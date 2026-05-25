DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Delivery Hero haussieren

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Montagmittag aus. Die Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran verfestigen sich. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. Trump sagte, die Bedingungen des Paktes seien "weitgehend ausgehandelt" und würden in Kürze bekannt gegeben.

Der DAX gewinnt 1,4 Prozent auf 25.230 Punkte, damit rückt das Allzeithoch von 25.508 Punkten in greifbare Nähe. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 1,4 Prozent nach oben auf 6.106 Punkte. Der Ölpreis der Sorte Brent fällt um fast 6 Prozent zurück auf 97,64 Dollar das Fass. Der Euro wertet auf 1,1641 Dollar auf.

Das Abkommen würde, falls es zustande kommt, Trumps Hauptziel nicht erreichen. Dieses besteht darin, den Iran für immer am Erwerb einer Atomwaffe zu hindern. Es würde jedoch das Wiederaufflammen eines Krieges verhindern, den die Länder des Nahen Ostens nicht wollen. Zudem würde es beginnen, eine globale Wirtschaftskrise zu lindern. Zugleich nimmt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder an Fahrt auf.

Der Handel am Berichtstag verläuft wegen des Pfingstfeiertags insgesamt sehr ruhig ab, und das bei dünnen Volumina. Viele Marktteilnehmer werden erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen. In Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und den USA bleiben am Montag die Börsen geschlossen.

Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussieren mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewinnen 4,0 Prozent, Air France-KLM 8,0 Prozent, Ryanair 4,1 Prozent oder MTU Aero 6,7 Prozent. Auch Reiseaktien wie TUI (+4,9%) sind gesucht. Chemiewerte leiden dagegen. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verlieren 1,4 Prozent, Brenntag 1,2 Prozent oder DSM 0,5 Prozent.

Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran nehmen die Aktionäre der Deutschen Börse (-0,8%) zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Der Börsenbetreiber ist einer der Hauptprofiteure der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und sich ändernder Zinserwartungen infolge des Irankriegs, was sich Absicherungsgeschäften führt.

Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot treibt Delivery Hero. Der Konzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Zuvor hätten die anderen Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der im MDAX notierte Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtet. Verschiedene Großaktionäre sollen einen Preis von 40 Euro anstreben. Delivery Hero gewinnen 10,8 Prozent auf 37,22 Euro. Die Aktie des Großaktionärs Prosus legt um 4,7 Prozent zu.

Auch am Pfingstmontag beglücken einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Auszahlungen. Zu den Titeln, die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden, zählen Fresenius, Dürr oder Hensoldt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.105,86 +1,4 86,41 6.019,45 5,4 Stoxx-50 5.241,74 +0,8 43,75 5.197,99 6,6 DAX 25.229,97 +1,4 341,41 24.888,56 3,0 MDAX 32.711,32 +1,9 603,05 27.039,42 6,8 TecDAX 4.063,82 +0,7 27,73 3.091,28 12,2 SDAX 18.907,05 +0,9 170,10 13.062,07 10,1 FTSE 10.466,26 +0,2 22,79 10.443,47 5,4 CAC 8.240,27 +1,5 124,52 8.115,75 1,1 SMI 13.503,21 +0,4 56,78 13.446,43 1,8 ATX 6.108,51 +2,1 125,76 5.982,75 14,7 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:20 EUR/USD 1,1641 +0,3 0,0039 1,1602 1,1606 EUR/JPY 185,04 +0,2 0,3400 184,7 184,7700 EUR/CHF 0,9095 -0,1 -0,0011 0,9106 0,9106 EUR/GBP 0,8628 -0,1 -0,0005 0,8633 0,8634 USD/JPY 158,94 -0,2 -0,2500 159,19 159,1900 GBP/USD 1,3486 +0,4 0,0059 1,3427 1,3438 USD/CNY 6,7842 -0,2 -0,0103 6,7945 6,7945 USD/CNH 6,7853 -0,2 -0,0116 6,7969 6,7957 AUS/USD 0,7165 +0,6 0,0041 0,7124 0,7132 Bitcoin/USD 77.410,85 +1,1 814,14 76.596,71 76.844,62 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,93 -5,9 -5,67 96,6 Brent/ICE 97,64 -5,7 -5,90 103,54 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.568,69 +1,3 59,96 4.508,73 Silber 78,11 +3,5 2,62 75,49 Platin 1.966,46 +2,3 43,66 1.922,80 (Angaben ohne Gewähr) ===

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