Die Novo-Nordisk-Aktie bleibt eine der spannendsten Aktien im Pharmasektor. Nach dem massiven Kursrückgang der vergangenen Monate versucht der dänische Konzern, mit besseren Geschäftsaussichten die Trendwende einzuleiten. Anfang August hob Novo Nordisk seine Prognose für 2026 an: Das Umsatz- und operative Gewinnwachstum soll währungsbereinigt nun zwischen 0 und minus 6 Prozent liegen - zuvor hatte das Unternehmen noch mit einem Rückgang von bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de