldete zuletzt die Erteilung eines US-Patents für eine Technologie, die eine gleichmäßige und skalierbare Herstellung bestimmter pluripotenter Stammzellen ermöglichen soll. Roche und Genentech können über ihre Zusammenarbeit mit Lineage auf diese spezialisierten Kompetenzen zurückgreifen. Ob OpRegen später zugelassen und kommerziell erfolgreich wird, lässt sich aus dem aktuellen Entwicklungsstand noch nicht ableiten.

Mesoblast hat die kommerzielle Phase bereits erreicht

Einen Schritt weiter ist Mesoblast mit seinem Zelltherapieprodukt Ryoncil. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte das Medikament im Dezember 2024 zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten. Diese schwere Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen gesunder Spender, die überschießende Entzündungsreaktionen beeinflussen sollen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast mit dem Produkt Nettoumsätze von rund 115 Millionen US-Dollar. Damit hat das Unternehmen gezeigt, dass sich seine Zelltherapietechnologie nicht nur klinisch entwickeln, sondern auch in einem zugelassenen Produkt kommerziell vermarkten lässt. Anders als bei OpRegen werden mit Ryoncil allerdings keine geschädigten Gewebezellen ersetzt. Beide Therapien verfolgen unterschiedliche biologische Wirkmechanismen und behandeln vollständig verschiedene Erkrankungen.

Mehr als 50 US-Behandlungszentren angebunden

Auf dem ASX Investor Day am 16. November präsentierte Mesoblast neue Informationen zum Ausbau seines kommerziellen Geschäfts. Nach Unternehmensangaben sind inzwischen mehr als 50 Behandlungszentren für Ryoncil angebunden. Darüber hinaus verweist Mesoblast auf eine grundsätzliche Versicherungsabdeckung für 98 Prozent der versicherten Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat zudem einen eigenen Abrechnungscode, einen sogenannten J-Code, für das Produkt erhalten. Diese Angaben sind für die Vermarktung bedeutsam, weil neuartige Zelltherapien häufig in spezialisierten Kliniken verabreicht werden und ihre Erstattung komplex sein kann. Eine breite Versicherungsabdeckung bedeutet allerdings nicht, dass jede Behandlung automatisch genehmigt oder vollständig bezahlt wird. Auch die Anbindung eines Zentrums garantiert noch keine bestimmte Zahl tatsächlich behandelter Patienten. Dennoch zeigt der Aufbau dieser Infrastruktur, dass Mesoblast wichtige organisatorische Voraussetzungen für eine breitere Nutzung seines bereits zugelassenen Produkts geschaffen hat.

Ryoncil-Umsatz wächst weiter

Die kommerzielle Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen wider. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 30. September endete, meldete Mesoblast vorläufige Nettoproduktumsätze von rund 28 Millionen US-Dollar mit Ryoncil. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspricht dies einem Wachstum von 44 Prozent. Gleichzeitig verringerte sich der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen Dollar. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Die Zahlen belegen noch keine dauerhafte Profitabilität des gesamten Unternehmens, zeigen aber, dass die bestehende Produktvermarktung einen zunehmenden Beitrag zur Finanzierung weiterer Aktivitäten leisten kann. In seiner aktuellen Investorenpräsentation bezeichnet Mesoblast das einzelne Ryoncil-Produktgeschäft vor bestimmten Konzernkosten und Abschreibungen als profitabel. Diese Aussage ist von einem positiven Nettoergebnis auf Konzernebene zu unterscheiden. Für Anleger bleibt deshalb neben dem Umsatzwachstum die weitere Entwicklung der operativen Kosten entscheidend.

