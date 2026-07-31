© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaDer KI-Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner musste nach Margin Calls Milliarden liquidieren - Ken Griffins Citadel schlug zu.Der Aufstieg war atemberaubend, der Fall kam in Stunden. Leopold Aschenbrenners Hedgefonds Situational Awareness, noch Anfang Juli mit rund 45 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen einer der spektakulärsten Neuzugänge der Branche, ist nach einer Welle von Margin Calls auf rund 10 Milliarden US-Dollar zusammengeschrumpft. Citadel-Gründer Ken Griffin kaufte den Großteil der liquidierten Aktienpositionen - in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, die keine 24 Stunden dauerte, wie Bloomberg die Story rekonstruiert. Zu den betroffenen Positionen zählen …
Enthaltene Werte: NL0009805522,US0937121079,US80004C2008,US21873S1087,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE