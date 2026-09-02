86 Prozent Plus und Milliardenübernahmen: Warum Biotech plötzlich wieder zum heißesten Sektor der Börse wird

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Während Anleger monatelang vor allem über künstliche Intelligenz und die großen Technologiekonzerne gesprochen haben, läuft an der Börse nahezu unbemerkt eine zweite Rally. Biotechaktien haben über die vergangenen zwölf Monate rund 86 Prozent zugelegt, berichtet die Financial Times in einer aktuellen Analyse. Auch ein Blick auf den SPDR S&P Biotech ETF, kurz XBI, zeigt die Dimension der Bewegung: Laut BioPharma Dive stieg dieser innerhalb eines Jahres von rund 90 auf fast 170 US-Dollar und erreichte damit wieder historische Höchststände. Gleichzeitig kehren milliardenschwere Übernahmen zurück. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) zahlte 10,6 Milliarden Dollar für Nuvalent, Eli Lilly (ISIN: US5324571083) vereinbarte für Kelonia einen Kaufpreis von bis zu sieben Milliarden Dollar. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Beginnt nach schwierigen Jahren gerade ein neuer Biotech-Zyklus? Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) käme dieser Stimmungswechsel zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Das Unternehmen hat gerade Geschäftszahlen vorgelegt und befindet sich selbst mitten im Übergang vom Entwicklungsunternehmen zum kommerziellen Biotech.

86 Prozent in zwölf Monaten - Biotech ist zurück

Die Zahl klingt zunächst beinahe unglaublich. Nach Angaben der Financial Times haben Biotechaktien innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund 86 Prozent zugelegt. Die Zeitung bezeichnet Biotech damit als einen besonders starken Bereich des US-Aktienmarktes. Gleichzeitig liegt auch der Pharmasektor 2026 deutlich im Plus: Der S&P-Pharmaindex gewann laut FT in den ersten acht Monaten des Jahres rund 18 Prozent, während der breite S&P 500 im gleichen Zeitraum etwa 13 Prozent zulegte. Die Bewegung lässt sich auch anhand des XBI nachvollziehen. BioPharma Dive berichtet, dass der vielbeachtete Biotech-ETF innerhalb eines Jahres von rund 90 auf beinahe 170 Dollar gestiegen ist. Noch vor rund drei Jahren hatte der ETF zeitweise lediglich 64 Dollar gekostet. Nach dem langen Biotech-Abschwung ist damit ein großer Teil des verloren gegangenen Anlegerinteresses zurückgekehrt.

Ausgerechnet der KI-Boom könnte Biotech helfen

Ein Grund für die Renaissance liegt außerhalb der Pharmaindustrie. Nach Jahren, in denen künstliche Intelligenz große Teile des Anlegerkapitals anzog, suchen Investoren zunehmend nach Alternativen und Diversifikation. Die Financial Times beschreibt Pharmaaktien ausdrücklich als Profiteure dieser Entwicklung. Anders als bei vielen Technologiekonzernen hängen die wichtigsten Kurstreiber im Biotechsektor zudem häufig von konkreten klinischen Ereignissen ab: Studienergebnisse, FDA-Entscheidungen und Übernahmen können innerhalb kürzester Zeit Unternehmensbewertungen grundlegend verändern. Genau das war 2026 bereits mehrfach zu beobachten. Die Rally bedeutet allerdings nicht, dass der gesamte Sektor gleichermaßen profitiert. Gerade Unternehmen ohne belastbare klinische Daten oder ausreichende Finanzierung bleiben hochriskant.

20 Börsengänge und 80 Übernahmen zeigen, dass Kapital zurückkehrt

Noch deutlicher wird die Veränderung beim Blick auf den Kapitalmarkt. BioPharma Dive zählt 2026 bislang 20 Börsengänge von Medikamentenentwicklern. Im gesamten Vorjahr waren es lediglich elf. Vierzehn der diesjährigen IPOs sammelten jeweils mehr als 250 Millionen Dollar ein - eine Größenordnung, die es in dieser Häufung zuletzt 2021 gegeben hatte. Noch spektakulärer ist die Entwicklung bei Übernahmen. J.P. Morgan zählte laut BioPharma Dive allein von Januar bis Ende Juni 80 Biopharma-Akquisitionen mit einem kombinierten Vorabwert von 96 Milliarden Dollar. Besonders gefragt waren bereits zugelassene sowie mittel- bis spätphasige Wirkstoffe. Genau darin steckt eine wichtige Botschaft für Anleger: Das Kapital kehrt nicht wahllos in Biotech zurück. Große Pharmakonzerne konzentrieren sich offenbar besonders auf Technologien und Wirkstoffe, bei denen ein Teil des klinischen Entwicklungsrisikos bereits überwunden wurde.

