Novo Nordisk öffnet GLP-1 die nächste Tür - warum Big Pharma Milliardenmärkte immer weiter vergrößert

Anzeige / Werbung

Erst Diabetes, dann Adipositas, anschließend Herz-Kreislauf-Erkrankungen - und jetzt könnte sich für GLP-1 die nächste Patientengruppe öffnen. Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) hat neue Phase-III-Daten zu Semaglutid bei Kindern zwischen sechs und unter zwölf Jahren mit Adipositas vorgelegt. In der STEP-Young-Studie erreichten 40,4 Prozent der Kinder unter Semaglutid plus Lebensstilmaßnahmen nach 68 Wochen einen BMI unterhalb der Adipositasschwelle. In der Placebogruppe plus Lebensstilmaßnahmen waren es null Prozent. Noch ist Semaglutid zur Adipositasbehandlung für diese Altersgruppe nicht zugelassen. Die Ergebnisse zeigen aber erneut, nach welchem Prinzip die größten Pharmamärkte wachsen: Ein erfolgreicher Wirkmechanismus wird Schritt für Schritt auf neue Indikationen, Darreichungsformen und Patientengruppen ausgeweitet. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) verfolgt mit seiner eigenen GLP-1-Pipeline eine ähnliche Strategie. Und genau dieses Prinzip macht auch kleinere Biotechunternehmen interessant, wenn aus einer ersten Zulassung weitere Anwendungen entstehen können. Bei Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) beginnt dieser Test gerade erst.

40,4 Prozent liegen nach 68 Wochen unter der Adipositasschwelle

Die neuen Novo-Daten stammen aus der Phase-III-Studie STEP Young. Untersucht wurde einmal wöchentlich verabreichtes Semaglutid bei Kindern im Alter von sechs bis unter zwölf Jahren mit Adipositas. Sowohl die Behandlungs- als auch die Placebogruppe erhielten zusätzlich Maßnahmen wie eine kalorienreduzierte Ernährung und mehr körperliche Aktivität. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt: Die BMI-Reduktion nach 68 Wochen war unter Semaglutid der Placebogruppe überlegen. Bei einer Analyse unter der Annahme, dass die Teilnehmer die Behandlung wie vorgesehen fortführten, waren 40,4 Prozent der mit Semaglutid behandelten Kinder nach 68 Wochen nicht mehr als adipös klassifiziert, gegenüber keinem Kind unter Placebo. Nach Angaben von Novo entsprach das allgemeine Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil den bisherigen Erfahrungen aus Studien mit Erwachsenen und Jugendlichen. Die Ergebnisse ersetzen jedoch keine regulatorische Prüfung und bedeuten noch keine Zulassung für Kinder unter zwölf Jahren.

Der potenzielle Markt entsteht nicht erst mit diesen Studiendaten

Dass Pharmaunternehmen diese Patientengruppe untersuchen, kommt nicht überraschend. Eine Anfang September veröffentlichte Untersuchung von US-Gesundheitsdaten zeigt, dass GLP-1-Medikamente bei Kindern unter zwölf Jahren bereits zunehmend off-label verschrieben werden. Unter mehr als 3,5 Millionen untersuchten US-Kindern zwischen acht und elf Jahren mit Adipositas ohne Diabetes stieg der Anteil mit einer GLP-1-Verordnung von 0,03 Prozent im Jahr 2019 auf 9,3 Prozent im Juni 2026. Die Medikamente sind in den USA für die Adipositasbehandlung bei Kindern unter zwölf Jahren bislang nicht zugelassen. Die Untersuchung zeigt deshalb keinen bereits regulär erschlossenen Markt, wohl aber einen medizinischen Bedarf und eine zunehmende Nutzung, die eine langfristige Sicherheitsbeobachtung besonders wichtig macht.

Aus Diabetes ist längst viel mehr geworden

Für Novo Nordisk ist STEP Young vor allem ein weiteres Beispiel dafür, wie weit sich die GLP-1-Plattform inzwischen von ihrem ursprünglichen Schwerpunkt entfernt hat. Semaglutid wird als Ozempic bei Typ-2-Diabetes und als Wegovy bei Adipositas eingesetzt. Wegovy besitzt zudem eine US-Zulassung zur Reduktion schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei bestimmten Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas und bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung. Gleichzeitig entwickelt Novo unterschiedliche Darreichungsformen und untersucht weitere Patientengruppen. Der wirtschaftliche Wert von GLP-1 basiert damit längst nicht mehr auf einem einzelnen Medikament für eine einzelne Erkrankung. Der Wirkmechanismus bildet vielmehr die Grundlage für eine immer breitere Franchise.

Eli Lilly zeigt dasselbe Prinzip mit fast zehn Milliarden Dollar Quartalsumsatz

Wie wertvoll eine solche Erweiterungsstrategie werden kann, zeigt auch Lilly. Mounjaro erzielte allein im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 9,94 Milliarden US-Dollar - 91 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ende August erhielt das Medikament von der FDA zusätzlich eine Zulassung zur Reduktion des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulärem Risiko. Parallel entwickelt Lilly weitere Wirkstoffe und untersucht GLP-1-basierte beziehungsweise verwandte Ansätze in zusätzlichen Krankheitsgebieten. Novo und Lilly konkurrieren deshalb längst nicht mehr lediglich um den heutigen Adipositasmarkt. Beide versuchen, die medizinische und kommerzielle Reichweite ihrer erfolgreichen Wirkprinzipien immer weiter auszudehnen.

