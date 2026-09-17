ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Bei Nucala von GSK geht er mit dem Konsens von einer Verlangsamung aus. Für Dovato liegt Weston klar unter dem Konsens./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BN7SWP63
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BN7SWP63
© 2026 dpa-AFX-Analyser