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WKN: 868402 | ISIN: US92343V1044 | Ticker-Symbol: BAC
Tradegate
09.07.26 | 21:24
36,890 Euro
-0,16 % -0,060
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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S&P 500
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VERIZON COMMUNICATIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5-Tage-Chart
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36,29536,69007:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC14,200-2,64 %
DOLLARAMA INC114,25+0,88 %
LINCOLN NATIONAL CORPORATION34,560-0,06 %
MPH HEALTH CARE AG29,200+1,39 %
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC63,40-0,94 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC36,890-0,16 %
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