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WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker-Symbol: ADS
Xetra
08.05.26 | 17:35
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ADDNODE GROUP AB4,095-6,29 %
ADIDAS AG146,85-3,39 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP24,835-0,06 %
ALLIANZ SE369,10-5,04 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC111,76+1,18 %
ARCBEST CORPORATION103,000,00 %
ARLA PLAST AB3,720-6,06 %
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA43,700+27,41 %
ASKER HEALTHCARE GROUP AB7,405-1,00 %
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA45,6000,00 %
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC42,600-2,74 %
BERENTZEN-GRUPPE AG3,600+0,84 %
BETSSON AB8,2000,00 %
BIOGAIA AB11,780-1,26 %
BYGGMAX GROUP AB4,170-5,87 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION75,36+0,19 %
CMS ENERGY CORPORATION61,86+0,36 %
COMMUNITY WEST BANCSHARES23,9900,00 %
COSCO SHIPPING INTERNATIONAL SINGAPORE CO LTD0,072-8,33 %
C-RAD AB2,900+4,32 %
CTT SYSTEMS AB10,900-2,50 %
DANA INC29,2600,00 %
EATON CORPORATION PLC340,50-0,12 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA B ADR24,800+4,20 %
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG69,60+1,16 %
ENITY HOLDING AB6,6300,00 %
FAR EAST ORCHARD LIMITED0,815-1,81 %
FIREFLY AB14,850-1,98 %
FIRST BANK12,600+0,80 %
GERMAN AMERICAN BANCORP INC36,200+1,12 %
HOIST FINANCE AB14,550-5,70 %
HOPE BANCORP INC10,400-1,89 %
HOWMET AEROSPACE INC231,30+0,74 %
IDUN INDUSTRIER AB27,800-1,42 %
IFAST CORPORATION LTD5,850-0,85 %
INISSION AB6,600+7,84 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION194,80-0,06 %
INVESTOR AB B34,355+0,18 %
INVL BALTIC REAL ESTATE AB3,2500,00 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC206,60-0,86 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA18,860+0,32 %
JOST WERKE SE52,80-3,30 %
KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND9,390-0,37 %
KSB SE & CO KGAA827,00-6,02 %
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG188,40-0,24 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC35,660-0,06 %
LARKBERGET AB0,158+2,27 %
MAGYAR TELEKOM PLC6,8500,00 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION45,800-0,43 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP2,590-0,38 %
MATADOR RESOURCES COMPANY47,650+1,60 %
MOMENTUM GROUP AB10,280-1,72 %
MTU AERO ENGINES AG305,00-3,91 %
NCAB GROUP AB6,740-0,74 %
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION266,70+0,64 %
NORSK HYDRO ASA9,692+0,21 %
OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA65,50-0,76 %
PARKER HANNIFIN CORPORATION744,20-0,19 %
PCB BANCORP21,000+0,96 %
PFIZER INC21,750-0,18 %
PRIMIS FINANCIAL CORP11,500-2,54 %
RAILCARE GROUP AB3,110+6,14 %
RANGER ENERGY SERVICES INC13,100-3,68 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB16,970+0,24 %
RENAULT SA28,7800,00 %
RICHARDSON ELECTRONICS LTD13,280+1,68 %
SANOMA OYJ8,780-1,79 %
SMARTOPTICS GROUP ASA4,510-0,22 %
SONOCO PRODUCTS COMPANY42,970-1,85 %
SOUTHSTATE BANK CORPORATION81,50+3,16 %
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION224,00+0,90 %
SUNOCOCORP LLC53,99+9,54 %
TALANX AG105,80-4,08 %
TELIA LIETUVA AB2,120-6,61 %
TIMBERLAND BANCORP INC40,880-0,32 %
TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION71,00-0,70 %
TRACTION AB22,700+0,44 %
TRUE CORPORATION PCL NVDR0,336+1,82 %
TUAN SING HOLDINGS LIMITED0,204-1,92 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC34,200+1,79 %
WALMART INC110,64-0,07 %
WSFS FINANCIAL CORPORATION60,00-0,83 %
XANO INDUSTRI AB4,630-1,28 %
ZEMAITIJOS PIENAS AB2,5400,00 %
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD0,745-5,10 %
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