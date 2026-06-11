EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividenden

Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück



11.06.2026 / 16:00 CET/CEST

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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Börse Berlin Regulierter Markt Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 11. Juni 2026 Uhr, 16:30 Uhr _________________________________________________________________________ Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück Gegen den von der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 11. Juni 2026 gefassten Beschluss zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,60 je nennwertloser Stückaktie wurde Widerspruch zu Protokoll erklärt. Da nicht auszuschließen ist, dass Klage gegen den Dividendenbeschluss erhoben wird, stellt die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende zurück, bis geklärt ist, ob gegen den Dividendenbeschluss Klage erhoben worden ist oder nicht und - sollte Klage erhoben worden sein - geprüft worden ist, ob trotz einer etwaigen Klageerhebung eine Auszahlung der Dividende erfolgen kann. Berlin, 11. Juni 2026 Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Der Vorstand



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