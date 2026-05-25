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Das Technologie-Metall mit +90 %: Ist Indium der nächste KI-Boom, den der Markt noch nicht entdeckt hat?
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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
25.05.26 | 12:35
8,204 Euro
+5,07 % +0,396
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,2208,22612:51
8,2228,22612:51
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE174,42+5,07 %
BAYER AG38,590-0,82 %
DELIVERY HERO SE37,710+14,38 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,204+5,07 %
DOORDASH INC139,54+1,04 %
MTU AERO ENGINES AG314,60+9,54 %
TUI AG6,884+6,23 %
UBER TECHNOLOGIES INC63,29+2,26 %
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