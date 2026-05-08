|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADDNODE GROUP AB
|SE0017885767
|1,15 SEK
|0,1057 EUR
|ADIDAS AG
|DE000A1EWWW0
|-
|2,8 EUR
|ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP
|US01877R1086
|0,6 USD
|0,5116 EUR
|ALLIANZ SE
|DE0008404005
|-
|17,1 EUR
|AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
|US0255371017
|0,95 USD
|0,8101 EUR
|ARCBEST CORPORATION
|US03937C1053
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|ARLA PLAST AB
|SE0015810817
|1,6 SEK
|0,1471 EUR
|ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
|ES0105521001
|-
|0,39 EUR
|ASKER HEALTHCARE GROUP AB
|SE0024171458
|0,39 SEK
|0,0358 EUR
|BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERI ...
|PAP169941328
|0,6875 USD
|0,5862 EUR
|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
|US06654A1034
|0,2 USD
|0,1705 EUR
|BERENTZEN-GRUPPE AG
|DE0005201602
|-
|0,11 EUR
|BETSSON AB
|SE0022726485
|-
|0,33 EUR
|BIOGAIA AB
|SE0017769995
|4 SEK
|0,3679 EUR
|BYGGMAX GROUP AB
|SE0003303627
|1,65 SEK
|0,1517 EUR
|C-RAD AB
|SE0002016352
|0,1 SEK
|0,0091 EUR
|CHARLES SCHWAB CORPORATION
|US8085131055
|0,32 USD
|0,2728 EUR
|CMS ENERGY CORPORATION
|US1258961002
|0,57 USD
|0,486 EUR
|COMMUNITY WEST BANCSHARES
|US2039371073
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|COSCO SHIPPING INTERNATIONAL SINGAPORE C ...
|SG1S76928401
|0,0008 SGD
|0,0005 EUR
|CTT SYSTEMS AB
|SE0000418923
|2,4 SEK
|0,2207 EUR
|DANA INC
|US2358252052
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|EATON CORPORATION PLC
|IE00B8KQN827
|1,1 USD
|0,938 EUR
|EMBOTELLADORA ANDINA SA A ADR
|US29081P2048
|0,6829 USD
|0,5824 EUR
|EMBOTELLADORA ANDINA SA B ADR
|US29081P3038
|0,7512 USD
|0,6406 EUR
|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG
|DE0005220008
|-
|1,7 EUR
|ENITY HOLDING AB
|SE0025011554
|1,4 SEK
|0,1287 EUR
|FAR EAST ORCHARD LIMITED
|SG2P56002559
|0,04 SGD
|0,0269 EUR
|FIREFLY AB
|SE0000395428
|10 SEK
|0,9199 EUR
|FIRST BANK
|US31931U1025
|0,09 USD
|0,0767 EUR
|GERMAN AMERICAN BANCORP INC
|US3738651047
|0,31 USD
|0,2643 EUR
|HOIST FINANCE AB
|SE0006887063
|6 SEK
|0,5519 EUR
|HOPE BANCORP INC
|US43940T1097
|0,14 USD
|0,1193 EUR
|HOWMET AEROSPACE INC
|US4432011082
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|IDUN INDUSTRIER AB
|SE0013512464
|1,15 SEK
|0,1057 EUR
|IFAST CORPORATION LTD
|SG1AF5000000
|0,025 SGD
|0,0168 EUR
|INISSION AB
|SE0016275069
|0,6 SEK
|0,0551 EUR
|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT ...