Genau deshalb sind Plattformen für Big Pharma so wertvoll

Dahinter steckt ein einfaches wirtschaftliches Prinzip. Die Entwicklung eines neuen Medikaments kostet Jahre und kann trotz hoher Investitionen noch in Phase III scheitern. Hat ein Unternehmen dagegen einen Wirkmechanismus erfolgreich validiert, kann es versuchen, dessen Potenzial durch neue Indikationen, Altersgruppen oder Darreichungsformen zu erweitern. Das garantiert keinen Erfolg - jede zusätzliche Anwendung muss ihre eigene klinische und regulatorische Prüfung bestehen. Gelingt die Expansion jedoch, kann aus einem ursprünglich begrenzten Markt eine wesentlich größere Produktfamilie entstehen. GLP-1 ist dafür derzeit eines der eindrucksvollsten Beispiele der Pharmaindustrie.

Mesoblast hat mit Ryoncil den ersten Schritt bereits geschafft

Auf wesentlich kleinerer Ebene stellt sich diese Frage inzwischen auch für Mesoblast. Ryoncil ist in den USA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten ab zwei Monaten zugelassen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Ryoncil 115,2 Millionen US-Dollar Nettoumsatz. Der Gesamtumsatz von Mesoblast stieg von 17,2 Millionen auf 120,3 Millionen Dollar. Damit hat das Unternehmen eine Hürde genommen, an der viele Biotechunternehmen scheitern: Aus einem klinischen Entwicklungsprogramm ist ein tatsächlich vermarktetes Produkt geworden. Entscheidend für die nächste Phase ist nun, ob sich die kommerzielle Basis verbreitern lässt.

Von Kindern mit GvHD zu Erwachsenen - und anschließend DMD

Mesoblast verfolgt dabei eine ähnliche Plattformlogik, ohne dass die Technologie medizinisch mit GLP-1 vergleichbar wäre. Ryoncil wird in einer Registrierungsstudie auch bei Erwachsenen mit schwerer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung untersucht. Zusätzlich erhielt Mesoblast von der FDA die Freigabe, direkt mit einer Registrierungsstudie bei Duchenne-Muskeldystrophie fortzufahren. In dieser Studie sollen 76 Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren randomisiert Ryoncil oder Placebo zusätzlich zur Standardbehandlung erhalten. Nach Angaben des Unternehmens leben in den USA etwa 15.000 Kinder mit DMD. Die bestehende Ryoncil-Zulassung liefert dabei keine Garantie für einen Erfolg in DMD oder bei erwachsener GvHD. Beide Anwendungen müssen ihren klinischen Nutzen eigenständig beweisen.

Eine zweite Plattform könnte einen noch größeren Markt adressieren

Parallel besitzt Mesoblast mit rexlemestrocel-L einen zweiten wichtigen Wachstumskandidaten. Im August wurde die Behandlung von 350 Patienten in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie bei chronischen Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung abgeschlossen. Die Top-Line-Daten werden Mitte 2027 erwartet. Mesoblast beziffert die relevante US-Patientengruppe auf mehr als sieben Millionen Menschen. Damit könnte dieses Programm langfristig einen wesentlich größeren Markt adressieren als Ryoncil - vorausgesetzt, die Phase-III-Daten überzeugen und eine spätere regulatorische Prüfung verläuft erfolgreich.

Fazit

Novo Nordisk zeigt mit den neuen STEP-Young-Daten erneut, warum erfolgreiche Pharma-Plattformen über Jahre immer wertvoller werden können. GLP-1 begann als Diabetesgeschichte, entwickelte sich zum globalen Adipositasmarkt und wird inzwischen über zusätzliche kardiometabolische Anwendungen, Darreichungsformen und Patientengruppen erweitert. Eli Lilly verfolgt dieselbe Grundstrategie und erzielt mit Mounjaro inzwischen fast zehn Milliarden Dollar Umsatz in einem einzigen Quartal. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) ist die Größenordnung eine völlig andere, das strategische Prinzip aber interessant: Ryoncil hat die erste FDA-Zulassung erreicht und 115,2 Millionen Dollar Jahresumsatz erzielt. Nun muss sich zeigen, ob das Produkt auch bei erwachsenen GvHD-Patienten und bei DMD erfolgreich sein kann - und ob rexlemestrocel-L eine zweite kommerzielle Säule eröffnet. Die Entwicklung von GLP-1 zeigt, warum Anleger nicht nur auf das erste erfolgreiche Produkt schauen: Der wirklich große Wert kann entstehen, wenn sich daraus immer neue Märkte erschließen lassen.

Quellen:

Novo Nordisk - STEP Young phase 3 data: 40.4% of children living with obesity achieved a BMI below the obesity threshold with semaglutide and lifestyle modification

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916600

Reuters - Novo Nordisk says semaglutide cut obesity rates in young children in trial

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-says-semaglutide-cut-obesity-rates-young-children-trial-2026-09-07/

Reuters - More children under 12 in US are being prescribed weight-loss drugs, study finds

https://www.reuters.com/legal/litigation/more-children-under-12-us-are-being-prescribed-weight-loss-drugs-study-finds-2026-09-04/

Reuters - US FDA approves Lilly's Mounjaro to reduce cardiovascular risk

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-lillys-mounjaro-reduce-cardiovascular-risk-2026-08-28/

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

Mesoblast - FDA Clearance to Directly Proceed to Registrational Trial for Ryoncil in Duchenne Muscular Dystrophy

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/385a9c65-9fa5-4160-9c54-7dcd8e4d88ca

Mesoblast - Major Milestone Treatment Completed in P3 Trial for CLBP

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/major-milestone-treatment-completed-p3-trial-clbp

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Novo Nordisk öffnet GLP-1 die nächste Tür - warum Big Pharma Milliardenmärkte immer weiter vergrößert appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,DK0062498333