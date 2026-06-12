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WKN: A0CACX | ISIN: KYG3777B1032 | Ticker-Symbol: GRU
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12.06.26 | 07:48
2,104 Euro
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Fahrzeuge
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GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
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GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ACADIAN ASSET MANAGEMENT
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC68,00+0,74 %
ALBEMARLE CORPORATION139,00+1,20 %
ALS LIMITED13,400-2,90 %
AMERICAN TOWER CORPORATION165,25+1,07 %
AMERISAFE INC26,920-1,82 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA56,000,00 %
BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,2760,00 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND24,680-0,20 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD3,460-3,89 %
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC67,720,00 %
DEKPOL SA15,2500,00 %
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD0,650-3,70 %
DYNO NOBEL LIMITED2,300-3,36 %
EVEREST GROUP LTD291,60+0,41 %
FAR EAST HORIZON LTD0,735-8,12 %
FINANCIAL INSTITUTIONS INC37,970-0,03 %
FIRST CAPITAL INC64,50+0,77 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC29,000+0,69 %
FIRST HORIZON CORPORATION21,000-2,78 %
FIRST US BANCSHARES INC12,5000,00 %
FLOWERS FOODS INC6,740-0,03 %
FRONTLINE PLC30,970+0,19 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC41,530+0,46 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD2,104-1,48 %
GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,535-1,83 %
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD1,6700,00 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC72,850,00 %
KASPI.KZ JSC ADR71,00-0,28 %
KFORCE INC41,600+0,48 %
KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND9,4900,00 %
NASDAQ INC75,10+0,27 %
PFISTERER HOLDING SE91,300,00 %
QUEST HOLDINGS SA6,890-6,26 %
RANGE RESOURCES CORPORATION34,030+3,72 %
REGENCY CENTERS CORPORATION69,00-0,72 %
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC11,0000,00 %
SLR INVESTMENT CORP11,390+1,97 %
STALEXPORT AUTOSTRADY SA0,6520,00 %
STAR BULK CARRIERS CORP23,440-0,04 %
TRAVEL+LEISURE CO62,500,00 %
UNITED BANKSHARES INC39,200+0,51 %
WESCO INTERNATIONAL INC295,10-0,51 %
WORTHINGTON STEEL INC36,900-1,65 %
XTB SA25,1950,00 %
ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD0,094-7,84 %
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