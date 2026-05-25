FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Gewinnsträhne am Pfingstmontag beschleunigt fortgesetzt. Die Anleger setzen zunehmend auf ein Ende des Iran-Kriegs und greifen angesichts deutlich fallender Ölpreise beherzt zu.

Der Dax erklomm das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar und legte am Nachmittag um 1,6 Prozent auf 25.279 Punkte zu. Der MDax kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Zuletzt gewann der Index der mittelgroßen deutschen Werte 1,9 Prozent auf 32.728 Zähler. Der SDax schwang sich erneut zu einem Rekordhoch empor und legte um 0,8 Prozent zu.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Nach Einschätzung von Marktanalyst Timo Emden dürfte die Skepsis unter den Anlegern aber anhalten. Zu oft seien Investoren zuletzt von vermeintlichen Fortschritten ausgegangen, ehe neue Drohungen oder geopolitische Rückschläge für Enttäuschung gesorgt hätten. "Entscheidend dürfte sein, ob den politischen Signalen diesmal tatsächlich belastbare Vereinbarungen folgen", so Emden. Der Dax dürfte sich damit weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Erleichterungsrally und Verunsicherung bewegen.

Besonders positiv reagierten die Aktien aus dem Luftfahrt- und Reisesektor. So gehörten die Titel von Tui und Lufthansa mit Kursgewinnen von 4,8 beziehungsweise 3,6 Prozent zu den Top-Werten im MDax. Die Anteilscheine des Triebwerkherstellers MTU waren mit einem Anstieg von 6,4 Prozent Spitzenreiter im Dax. Für die Airbus-Papiere ging es um 3,1 Prozent nach oben.

Unter den Einzelwerten stehen Delivery Hero nach ihrer schwungvollen Neubewertungsrally weiter im Fokus, nachdem der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber ein Übernahmeangebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt hat. Für die Papiere von Delivery Hero ging es an der MDax-Spitze mit der Spekulation um einen Bieterkampf um 10,6 Prozent auf 37,16 Euro nach oben. Es ist der elfte Gewinntag in Serie. Damit bauten die Aktien ihre gut zweiwöchige Kursrally auf fast 90 Prozent aus.

Uber hält bereits ein Fünftel der Anteile und hat Zugriff auf weitere Delivery-Hero-Aktien. Die Lage bei dem Essenlieferdienst sei allerdings äußerst dynamisch, schrieb Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Denn laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" sei auch Uber-Rivale Doordash interessiert und Uber demnach offenbar auch bereit, 38 Euro zu zahlen.

Die Aktien von Bayer hinkten dem Dax mit einem Kursplus von 0,2 Prozent hinterher. Die brasilianische Staatsanwaltschaft hatte Klage gegen die Gesundheitsbehörde Anvisa und die brasilianische Regierung eingereicht, um die Verwendung des Bayer-Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu verbieten./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



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