GSK zahlt 10,6 Milliarden Dollar für neue Krebsmedikamente

Wie aggressiv Big Pharma inzwischen vorgeht, zeigt GSK. Der britische Pharmakonzern hat im Juli die Übernahme von Nuvalent abgeschlossen. Kaufpreis: rund 10,6 Milliarden US-Dollar. Dafür erhält GSK unter anderem zwei fortgeschrittene Präzisionsonkologie-Programme gegen bestimmte Formen von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die sich bereits im FDA-Zulassungsprozess befinden. Beide Programme haben von der FDA Breakthrough-Therapy- und Orphan-Drug-Status erhalten. GSK bezeichnet sie als potenzielle Best-in-Class-Produkte und erwartet bei erfolgreicher Zulassung Markteinführungen noch 2026. Der Konzern zahlt die Milliarden damit nicht für Grundlagenforschung, sondern für vergleichsweise weit entwickelte Assets, die die eigene Pipeline kurzfristig verstärken könnten.

Eli Lilly setzt sieben Milliarden Dollar auf die nächste Zelltherapie-Generation

Auch Eli Lilly nutzt seine finanzielle Stärke für aggressive Zukäufe. Der Konzern vereinbarte die Übernahme von Kelonia Therapeutics für bis zu sieben Milliarden US-Dollar. Davon sollen 3,25 Milliarden Dollar unmittelbar gezahlt werden, weitere Beträge hängen von klinischen, regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen ab. Besonders interessant ist die Technologie: Kelonia arbeitet an In-vivo-CAR-T-Therapien, bei denen Immunzellen direkt im Körper des Patienten genetisch verändert werden sollen. Damit könnte langfristig ein Teil der aufwendigen externen Herstellung klassischer CAR-T-Therapien umgangen werden. Der Deal zeigt, dass die großen Pharmakonzerne nicht nur einzelne Medikamente kaufen. Sie sind bereit, Milliarden für Plattformen auszugeben, die möglicherweise mehrere zukünftige Produkte hervorbringen können.

Warum Big Pharma plötzlich so dringend neue Medikamente braucht

Hinter der Übernahmewelle steckt allerdings nicht nur Optimismus. Die großen Pharmakonzerne stehen vor einem strukturellen Problem: In den kommenden Jahren verlieren zahlreiche Blockbuster ihren Patentschutz. BioPharma Dive verweist auf eine Analyse von Gibson Dunn, wonach zwischen 2025 und 2030 mehr als 200 Milliarden Dollar Umsatz dem Risiko auslaufender Patente ausgesetzt sind. Für die Konzerne entsteht dadurch enormer Druck, ihre Pipelines rechtzeitig aufzufüllen. Der Kauf klinisch bereits fortgeschrittener Biotechunternehmen kann wesentlich schneller sein, als einen neuen Wirkstoff selbst von der frühen Forschung bis zur Zulassung zu entwickeln. Die aktuelle Biotech-Rally basiert damit auf zwei gleichzeitig wirkenden Kräften: Anlegerkapital kehrt zurück - und Big Pharma braucht neue Produkte.

Mesoblast trifft den Marktwechsel mit einem entscheidenden Unterschied

Genau an diesem Punkt wird Mesoblast interessant. Das Unternehmen befindet sich nicht mehr ausschließlich in jener klassischen Biotechphase, in der praktisch der gesamte Unternehmenswert von zukünftigen Studienergebnissen abhängt. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über ein FDA-zugelassenes und kommerzialisiertes Zellprodukt. Gleichzeitig besitzt das Unternehmen weitere fortgeschrittene Programme. Damit passt Mesoblast grundsätzlich in jenes Profil, das im aktuellen M&A-Markt zunehmend Aufmerksamkeit erhält: Unternehmen mit klinisch weit entwickelten oder bereits validierten Technologien. Daraus folgt ausdrücklich nicht, dass Mesoblast ein Übernahmekandidat ist. Die aktuellen Transaktionen zeigen aber, welche Eigenschaften Big Pharma derzeit mit Milliarden bewertet.

