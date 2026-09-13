Bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar: Was die Exosomen-Deals von Eli Lilly und Takeda heute für NurExone bedeuten

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Zwei 2020 angekündigte Pharmakooperationen rückten Exosomen mit bemerkenswerten Summen ins Rampenlicht. Eli Lilly vereinbarte mit dem britischen Biotech-Unternehmen Evox Therapeutics einen Deal mit bis zu rund 1,2 Milliarden US-Dollar an möglichen Meilensteinzahlungen. Wenige Monate zuvor hatte Takeda eine Zusammenarbeit mit Evox über insgesamt bis zu rund 882 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Zusammengerechnet ergibt das ein theoretisches Vertragsvolumen von gut 2,08 Milliarden US-Dollar.

Diese Zahl braucht eine klare Einordnung. Sie war weder eine sofortige Zahlung noch eine Investition in einen fertigen Wirkstoff. Der größte Teil bestand aus erfolgsabhängigen Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteinen, die nur bei entsprechendem Fortschritt fällig werden. Öffentliche Meldungen lassen nicht erkennen, dass die Maximalbeträge erreicht wurden. Die Vereinbarungen sind deshalb kein Erfolgsnachweis, aber ein früher Beleg für den strategischen Wert, den große Pharmakonzerne einer Technologie zur gezielten Beförderung therapeutischer Fracht beimaßen.

Eli Lilly kauft sich Zugang zu fünf Zielprogrammen

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083) zahlte laut der damaligen Mitteilung 20 Millionen US-Dollar vorab, finanzierte drei Jahre Forschung und stellte weitere 10 Millionen US-Dollar über eine Wandelanleihe bereit. Hinzu kamen potenzielle Meilensteine von bis zu etwa 1,2 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

Die Zusammenarbeit umfasste fünf Ziele bei neurologischen Erkrankungen. Evox sollte seine Exosomen unter anderem für die Zielsteuerung ins Gehirn, die Beladung und die Analytik optimieren und Material für erste Tierversuche liefern. Die konkreten Frachten gehörten zur Gruppe der Oligonukleotide; der strategische Kern des Deals war jedoch die Transportplattform.

Takeda verbindet Exosomen mit seltenen Erkrankungen

Takeda Pharmaceutical Company Limited (ISIN: JP3463000004) strukturierte seine Kooperation breiter. Bis zu 44 Millionen US-Dollar entfielen auf Vorabzahlung, kurzfristige Meilensteine und Forschungsfinanzierung. Das gesamte mögliche Volumen von rund 882 Millionen US-Dollar bezog sich auf bis zu fünf Programme für seltene Erkrankungen, einschließlich Proteinersatz- und mRNA-Ansätzen.

Evox sollte die Forschung bis zu den IND-vorbereitenden Studien führen und die Herstellung bis einschließlich Phase I übernehmen. Damit wurde die Plattform nicht nur als wissenschaftliches Werkzeug bewertet: Schon der Vertrag verknüpfte Beladung, Zielsteuerung, präklinische Entwicklung und frühe Produktion.

Die Verträge sind historisch - das Thema bleibt aktuell

Die ursprünglichen Vereinbarungen liegen inzwischen fünf bis sechs Jahre zurück, ihr öffentlich sichtbarer Entwicklungsstand ist begrenzt. Aktuelle Hinweise zeigen dennoch, dass das Thema nicht aus der Pharmaforschung verschwunden ist: Ein im Juli 2025 veröffentlichter Branchenüberblick führte die Lilly-Evox-Zusammenarbeit weiterhin als wichtiges Partnerprogramm von Evox. Bei der Fachkonferenz Extracellular Vesicles/Exosomes Asia 2025 präsentierte zudem eine Takeda-Managerin extrazelluläre Vesikel als neue Plattform für medizinische Biomarker.

