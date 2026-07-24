© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie USA erhöhen den Druck auf chinesische KI-Firmen. Experten warnen: Der Streit könnte wichtige Sicherheitsgespräche gefährden.Der Streit zwischen den USA und China um Künstliche Intelligenz verschärft sich. Experten warnen nach Informationen von Reuters, dass neue Vorwürfe aus Washington die geplante Zusammenarbeit bei der Sicherheit leistungsfähiger KI-Systeme gefährden könnten. Auslöser sind Vorwürfe der US-Regierung gegen das chinesische KI-Unternehmen Moonshot. US-Behörden werfen dem Unternehmen vor, sein Modell Kimi K3 mithilfe von Anthropics fortschrittlichem Modell Fable 5 entwickelt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent stellte daraufhin mögliche Sanktionen in Aussicht. …
Enthaltene Werte: US0090661010,US25809K1051,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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