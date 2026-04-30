EQS-News: Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@fhw-neukoelln.de
|Internet:
|https://fhw-neukoelln.de
|ISIN:
|DE0005767909
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319410 30.04.2026 CET/CEST