|US4592001014
|1,69 USD
|1,4412 EUR
|INVESTOR AB A
|SE0015811955
|4 SEK
|0,3679 EUR
|INVESTOR AB B
|SE0015811963
|4 SEK
|0,3679 EUR
|INVL BALTIC REAL ESTATE AB
|LT0000127151
|-
|0,09 EUR
|JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
|US4456581077
|0,45 USD
|0,3837 EUR
|JERONIMO MARTINS SGPS SA
|PTJMT0AE0001
|-
|0,65 EUR
|JOST WERKE SE
|DE000JST4000
|-
|1,5 EUR
|KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND
|US48249T1060
|0,1215 USD
|0,1036 EUR
|KSB SE & CO KGAA
|DE0006292030
|-
|26,76 EUR
|KSB SE & CO KGAA ST
|DE0006292006
|-
|26,5 EUR
|KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
|CH0025238863
|6 CHF
|6,559 EUR
|LAMB WESTON HOLDINGS INC
|US5132721045
|0,38 USD
|0,324 EUR
|LARKBERGET AB
|SE0016101935
|2 SEK
|0,1839 EUR
|MAGYAR TELEKOM PLC
|HU0000073507
|154 HUF
|0,4316 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,26 USD
|0,2217 EUR
|MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP
|US5733311055
|0,005 USD
|0,0042 EUR
|MATADOR RESOURCES COMPANY
|US5764852050
|0,375 USD
|0,3197 EUR
|MOMENTUM GROUP AB
|SE0017562523
|1,4 SEK
|0,1287 EUR
|MTU AERO ENGINES AG
|DE000A0D9PT0
|-
|3,6 EUR
|NCAB GROUP AB
|SE0017160773
|1,1 SEK
|0,1011 EUR
|NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
|US6558441084
|1,35 USD
|1,1512 EUR
|NORSK HYDRO ASA
|NO0005052605
|3 NOK
|0,2748 EUR
|OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA
|US6778641000
|0,205 USD
|0,1748 EUR
|PARKER HANNIFIN CORPORATION
|US7010941042
|2 USD
|1,7055 EUR
|PCB BANCORP
|US69320M1099
|0,22 USD
|0,1876 EUR
|PFIZER INC
|US7170811035
|0,43 USD
|0,3667 EUR
|PRIMIS FINANCIAL CORP
|US74167B1098
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|RAILCARE GROUP AB
|SE0010441139
|0,7 SEK
|0,0643 EUR
|RANGER ENERGY SERVICES INC
|US75282U1043
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|RAYSEARCH LABORATORIES AB
|SE0000135485
|4 SEK
|0,3679 EUR
|RENAULT SA
|FR0000131906
|-
|2,2 EUR
|RICHARDSON ELECTRONICS LTD
|US7631651079
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|SANOMA OYJ
|FI0009007694
|-
|0,14 EUR
|SMARTOPTICS GROUP ASA
|NO0011012502
|0,6 NOK
|0,0549 EUR
|SONOCO PRODUCTS COMPANY
|US8354951027
|0,54 USD
|0,4605 EUR
|SOUTHSTATE BANK CORPORATION
|US84472E1029
|0,6 USD
|0,5116 EUR
|STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION
|US8542311076
|0,34 USD
|0,2899 EUR
|SUNOCOCORP LLC
|US86765Q1067
|0,9899 USD
|0,8441 EUR
|TALANX AG
|DE000TLX1005
|-
|3,6 EUR
|TELIA LIETUVA AB
|LT0000123911
|-
|0,14 EUR
|TIMBERLAND BANCORP INC
|US8870981011
|0,29 USD
|0,2473 EUR
|TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION
|US8901101092
|0,67 USD
|0,5713 EUR
|TRACTION AB
|SE0000391716
|8,3 SEK
|0,7635 EUR
|TRUE CORPORATION PCL FOREIGN
|THB231010018
|0,12 THB
|0,0031 EUR
|TRUE CORPORATION PCL NVDR
|THB231010R11
|0,12 THB
|0,0031 EUR
|TUAN SING HOLDINGS LIMITED
|SG2D13002373
|0,007 SGD
|0,0047 EUR
|UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
|US91359V1070
|0,16 USD
|0,1364 EUR
|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ADR
|US92334N1037
|0,8679 USD
|0,7401 EUR
|WALMART INC
|US9311421039
|0,2475 USD
|0,211 EUR
|WALMART INC CDR
|CA93267X1006
|0,1039 CAD
|0,0649 EUR
|WSFS FINANCIAL CORPORATION
|US9293281021
|0,2 USD
|0,1705 EUR
|XANO INDUSTRI AB
|SE0018014151
|0,5 SEK
|0,0459 EUR
|ZEMAITIJOS PIENAS AB
|LT0000121865
|-
|0,07 EUR
|ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
|CNE1000004S4
|0,4476 HKD
|0,0487 EUR
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