Novo Nordisk macht aus Wegovy immer mehr als ein Abnehm-Medikament - warum Big Pharma genau solche Plattformen sucht

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Aus einem Diabeteswirkstoff wurde ein Abnehm-Medikament, anschließend kam der Schutz vor schweren Herz-Kreislauf-Ereignissen hinzu - und jetzt erschließt Semaglutid ein weiteres Krankheitsgebiet. Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) meldete am 10. September, dass Wegovy in China zur Behandlung von Erwachsenen mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis, kurz MASH, zugelassen wurde. Laut Reuters ist Wegovy damit der erste GLP-1-Rezeptoragonist mit einer MASH-Zulassung in China. Nur wenige Tage zuvor hatte Novo zudem positive Phase-III-Daten mit Semaglutid bei Kindern zwischen sechs und unter zwölf Jahren mit Adipositas vorgelegt. Noch gibt es für diese jüngere Altersgruppe keine entsprechende Zulassung. Zusammen zeigen die Entwicklungen aber, warum erfolgreiche Wirkprinzipien für die Pharmaindustrie so wertvoll sind: Der erste Markt kann nur der Anfang sein. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) verfolgt mit seinen eigenen Stoffwechselmedikamenten eine ähnliche Strategie. Und genau diese Plattformlogik ist auch für kleinere Biotechunternehmen wie Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant, wenn aus einer ersten Zulassung weitere Anwendungen entstehen können.

Wegovy zielt jetzt auch auf eine schwere Lebererkrankung

MASH ist eine fortschreitende Lebererkrankung, die eng mit metabolischen Risikofaktoren verbunden ist und zu Fibrose, Zirrhose und weiteren schweren Folgen führen kann. Die chinesische Zulassung erweitert die medizinische Nutzung von Wegovy über Gewichtsmanagement und kardiovaskuläre Risikoreduktion hinaus in Richtung Lebergesundheit. Genau das macht die aktuelle Nachricht aus Investorensicht interessant. Novo Nordisk verkauft nicht einfach immer mehr von demselben Abnehm-Medikament. Das Unternehmen versucht, den medizinischen Nutzen von Semaglutid auf unterschiedliche Folge- und Begleiterkrankungen von Adipositas und metabolischer Dysfunktion auszuweiten. Jede neue Indikation muss dabei separat klinisch und regulatorisch überzeugen - gelingt dies jedoch, kann sich der adressierbare Markt eines bereits etablierten Wirkstoffs erheblich verbreitern.

Nur drei Tage zuvor öffnete sich bereits die nächste Tür

Wie konsequent Novo diese Strategie verfolgt, zeigten bereits die am 7. September veröffentlichten Daten der Phase-III-Studie STEP Young. Untersucht wurde einmal wöchentliches Semaglutid zusammen mit Lebensstilmaßnahmen bei Kindern im Alter von sechs bis unter zwölf Jahren mit Adipositas. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt. Unter der Annahme einer protokollgemäßen Behandlung waren nach 68 Wochen 40,4 Prozent der mit Semaglutid behandelten Kinder nicht mehr als adipös klassifiziert; in der Placebogruppe waren es null Prozent. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil entsprach nach Angaben des Unternehmens im Wesentlichen den bisherigen Erfahrungen bei Erwachsenen und Jugendlichen. Auch hier gilt allerdings: Positive Phase-III-Daten sind keine Zulassung. Sie zeigen zunächst lediglich, dass Novo eine weitere mögliche Patientengruppe für Semaglutid untersucht.

Aus Diabetes wurde eine ganze Pharma-Franchise

Damit wird immer deutlicher, wie weit sich Semaglutid von seinem ursprünglichen Schwerpunkt entfernt hat. Ozempic etablierte den Wirkstoff bei Typ-2-Diabetes, Wegovy brachte ihn in den Adipositasmarkt. Hinzu kamen kardiovaskuläre Anwendungen, unterschiedliche Darreichungsformen und nun weitere Krankheitsgebiete wie MASH. Genau darin liegt der wirtschaftliche Unterschied zwischen einem einzelnen erfolgreichen Medikament und einer breiteren Pharma-Plattform: Ein bereits klinisch etablierter Wirkmechanismus kann über zusätzliche Studien immer wieder für neue Patientengruppen getestet werden. Erfolg ist keineswegs garantiert, doch jede zusätzliche Zulassung kann die kommerzielle Lebensspanne und Reichweite der Franchise vergrößern.

Eli Lilly macht aus Mounjaro ebenfalls mehr als ein Diabetesmedikament

Novo ist mit dieser Strategie nicht allein. Ende August erhielt Mounjaro von Eli Lilly in den USA eine zusätzliche FDA-Zulassung zur Reduktion des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulärem Risiko. Allein im zweiten Quartal 2026 erzielte Mounjaro 9,94 Milliarden US-Dollar Umsatz - 91 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig untersucht Lilly seine heutigen und kommenden Stoffwechselmedikamente in weiteren Bereichen. Der Wettbewerb zwischen Novo und Lilly dreht sich deshalb längst nicht mehr ausschließlich darum, welches Unternehmen das bessere Medikament zur Gewichtsreduktion anbietet. Beide versuchen, aus ihren erfolgreichen Wirkprinzipien möglichst breite medizinische Plattformen zu entwickeln.

