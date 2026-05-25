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Dow Jones News
25.05.2026 13:57 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Delivery Hero haussieren

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Delivery Hero haussieren

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Montagmittag aus. Die Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran verfestigen sich. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. Trump sagte, die Bedingungen des Paktes seien "weitgehend ausgehandelt" und würden in Kürze bekannt gegeben.

Der DAX gewinnt 1,4 Prozent auf 25.230 Punkte, damit rückt das Allzeithoch von 25.508 Punkten in greifbare Nähe. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 1,4 Prozent nach oben auf 6.106 Punkte. Der Ölpreis der Sorte Brent fällt um fast 6 Prozent zurück auf 97,64 Dollar das Fass. Der Euro wertet auf 1,1641 Dollar auf.

Das Abkommen würde, falls es zustande kommt, Trumps Hauptziel nicht erreichen. Dieses besteht darin, den Iran für immer am Erwerb einer Atomwaffe zu hindern. Es würde jedoch das Wiederaufflammen eines Krieges verhindern, den die Länder des Nahen Ostens nicht wollen. Zudem würde es beginnen, eine globale Wirtschaftskrise zu lindern. Zugleich nimmt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder an Fahrt auf.

Der Handel am Berichtstag verläuft wegen des Pfingstfeiertags insgesamt sehr ruhig ab, und das bei dünnen Volumina. Viele Marktteilnehmer werden erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen. In Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und den USA bleiben am Montag die Börsen geschlossen.

Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussieren mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewinnen 4,0 Prozent, Air France-KLM 8,0 Prozent, Ryanair 4,1 Prozent oder MTU Aero 6,7 Prozent. Auch Reiseaktien wie TUI (+4,9%) sind gesucht. Chemiewerte leiden dagegen. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verlieren 1,4 Prozent, Brenntag 1,2 Prozent oder DSM 0,5 Prozent.

Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran nehmen die Aktionäre der Deutschen Börse (-0,8%) zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Der Börsenbetreiber ist einer der Hauptprofiteure der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und sich ändernder Zinserwartungen infolge des Irankriegs, was sich Absicherungsgeschäften führt.

Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot treibt Delivery Hero. Der Konzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Zuvor hätten die anderen Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der im MDAX notierte Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtet. Verschiedene Großaktionäre sollen einen Preis von 40 Euro anstreben. Delivery Hero gewinnen 10,8 Prozent auf 37,22 Euro. Die Aktie des Großaktionärs Prosus legt um 4,7 Prozent zu.

Auch am Pfingstmontag beglücken einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Auszahlungen. Zu den Titeln, die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden, zählen Fresenius, Dürr oder Hensoldt. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.105,86  +1,4   86,41    6.019,45    5,4 
Stoxx-50        5.241,74  +0,8   43,75    5.197,99    6,6 
DAX          25.229,97  +1,4   341,41    24.888,56    3,0 
MDAX          32.711,32  +1,9   603,05    27.039,42    6,8 
TecDAX         4.063,82  +0,7   27,73    3.091,28    12,2 
SDAX          18.907,05  +0,9   170,10    13.062,07    10,1 
FTSE          10.466,26  +0,2   22,79    10.443,47    5,4 
CAC           8.240,27  +1,5   124,52    8.115,75    1,1 
SMI          13.503,21  +0,4   56,78    13.446,43    1,8 
ATX           6.108,51  +2,1   125,76    5.982,75    14,7 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:20 
EUR/USD          1,1641  +0,3   0,0039     1,1602   1,1606 
EUR/JPY          185,04  +0,2   0,3400      184,7  184,7700 
EUR/CHF          0,9095  -0,1  -0,0011     0,9106   0,9106 
EUR/GBP          0,8628  -0,1  -0,0005     0,8633   0,8634 
USD/JPY          158,94  -0,2  -0,2500     159,19  159,1900 
GBP/USD          1,3486  +0,4   0,0059     1,3427   1,3438 
USD/CNY          6,7842  -0,2  -0,0103     6,7945   6,7945 
USD/CNH          6,7853  -0,2  -0,0116     6,7969   6,7957 
AUS/USD          0,7165  +0,6   0,0041     0,7124   0,7132 
Bitcoin/USD      77.410,85  +1,1   814,14    76.596,71 76.844,62 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         90,93  -5,9   -5,67      96,6 
Brent/ICE         97,64  -5,7   -5,90     103,54 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.568,69  +1,3   59,96    4.508,73 
Silber           78,11  +3,5    2,62      75,49 
Platin         1.966,46  +2,3   43,66    1.922,80 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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May 25, 2026 07:22 ET (11:22 GMT)

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