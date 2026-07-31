Die SanDisk-Aktie hat nach der jüngsten Korrektur wieder deutlich an Stärke gewonnen und stieg gestern um rund +26%. Damit richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob die laufende Erholung den Startschuss für eine neue Rallye in Richtung Allzeithoch markiert oder ob zuvor noch eine weitere Konsolidierung ansteht. Chartanalyse zu Sandisk Corporation Der SanDisk-Kurs stieg vom lokalen Zwischentief bei 998,19 US$ mittlerweile um rund +36% an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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