Genau solche Plattformen sucht Big Pharma

Der strategische Reiz liegt auf der Hand. Die Entwicklung eines komplett neuen Wirkstoffs dauert Jahre und besitzt ein hohes klinisches Risiko. Hat ein Wirkprinzip dagegen bereits Wirksamkeit, regulatorische Zulassungen, Produktionskapazitäten und eine kommerzielle Infrastruktur aufgebaut, können zusätzliche Indikationen einen erheblichen Mehrwert schaffen. Das bedeutet nicht, dass jede Erweiterung funktioniert. Gerade die jüngsten Rückschläge großer Pharmakonzerne in Phase III zeigen, wie unsicher Arzneimittelentwicklung bleibt. Trotzdem erklären die potenziellen Skaleneffekte, weshalb Plattformen wie GLP-1, Immunonkologie oder Zelltherapie für die Branche besonders interessant sind.

Mesoblast hat mit Ryoncil den ersten kommerziellen Schritt geschafft

Auf einer wesentlich kleineren Größenordnung stellt sich diese Frage inzwischen auch bei Mesoblast. Mit Ryoncil besitzt das Unternehmen ein FDA-zugelassenes allogenes Zellprodukt zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten ab zwei Monaten. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Ryoncil 115,2 Millionen US-Dollar Nettoumsatz. Der Gesamtumsatz von Mesoblast stieg auf 120,3 Millionen Dollar nach 17,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Damit ist aus einem langjährigen Entwicklungsprogramm erstmals eine kommerzielle Basis entstanden. Die entscheidende Frage lautet jetzt, ob sich diese Basis ähnlich dem Plattformprinzip auf zusätzliche Anwendungen erweitern lässt.

Der Erwachsenenmarkt könnte Ryoncil deutlich vergrößern

Der unmittelbarste Hebel liegt bei derselben Erkrankung in einer größeren Patientengruppe. Mesoblast entwickelt Ryoncil auch für Erwachsene mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Nach Unternehmensangaben ist der adressierbare Erwachsenenmarkt ungefähr dreimal so groß wie der pädiatrische Markt. Zusätzlich hat die FDA Mesoblast erlaubt, direkt mit einer Registrierungsstudie von Ryoncil bei Duchenne-Muskeldystrophie fortzufahren. Eine erfolgreiche pädiatrische GvHD-Zulassung sagt allerdings nichts darüber aus, ob Ryoncil auch bei Erwachsenen oder bei DMD erfolgreich sein wird. Beide Programme müssen ihre klinische Wirksamkeit und Sicherheit eigenständig belegen.

Eine zweite Zelltherapie zielt auf mehr als sieben Millionen Patienten

Daneben besitzt Mesoblast mit rexlemestrocel-L eine zweite potenzielle Wachstumssäule. Im August wurde die Behandlung von 350 Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie bei chronischen Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung abgeschlossen. Top-Line-Ergebnisse erwartet das Unternehmen Mitte 2027. Nach Angaben von Mesoblast leiden allein in den USA mehr als sieben Millionen Menschen unter der adressierten Form chronischer Rückenschmerzen. Damit wäre der potenzielle Markt wesentlich größer als die heutige Ryoncil-Indikation. Ob daraus tatsächlich ein kommerzielles Produkt entsteht, hängt zunächst von den Phase-III-Daten und anschließend von einer erfolgreichen regulatorischen Prüfung ab.

Fazit

Novo Nordisk zeigt gerade besonders deutlich, warum Big Pharma erfolgreiche Medikamente nicht mehr als isolierte Produkte betrachtet. Semaglutid begann im Diabetesmarkt, wurde mit Wegovy zu einem der wichtigsten Medikamente gegen Adipositas und erschloss anschließend zusätzliche kardiovaskuläre Anwendungen. Mit der aktuellen MASH-Zulassung in China kommt nun eine schwere Lebererkrankung hinzu, während positive Phase-III-Daten bei jüngeren Kindern bereits die nächste mögliche Patientengruppe in den Blick rücken. Eli Lilly verfolgt mit seinen Stoffwechselmedikamenten eine ähnliche Strategie. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) ist die Dimension noch nicht annähernd vergleichbar, das strategische Prinzip aber relevant: Ryoncil hat die erste FDA-Zulassung erreicht und im vergangenen Geschäftsjahr 115,2 Millionen Dollar Nettoumsatz erzielt. Nun entscheidet sich, ob daraus über erwachsene GvHD-Patienten und DMD eine breitere Franchise entstehen kann - und ob rexlemestrocel-L langfristig eine zweite große Säule bildet. Wegovy zeigt, warum die erste erfolgreiche Zulassung für eine Pharma-Plattform manchmal erst der Anfang der eigentlichen Wachstumsgeschichte ist.

Quellen:

Reuters - Novo Nordisk says Wegovy approved in China for liver disease MASH

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-says-wegovy-approved-china-liver-disease-mash-2026-09-10/

Novo Nordisk - STEP Young phase 3 data: 40.4% of children living with obesity achieved a BMI below the obesity threshold with semaglutide and lifestyle modification

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916600

Reuters - Novo Nordisk says semaglutide cut obesity rates in young children in trial

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-says-semaglutide-cut-obesity-rates-young-children-trial-2026-09-07/

Reuters - US FDA approves Lilly's Mounjaro to reduce cardiovascular risk

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-lillys-mounjaro-reduce-cardiovascular-risk-2026-08-28/

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - Financial Results & Operational Update / R&D and Commercial Pipeline

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/76531eb6-aa34-4a4e-93b0-01dca96fb149

Mesoblast - Chronic Low Back Pain Due to Degenerative Disc Disease - Market Opportunity

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/dd99eff0-a192-4f59-a9f0-3c92a3edcf84

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