Aus 17,2 Millionen werden 120,3 Millionen Dollar Umsatz

Die gerade veröffentlichten Geschäftszahlen verdeutlichen, wie stark sich Mesoblast innerhalb eines Jahres verändert hat. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 120,3 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es lediglich 17,2 Millionen Dollar gewesen. Der entscheidende Treiber war Ryoncil. Das Zellprodukt erreichte im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem US-Marktstart einen Nettoumsatz von 115,2 Millionen Dollar. Gleichzeitig reduzierte Mesoblast seinen Nettoverlust deutlich. Damit beginnt sich die Investmentstory zu verschieben: Statt ausschließlich über zukünftige Zulassungen und theoretische Marktpotenziale zu sprechen, können Anleger erstmals auf ein vollständiges Geschäftsjahr mit substanziellen Produktumsätzen blicken.

Ryoncil könnte erst der Anfang sein

Die strategische Bedeutung von Ryoncil reicht dabei über den unmittelbaren Umsatz hinaus. Mesoblast hat mit dem Produkt gezeigt, dass die eigene allogene Zelltechnologie grundsätzlich den Weg durch klinische Entwicklung, FDA-Zulassung, Herstellung und Kommerzialisierung schaffen kann. Jetzt versucht das Unternehmen, diese Basis auf weitere Patientengruppen und Produkte auszudehnen. Dazu gehört unter anderem die geplante Erweiterung von Ryoncil auf erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Entscheidend wird sein, ob sich die bisherigen Erfahrungen tatsächlich auf weitere Indikationen übertragen lassen. Eine Zulassung in einem Bereich garantiert keine erfolgreiche Entwicklung in einem anderen.

350 Patienten entscheiden über die nächste Größenordnung

Der größte potenzielle Werttreiber könnte allerdings rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen aufgrund degenerativer Bandscheibenerkrankung werden. Im August meldete Mesoblast, dass die Behandlung in der entscheidenden Phase-III-Studie abgeschlossen wurde. Insgesamt wurden 350 Patienten randomisiert und behandelt. Der primäre Endpunkt untersucht eine dauerhafte Reduktion der Schmerzen nach zwölf Monaten gegenüber der Kontrollgruppe. Zu den sekundären Endpunkten gehören Verbesserungen bei Funktion und Lebensqualität sowie eine Verringerung der Einnahme von Schmerzmitteln einschließlich Opioiden. Die Top-Line-Ergebnisse werden Mitte 2027 erwartet.

Mehr als sieben Millionen Patienten allein in den USA

Die Dimension dieses Programms unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Ryoncil-Indikation. Nach Angaben von Mesoblast leiden in den USA mehr als sieben Millionen Menschen an moderaten oder schweren chronischen Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankung, die auf bestehende Therapien nicht ausreichend ansprechen. Das Unternehmen bezeichnet die Indikation deshalb als potenziellen Blockbuster und kalkuliert bei einstelliger Marktdurchdringung mit einem möglichen Spitzenumsatz von mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Auf seinem R&D Day hatte Mesoblast zudem vorgerechnet, dass eine Marktdurchdringung von zehn Prozent bei den zugrunde gelegten Preisannahmen theoretisch rund 14 Milliarden Dollar Jahresumsatz entsprechen könnte. Diese Zahlen sind ausdrücklich Unternehmensschätzungen und keine Umsatzprognosen. Bevor ein solcher Markt überhaupt relevant werden kann, muss rexlemestrocel-L zunächst positive Phase-III-Daten liefern und anschließend den regulatorischen Prozess erfolgreich durchlaufen.

