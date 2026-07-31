Bloom Energy hat's drauf. Es hat nicht nur eine Stromversorgungsanlage für Oracle in 55 statt vereinbarten 90 Tagen gebaut, sondern auch ein extrem starkes und das erste Milliarden-Dollar-Quartal der Firmengeschichte geliefert. Die Nachfrage nach Blooms Dienstleistungen ist jetzt schon exorbitant, kann sie weiter steigen und nochmals ein Milliarden-Quartal schreiben? Aus Stromlieferanten werden Champions Der Gewinn war mehr als doppelt so hoch wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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