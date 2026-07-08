Paris - Die Essenslieferdienste Uber Eats und Deliveroo setzen ihre Lieferungen in Frankreich in Gebieten mit der höchsten Hitzewarnstufe künftig jeweils von 14 bis 18 Uhr aus. Damit reagieren die Unternehmen auf eine Forderung des Arbeitsministeriums nach besseren Schutzmassnahmen für Fahrerinnen und Fahrer während Hitzewellen. Nach Angaben von Uber Eats sollen die eingeschränkten Lieferzeiten in den Départements die Sicherheit der Kuriere erhöhen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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