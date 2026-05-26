MTU Aero Engines: Spezialist für Triebwerkskomponenten profitiert von fallenden Ölpreisen und einem Drohnen-Deal

Werbung
Discount 300 2027/03: Basiswert MTU Aero EnginesDU8YMJQuelle: DZ BANK: Geld 26.05. 15:05:24, Brief 26.05. 15:05:24
266,71 EUR 266,72 EUR -1,14% Basiswertkurs: 307,20 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 12,28% Discount in % 13,14% Abstand zum Cap in % -2,47% Max Rendite in % p.a. 15,03% p.a. Cap 300,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
© 2026 DZ Bank