Auch Evox selbst arbeitet weiter an Exosomen. Das Unternehmen beschreibt seine aktuelle ExoEdit-Plattform als Verbindung der natürlichen Transportfähigkeit von Exosomen mit Geneditierung und vereinbarte im Februar 2026 eine Forschungskooperation zum Rett-Syndrom. Das bestätigt nicht den Erfolg der damaligen Lilly- oder Takeda-Programme. Es zeigt aber, dass die zugrunde liegende Plattformidee weiterentwickelt wird.

Technologisch bleibt der Ansatz attraktiv und anspruchsvoll zugleich. Exosomen können empfindliche Fracht schützen und die Aufnahme in Zellen unterstützen. Herkunft der Zellen, Kultivierung, Reinigung, Beladung, Lagerung und Dosierung können jedoch die Eigenschaften des Produkts beeinflussen. Die Milliardenwerte bleiben daher historische Benchmarks; belastbar werden sie erst durch reproduzierbare Chargen, kontrollierte Fracht und klinische Daten.

NurExone setzt auf nachträgliche Beladung

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) greift dieselbe übergeordnete Plattformlogik auf, verfolgt aber ein eigenes Modell. Das Unternehmen gewinnt Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen und belädt sie nach ihrer Herstellung mit einem ausgewählten Wirkstoff. Der führende Kandidat ExoPTEN richtet sich gegen akute Rückenmarksverletzungen.

NurExone wird damit nicht in die Kategorie der RNA-Unternehmen eingeordnet; vergleichbar ist vielmehr die Frage, ob ein biologischer Transportkörper seine Fracht kontrolliert aufnehmen und am Zielgewebe verfügbar machen kann.

In einer 2022 veröffentlichten Untersuchung berichtete NurExone auf Basis mikroskopisch gemessener Kolokalisation eine Beladungseffizienz von 62,3 Prozent. Das Kontrollverfahren erreichte 59,5 Prozent. In einem Zelltest blieb die beabsichtigte Aktivität der Fracht nach Unternehmensangaben erhalten. Das war ein früher technischer Machbarkeitsnachweis - kein Nachweis einer GMP-konformen Serienproduktion und keine Aussage zur Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen.

Der Wert entsteht erst durch Übersetzung

Eli Lilly und Takeda zeigen, dass Pharmakonzerne Exosomen nicht nur als akademisches Thema betrachten. Ihre Verträge mit dem privaten Unternehmen Evox bewerteten vor allem die Möglichkeit, mehrere Wirkstoffe und Zielorgane über eine Plattform zu erschließen. NurExone kombiniert dagegen einen eigenen präklinischen Kandidaten mit einer breiter nutzbaren ExoTherapy-Technologie.

Für Anleger ist genau diese Unterscheidung wichtig. Ein hoher Vertragsrahmen ist kein Umsatz, eine gute Beladungsquote kein klinischer Erfolg und ein vielseitiger Transportkörper noch kein Arzneimittel.

Sollte NurExone jedoch Herstellung, Beladung und therapeutische Wirkung schrittweise validieren, zeigen die historischen Pharmadeals, warum eine belastbare Exosomenplattform über ein einzelnes Entwicklungsprogramm hinaus strategisch interessant sein könnte.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen / Sources

https://www.evoxtherapeutics.com/evox-therapeutics-announces-a-multi-target-rna-interference-and-antisense-research-collaboration-and-license-agreement-with-lilly/

https://www.evoxtherapeutics.com/evox-therapeutics-and-takeda-sign-multi-target-rare-disease-collaboration

https://nurexone.com/transaction-in-the-exosome-filed/

https://www.newsfilecorp.com/release/146482/Update-NurExone-Biologic-Successfully-Demonstrates-its-PatentPending-Platform-Technology-for-Loading-Exosomes-with-Therapeutic-Molecules

https://nurexone.com/exotherapy/

https://www.pharmasalmanac.com/articles/five-exosome-biotechs-to-watch-july-2025

https://www.selectbioconferences.com/evasia2025

https://www.evoxtherapeutics.com

https://www.evoxtherapeutics.com/evox-therapeutics-partners-with-rett-syndrome-research-trust-to-evaluate-exoedit-technology-to-enable-gene-editing-in-rett-syndrome/

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