|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPHA BANK SA ADR
|US02071M5076
|0,0187 USD
|0,0163 EUR
|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
|US02553E1064
|0,125 USD
|0,1093 EUR
|DOLLARAMA INC
|CA25675T1075
|0,12 CAD
|0,074 EUR
|DOLLARAMA INC CDR
|US25675T3059
|0,0084 USD
|0,0073 EUR
|LINCOLN NATIONAL CORPORATION
|US5341871094
|0,45 USD
|0,3937 EUR
|MPH HEALTH CARE AG
|DE000A289V03
|-
|5 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0493 USD
|0,0431 EUR
|SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC
|US8669661048
|0,75 USD
|0,6561 EUR
|VERIZON COMMUNICATIONS INC
|US92343V1044
|0,7075 USD
|0,6189 EUR
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