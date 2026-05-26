MTU Aero Engines: Spezialist für Triebwerkskomponenten profitiert von fallenden Ölpreisen und einem Drohnen-Deal

Mit soliden Zahlen zum ersten Quartal 2026 und der strategischen Expansion in den Drohnenmarkt beweist die MTU Aero Engines AG ihre operative Stabilität. Gleichzeitig sorgen sinkende Ölpreise für neuen Schwung im zivilen Wartungsgeschäft und eröffnen vielversprechende Perspektiven für den weiteren Jahresverlauf.

Solides Fundament im ersten Quartal 2026

Der am 05. Mai 2026 veröffentlichte Q1-Bericht der MTU Aero Engines AG zeigt die Widerstandsfähigkeit des Konzerns in einem veränderten makroökonomischen Umfeld. Mit einem bereinigten Umsatz von 2,244 Milliarden Euro, was einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wurden die Erwartungen vieler Experten übertroffen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um sechs Prozent auf 320 Millionen Euro an und führte zu einer Marge von 14,2 Prozent. Aus Sicht des Vorstands belegt der um 18 Prozent auf 177 Millionen Euro gestiegene Free Cashflow die operative Effizienz und die Liquiditätsbasis des Unternehmens. Ein Wachstumstreiber war hierbei das Militärgeschäft, welches ein Umsatzplus von 25 Prozent auf 142 Millionen Euro verzeichnete und somit die Stabilität des diversifizierten Konzernportfolios bestätigt.

Strategische Erweiterung des Produktportfolios

Neben der anhaltenden Nachfrage im klassischen zivilen Geschäft, das von den Antriebsprogrammen der Getriebefan-Familie (Geared Turbofan) getragen wird, baut der Konzern seine technologische Basis durch gezielte Akquisitionen aus. Die Übernahme der Kölner AeroDesignWorks GmbH markiert aus der Konzernperspektive einen strategischen Schritt im laufenden Quartal. Durch die Integration dieses Spezialisten erschließt sich MTU Aero Engines den Markt für Drohnenantriebe und moderne Lenkflugkörpersysteme. Das Management verspricht sich von dieser Portfolioerweiterung eine Stärkung der technologischen Basis im Segment der unbemannten Luftfahrzeuge. Diese proaktive Diversifikation macht das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber konjunkturellen Schwankungen in der traditionellen Passagierluftfahrt und positioniert es in neuen Marktsegmenten.

Rückenwind durch sinkende Ölpreise und Erholung der Luftfahrt

Die Nachrichtenlage an den Rohstoffmärkten spielt dem Konzern in die Karten, da der Rückgang der Ölpreise, wie etwa der Preisrutsch beim Rohöl der Sorte Brent von über fünf Prozent, die Kostenstruktur der Fluggesellschaften entlastet. Aus der Perspektive von MTU Aero Engines ist diese finanzielle Atempause für die Fluglinien ein Katalysator für das eigene Geschäftsmodell. Mit sinkenden Kerosinausgaben steigt die Bereitschaft der Flottenbetreiber, aufgeschobene Wartungsarbeiten nachzuholen und in die Überholung ihrer Triebwerke zu investieren. Davon profitiert direkt die zivile Instandhaltungssparte (MRO) des Konzerns, die im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf 1,64 Milliarden Euro verbuchen konnte. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die wirtschaftliche Erholung der Luftfahrtunternehmen die Auslastung der eigenen Wartungsnetzwerke in den kommenden Quartalen stützen wird.

Konzernausblick und Wertpotenzial

Das Management blickt angesichts der operativen Zahlen und eines Auftragsbestands von mittlerweile über 31,6 Milliarden Euro zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf und hat die Prognose für das Gesamtjahr 2026 beibehalten. Aus der Sicht der Konzernspitze bietet das Geschäftsmodell Anlegern Substanz in volatilen Zeiten. Hierbei wird auf die Kombination aus Kostenmanagement, der strategischen Expansion in Technologiefelder wie den Drohnenmarkt und dem erwarteten Aufschwung im Wartungsgeschäft verwiesen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf MTU Aero Engines AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert MTU Aero Engines AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8YMJ, das am 24.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie MTU Aero Engines AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 300,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts MTU Aero Engines AG an der maßgeblichen Börse am 17.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 300,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.03.2027 haben und davon ausgehen, dass die MTU Aero Engines AG am 17.03.2027 auf oder über 300,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 26.05.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK