3 Wege zurück zur Bewegung: Warum NervGen, Lineage Cell Therapeutics und NurExone Rückenmarksverletzungen völlig unterschiedlich angehen

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Rückenmarksverletzungen gehören zu den schwierigsten Aufgaben der regenerativen Medizin. Nach dem ersten Trauma entsteht eine komplexe Kaskade aus Entzündung, Zellverlust, Narbenbildung und gestörter Signalübertragung. Eine zugelassene Arzneimitteltherapie, die zerstörte Nervenverbindungen gezielt repariert, gibt es bislang nicht. Dennoch wird das Feld konkreter: NervGen, Lineage Cell Therapeutics und NurExone verfolgen drei deutlich verschiedene Wege zurück zu messbarer Funktion.

NervGen will biologische Wachstumsbremsen lösen

NervGen Pharma Corp. (ISIN: CA64082X2032) entwickelt mit NVG-291 ein neuroreparatives Peptid für Rückenmarksverletzungen. Der Wirkstoff soll den Signalweg zwischen Chondroitinsulfat-Proteoglykanen und dem Rezeptor PTPsigma beeinflussen. Diese Moleküle tragen nach einer Verletzung zu einem Umfeld bei, das das Wachstum von Nervenfasern hemmt. NVG-291 soll diese hemmende Wirkung abschwächen und damit vorhandenen Nervenzellen bessere Bedingungen für Reparaturprozesse geben.

Der klinische Schwerpunkt liegt inzwischen auf chronischer Tetraplegie, also Patienten, deren Verletzung bereits ein bis zehn Jahre zurückliegt. In der kleinen Phase-1b/2a-Studie CONNECT SCI meldete NervGen bei der Handfunktion nach zwölf Wochen eine mittlere Verbesserung um 3,7 Punkte unter NVG-291 gegenüber 0,4 Punkten unter Placebo. Für die geplante zulassungsrelevante RESTORE-Studie sieht das Unternehmen rund 150 Teilnehmer und zwölf Wochen tägliche subkutane Injektionen vor. Diese Daten sind interessant, stammen jedoch aus einem frühen und kleinen Programm und müssen in einer deutlich größeren Studie bestätigt werden.

Lineage setzt neue Zellen direkt an die Verletzung

Lineage Cell Therapeutics Inc. (ISIN: US53566P1093) geht einen grundsätzlich anderen Weg. OPC1 besteht aus allogenen Vorläuferzellen von Oligodendrozyten, also Zellen, die Nervenzellen unterstützen und an der Bildung von Myelin beteiligt sind. Das Produkt wird über ein spezielles System direkt in das Gewebe des Rückenmarks eingebracht. Statt ein körpereigenes Reparatursignal zu modulieren, will Lineage fehlende oder geschädigte Stützzellen ersetzen beziehungsweise ergänzen.

OPC1 wurde bereits in zwei frühen Studien bei insgesamt 30 Patienten untersucht. In der laufenden DOSED-Studie steht zunächst die Sicherheit eines neuen Injektionssystems im Mittelpunkt; eingeschlossen werden sowohl subakute Patienten 21 bis 42 Tage nach der Verletzung als auch chronisch Betroffene ein bis fünf Jahre danach. Der Ansatz hat den Vorteil einer klar definierten Zellfunktion, verlangt aber eine direkte Verabreichung in das Rückenmarksgewebe, begleitende Immunsuppression und eine anspruchsvolle Zelllogistik.

NurExone zielt auf das akute Zeitfenster

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) positioniert ExoPTEN früher im Krankheitsverlauf. Der präklinische Kandidat ist für Patienten nach einer akuten Rückenmarksverletzung vorgesehen. ExoPTEN nutzt aus mesenchymalen Stammzellen gewonnene Exosomen als biologische Transportvehikel und belädt sie mit einer definierten therapeutischen Fracht. Für den klinischen Entwicklungspfad plant NurExone eine intrathekale Gabe in die Rückenmarksflüssigkeit und damit keine direkte Transplantation von Zellen in das verletzte Gewebe.

In Tiermodellen berichtete das Unternehmen über funktionelle Verbesserungen sowie zusätzliche Gewebedaten, die einen möglichen neuroprotektiven Effekt unterstützen. Diese Ergebnisse sind präklinisch und erlauben keine Aussage über Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen. NurExone arbeitet derzeit an den noch erforderlichen präklinischen, Herstellungs-, Qualitäts- und Regulierungsarbeiten für eine mögliche IND-Einreichung in den USA im ersten Halbjahr 2027. Auch dieser Termin ist ein Unternehmensziel und hängt von der erfolgreichen Fertigstellung der notwendigen Arbeiten und der regulatorischen Prüfung ab.

Drei Programme, drei Zeitfenster, drei Risikoprofile

Der Vergleich zeigt, warum Rückenmarksverletzungen wahrscheinlich nicht mit einer einzigen Technologie adressiert werden. NervGen konzentriert sich auf einen systemisch verabreichten Wirkstoff bei chronischer Tetraplegie, Lineage auf transplantierte Stützzellen bei subakuten und chronischen Verletzungen und NurExone auf eine zellfreie Exosomen-Therapie für das akute Zeitfenster. Auch der Entwicklungsstand unterscheidet sich erheblich: NervGen und Lineage sammeln bereits Daten am Menschen, während NurExone den Übergang in die Klinik vorbereitet. Die Unternehmen sind deshalb keine deckungsgleichen Wettbewerber, sondern testen unterschiedliche Antworten auf dieselbe biologische Herausforderung.

Für NurExone liegt die mögliche Differenzierung in der Kombination aus früher Behandlung, natürlichem Transportvehikel und intrathekaler Verabreichung ohne direkte Zellimplantation und ohne die damit verbundenen Risiken. Entscheidend werden jedoch nicht Vergleiche mit frühen Daten anderer Unternehmen sein, sondern ein reproduzierbares Produkt, ein genehmigtes klinisches Programm und belastbare Ergebnisse beim Menschen. Erst dann lässt sich beurteilen, welcher der drei Wege tatsächlich zu mehr Funktion und Selbstständigkeit führen kann.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://nervgen.com/nervgen-pharma-announces-successful-end-of-phase-2-meeting-and-fda-alignment-on-restore-a-phase-3-registrational-study-of-nvg-291-for-chronic-tetraplegia/

https://nervgen.com/nervgen-announces-positive-independent-blinded-biomechanical-gait-analyses-demonstrating-genuine-neural-recovery-with-nvg-291-in-phase-1b-2a-connect-sci-study/

https://lineagecell.com/products-pipeline/opc1/

https://investor.lineagecell.com/node/24081/pdf

https://nurexone.com/exopten-2/

https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/08/31/3353218/0/en/nurexone-biologic-inc-announces-second-quarter-2026-financial-results.html



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Enthaltene Werte: CA64082X2032,US53566P1093,CA67059R1091