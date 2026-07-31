DJ Lufthansa besetzt mehrere Positionen im Top-Management neu

DOW JONES--Die Lufthansa Group hat mehrere Führungspositionen bei Konzerngesellschaften neu besetzt. Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss wird ab dem 1. Oktober von Edi Wolfensberger als CEO geführt. Er tritt die Nachfolge von Bernd Bauer an, der den Konzern verlässt. Wolfensberger war bislang Chief Operating Officer (COO) bei Eurowings. Sein Nachfolger als COO bei Eurowings wird zum 1. Oktober Matthias Spohr. Der Bruder von Konzernchef Carsten Spohr leitet seit 2021 die Trainingsdienstleistungstochter Lufthansa Aviation Training. Er ist seit 2013 im Lufthansa-Konzern in verschiedenen Managementpositionen tätig.

Zudem wurde Michael Kircher ab 1. November 2026 zum neuen CEO von Lufthansa City Airlines und Co-Geschäftsführer der Lufthansa Aviation GmbH bestellt. Er folgt damit auf Peter Albers, der sich - wie seit Längerem geplant - vollständig auf seine Tätigkeit als Kapitän bei Lufthansa Airlines konzentrieren wird. Michael Kircher kommt von der Konzerntochter Austrian Airlines, wo er aktuell als "Nominated Person Crew Training", "Head of Training" sowie als Kapitän auf der Airbus-A320-Familie tätig ist.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.