Erwachsenenindikation könnte zusätzliche Nachfrage schaffen

Ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von Mesoblast besteht darin, Ryoncil künftig auch bei erwachsenen Patienten mit schwerer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung einzusetzen. In der laufenden zulassungsrelevanten Studie sollen 180 Patienten mit besonders schwerer Erkrankung untersucht werden. Die Teilnehmer erhalten entweder die etablierte Behandlung mit Ruxolitinib allein oder eine Kombination aus Ruxolitinib und Ryoncil. Der primäre Endpunkt ist das Gesamtansprechen am 28. Behandlungstag. Als wichtiger sekundärer Endpunkt wird das Gesamtüberleben nach 180 Tagen untersucht. Mesoblast plant eine Zwischenanalyse, sobald die ersten 102 Patienten den primären Bewertungszeitpunkt erreicht haben. Diese Analyse ist nach aktueller Unternehmensplanung für das vierte Quartal 2027 vorgesehen. In der jüngsten Investorenpräsentation schätzt Mesoblast den potenziellen Erwachsenenmarkt auf etwa das Dreifache des bisherigen pädiatrischen Marktes. Dabei handelt es sich um eine unternehmenseigene Markteinschätzung, nicht um eine gesicherte Umsatzprognose. Voraussetzung für eine Erweiterung bleibt eine positive klinische und regulatorische Bewertung.

Weitere Entwicklungsschritte bei Rücken- und Herzerkrankungen

Neben Ryoncil arbeitet Mesoblast an der Entwicklung von rexlemestrocel-L für zusätzliche medizinische Anwendungen. In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen wurden bereits alle 350 vorgesehenen Patienten behandelt. Der primäre Endpunkt untersucht eine über zwölf Monate anhaltende Schmerzreduktion. Die entscheidenden Ergebnisse werden für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Bei positiven Daten plant Mesoblast anschließend einen Zulassungsantrag. Eine mögliche FDA-Zulassung im Jahr 2028 ist bislang lediglich ein Unternehmensziel. Darüber hinaus bereitet Mesoblast eine Zulassungseinreichung für rexlemestrocel-L bei bestimmten Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz und mechanischen Herzunterstützungssystemen vor, die unter lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutungen leiden. Das Unternehmen untersucht außerdem mögliche Anwendungen bei pulmonaler Hypertonie im Zusammenhang mit Linksherzerkrankungen. Für diese zusätzlichen Indikationen liegen noch keine entsprechenden Produktzulassungen vor.

Fazit

Die aktuellen Entwicklungen bei Roche und Mesoblast verdeutlichen zwei unterschiedliche Phasen der kommerziellen Entwicklung allogener Zelltherapien. Roche und Genentech untersuchen gemeinsam mit Lineage Cell Therapeutics einen neuen Ansatz zur Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen. Die bisherigen Langzeitbeobachtungen liefern erste Hinweise auf eine mögliche biologische Wirkung, müssen jedoch durch weitere klinische Daten bestätigt werden. Mesoblast verfügt mit Ryoncil bereits über ein zugelassenes Zelltherapieprodukt und baut dessen kommerzielle Infrastruktur in den Vereinigten Staaten aus. Mehr als 50 angebundene Behandlungszentren und die nach Unternehmensangaben breite Versicherungsabdeckung sind wichtige Voraussetzungen für eine stärkere Marktdurchdringung. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an zusätzlichen Anwendungen, die den adressierbaren Patientenmarkt künftig erweitern könnten. Entscheidend bleiben dabei die klinischen Ergebnisse, regulatorischen Entscheidungen und die tatsächliche Nachfrage. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) zeigt die aktuelle Investorenpräsentation vor allem, dass sich das Unternehmen zunehmend auf die Verbindung aus bestehendem Produktgeschäft und möglichen weiteren Zulassungen konzentriert.

Quellen:

FDA - Zulassung von Asundexian, 09.11.2026

https://content.govdelivery.com/accounts/USFDA/bulletins/432428a

Bayer - US-Zulassung und Phase-III-Daten, 10.11.2026

https://www.bayer.com/media/en-us/bayers-asundexian-first-fxia-inhibitor-approved-by-us-food-and-drug-administration-for-secondary-stroke-risk-reduction/

Mesoblast - Neue Managementstruktur und Rexlemestrocel-L, 09./10.11.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/7a063c73-38de-44fa-858e-e87e2d260414

Mesoblast - Quartalsbericht und Pipeline, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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