Datum der Anmeldung:
23.07.2026
Aktenzeichen:
B3-84/26
Unternehmen:
Merck KGaA, Darmstadt; Erwerb sämtlicher ausgegebener Aktien an und alleiniger Kontrolle über Bio-Techne Corporation, Minneapolis, MN/USA
Produktmärkte:
Antikörper, Immunoassays, Life Sciences, Molecular Diagnostics, Technologien für die Proteinanalyse, bioaktive kleine Moleküle, molekulare Kits
23.07.2026
Aktenzeichen:
B3-84/26
Unternehmen:
Merck KGaA, Darmstadt; Erwerb sämtlicher ausgegebener Aktien an und alleiniger Kontrolle über Bio-Techne Corporation, Minneapolis, MN/USA
Produktmärkte:
Antikörper, Immunoassays, Life Sciences, Molecular Diagnostics, Technologien für die Proteinanalyse, bioaktive kleine Moleküle, molekulare Kits
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