Der Zeitpunkt könnte für Mesoblast kaum interessanter sein

Genau hier treffen Unternehmensentwicklung und Kapitalmarktzyklus aufeinander. Vor wenigen Jahren mussten zahlreiche Biotechunternehmen um Finanzierung kämpfen, Bewertungen brachen ein und Börsengänge verschwanden nahezu vollständig. Jetzt erreicht der XBI wieder historische Höhen, die Zahl der IPOs steigt, Big Pharma investiert Milliarden und Investoren interessieren sich wieder verstärkt für klinische Innovation. Gleichzeitig hat Mesoblast erstmals mehr als 100 Millionen Dollar jährlichen Produktumsatz erreicht und steht mit einem weiteren potenziell großen Programm vor einem entscheidenden Datenjahr. Ein besseres Branchenumfeld garantiert natürlich weder höhere Kurse noch klinischen Erfolg. Es kann jedoch die Bewertung erfolgreicher Entwicklungsfortschritte deutlich beeinflussen.

Die 86-Prozent-Rally hat auch eine Kehrseite

Gerade nach einer derart starken Bewegung dürfen Anleger die Risiken nicht ausblenden. Ein Anstieg von rund 86 Prozent innerhalb von zwölf Monaten bedeutet auch, dass ein Teil der Erwartungen bereits in den Bewertungen enthalten sein dürfte. Biotech bleibt zudem eine Branche mit außergewöhnlich binären Ereignissen. Ein negatives Studienergebnis kann innerhalb eines Tages Milliarden an Börsenwert vernichten. Für Mesoblast gilt das besonders mit Blick auf die Phase-III-Daten zu rexlemestrocel-L. Gleichzeitig muss das Unternehmen beweisen, dass Ryoncil seine kommerzielle Entwicklung fortsetzen und die geplanten weiteren Programme finanzieren kann. Die neue Begeisterung für Biotech ersetzt daher keine fundamentale Analyse.

Fazit

Die Zahlen zeigen, wie grundlegend sich das Umfeld für Biotech innerhalb kurzer Zeit verändert hat. Laut Financial Times legten Biotechaktien innerhalb von zwölf Monaten rund 86 Prozent zu. Der XBI stieg laut BioPharma Dive im gleichen Zeitraum von rund 90 auf fast 170 Dollar. 20 Biotechunternehmen wagten 2026 bereits den Börsengang, während J.P. Morgan allein im ersten Halbjahr 80 Biopharma-Übernahmen mit einem Vorabwert von 96 Milliarden Dollar zählte. GSK zahlt 10,6 Milliarden Dollar für Nuvalent, Eli Lilly bietet für Kelonia bis zu sieben Milliarden. In dieses neue Marktumfeld tritt Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) erstmals mit einem vollständig kommerzialisierten Geschäftsjahr ein. 120,3 Millionen Dollar Gesamtumsatz, davon 115,2 Millionen mit Ryoncil, treffen auf eine Pipeline, deren größtes Programm mehr als sieben Millionen potenzielle Patienten allein in den USA adressieren könnte. Noch muss Mesoblast beweisen, dass aus dieser Kombination tatsächlich nachhaltiges Wachstum entsteht. Doch wenn Kapitalmärkte und Big Pharma wieder verstärkt nach klinisch fortgeschrittenen Biotechplattformen suchen, könnte der Zeitpunkt für Unternehmen mit Zulassung, Umsatz und zusätzlichen Phase-III-Programmen kaum spannender sein.

Quellen:

Financial Times - Pharma stocks soar as investors seek AI alternatives

https://www.ft.com/content/2c65a745-8169-4192-971a-022bdfc0e7ad

BioPharma Dive - This week in charts: Biotech's rebound is undeniable

https://www.biopharmadive.com/news/biotech-charts-biopharma-xbi-deals-mergers-ipos/828794/

GSK - GSK enters agreement to acquire Nuvalent, Inc.

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-enters-agreement-to-acquire-nuvalent-inc/

GSK - GSK completes acquisition of Nuvalent, Inc.

https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-acquisition-of-nuvalent-inc/

Eli Lilly - Lilly to acquire Kelonia Therapeutics to advance in vivo CAR-T cell therapies

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-acquire-kelonia-therapeutics-advance-vivo-car-t-cell

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - Preliminary Final Report including Appendix 4E, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/preliminary-final-report-including-appendix-4e-8/

Mesoblast - Annual Financial Results Presentation, 27. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/annual-financial-results-presentation-9

Mesoblast - Major Milestone Treatment Completed in P3 Trial for CLBP, 17. August 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

Mesoblast - R&D Day Presentation, 8. April 2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/76531eb6-aa34-4a4e-93b0-01dca96fb149

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