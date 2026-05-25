Die Reisebranche und die Luftfahrtwerte setzen zu Wochenbeginn zum Steigflug an. Anleger greifen bei Titeln wie Lufthansa und TUI beherzt zu und sorgen für deutliche Kursgewinne im Sektor. Der Auslöser für die neue Zuversicht liegt im Nahen Osten, wo sich eine überraschende politische Entspannung abzeichnet. Dies sorgt für eine Kettenreaktion, die vor allem die Energiekosten der Branche entlastet.Der Grund für den Optimismus sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er stellte ein Rahmenabkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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