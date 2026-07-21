Berlin (ots) -Reisen in die Natur sind ein zentraler Reisetrend auf Airbnb in Deutschland. Fast zwei Drittel der von deutschen Gästen über Airbnb gebuchten Inlandsübernachtungen wurden 2025 außerhalb von Städten verbracht [1]. Die Suchanfragen nach Naturreisen innerhalb Deutschlands stiegen von 2023 bis 2025 um 35 Prozent [2]. Die Deutschen entdecken die Natur vor ihrer Haustür, und wer diese zehn Reiseziele kennt, versteht, warum: Für einen Fjord muss man nicht nach Norwegen, für Vulkankrater nicht nach Island und für den Amazonas reicht manchmal ein Kahn im Spreewald. Dies gilt umso mehr in Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten in Deutschland steigen und ein Urlaub im eigenen Land eine kostengünstigere Alternative sein kann, die das Portemonnaie entlastet.Airbnb hat die 10 schönsten Alternativen in Deutschland zu internationalen Touristenattraktionen in der Natur zusammengestellt:1. Vulkaneifel, das Island DeutschlandsWer Geysire, Kraterseen und Lavalandschaften erleben will, muss nicht nach Island. In der Eifel haben vulkanische Kräfte eine Landschaft geformt, die ihresgleichen sucht: tiefblaue Maare, Basaltformationen und eine stille Weite, die an Islands Hochland erinnert.2. Spreewald: Der Amazonas vor den Toren BerlinsMehr als 1.300 Kilometer Wasserwege durchziehen den Spreewald, der seit 1991 als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt ist. Einbahnkähne, Erlenwälder und eine hörbare Stille: Wer hier eincheckt, versteht, warum Reisende nicht immer nach Südamerika fliegen müssen, um ein beeindruckendes Netz aus Wasserwegen inmitten der Natur zu erleben.3. Bastei, Sachsens Grand CanyonHoch über die Elbe ragen die Felsformationen der Bastei aus dem Elbsandsteingebirge, eine Kulisse, die Fotograf:innen und Wander:innen aus aller Welt anzieht. Die Tiefe der Schluchten, die Weite der Aussicht, das warme Leuchten des Sandsteins im Abendlicht: Die Sächsische Schweiz liefert Bilder, für die andere einen Transatlantikflug buchen.4. Geierlay Hängeseilbrücke: Das Gefühl der Capilano Suspension Bridge im HunsrückMit knapp 360 Metern Länge ist die Geierlay Hängeseilbrücke Deutschlands Antwort auf weltbekannte Hängebrücken wie die Capilano Suspension Bridge in Kanada. Sie überspannt das Mörsdorfer Bachtal in 100 Metern Höhe und bietet ein spektakuläres Naturereignis mit einem Blick, der an die großen Hängebrücken der Welt erinnert.5. Röthbachfall, Niagara im Berchtesgadener LandMit einem freien Fall von über 400 Metern ist der Röthbachfall am Obersee einer der höchsten Wasserfälle Deutschlands. Wer hier wandert, versteht, warum diese Ecke Bayerns zu den begehrtesten Naturzielen des Landes zählt. Ähnliches gilt für die Wasserfälle in Triberg und Todtnau im Schwarzwald sowie den Uracher Wasserfall auf der Schwäbischen Alb.6. Pfalz: Toskana mit RieslingZwischen sanften Hügeln, Weinbergen, Mandelbäumen und Kastanienwäldern entfaltet die Pfalz ein Landschaftsbild, das an die Toskana erinnert. Als wärmste und sonnenreichste Region Deutschlands lockt sie mit mediterranem Flair, charmanten Weindörfern und der Deutschen Weinstraße. Statt Chianti prägt hier jedoch Riesling die Weinkultur und selbst an heißen Sommertagen bleibt das Klima meist etwas angenehmer.7. Königssee, Fjordlandschaft in den Berchtesgadener AlpenDer Königssee zählt zu den spektakulärsten Naturkulissen Deutschlands. Eingebettet zwischen steil aufragenden Felswänden der Berchtesgadener Alpen und mit seinem kristallklaren, smaragdgrünen Wasser erinnert er an die Fjorde Norwegens. Auf den nahezu lautlosen Elektrobooten lässt sich diese außergewöhnliche Landschaft besonders eindrucksvoll erleben - ganz ohne eine Reise nach Skandinavien.8. Schloss Neuschwanstein: Markante Silhouette wie der Taj MahalWie der Taj Mahal, so ist auch Schloss Neuschwanstein ein ikonisches Bauwerk mit einer markanten Silhouette. König Ludwig II. ließ es im 19. Jahrhundert hoch über der Alpenlandschaft errichten und schuf damit eines der beliebtesten Fotomotive Deutschlands.9. Harz, das schottische Hochland MitteldeutschlandsDichte Wälder, nebelverhangene Moore und schroffe Berglandschaften prägen das Bild des Harzes. Rund um den Brocken treffen spektakuläre Natur und jahrhundertealte Hexensagen aufeinander. Eine Kulisse, die Erinnerungen an die schottischen Highlands weckt.10. Lieberoser Wüste: Ein Hauch von Sahara mitten in DeutschlandBrandenburgs Lieberoser Heide, auch Lieberoser Wüste genannt, beherbergt eines der größten Binnendünengebiete Europas. Sanddünen, Kiefernwälder und eine Weite, die kaum jemand mit Deutschland verbindet: Wer hier ankommt, findet ein Naturerlebnis, das an die Sahara erinnert.Ausgewählte Unterkünfte in der Nähe von Deutschlands Alternativen zu internationalen Naturreisezielen:- Vulkaneifel: Modernes Haus mit Terrasse (https://www.airbnb.de/rooms/1389007079309030235?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-05-17&check_out=2026-05-22&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778058731_P3B6Dbv1QkfcfyjU&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=87f50da2-4586-4860-b80e-d6b783b7b866), Stadtkyll, Rheinland-Pfalz- Spreewald: Bei Selma - Ferienhaus in der Spreewaldheide (https://www.airbnb.de/rooms/1540396395686141591?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-06-08&check_out=2026-06-13&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780321714_P3TywSU2BszbaPxW&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=c64db864-b3f9-4bc1-a434-66c6d98e7231), Spreewaldheide, Brandenburg- Bastei: "Fernblick" - Ferienwohnung mit Bastei-Aussicht (https://www.airbnb.de/rooms/1246394871632701272?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-05-31&check_out=2026-06-05&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778062707_P3_SpDXbNHp9XKIs&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=48dc83d6-3da4-4969-8980-520c39c1228e), Rathen, Sachsen- Geierlay Hängebrücke: ÖÖD Spiegelhaus mit Waldblick (https://www.airbnb.de/rooms/1459897927605063400?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-06-21&check_out=2026-06-26&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778066581_P3SLrBL7SB9VQlIK&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=02920acd-94d3-440f-88ea-6c32c2f82d61), Beltheim, Rheinland-Pfalz- Röthbachfall: Wohnung Eggergütl (https://www.airbnb.de/rooms/1167177891600472334?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-26&check_out=2026-11-02&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780325646_P3a6ln0NkdiSQlFo&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=be59218a-39f6-41c7-bd3a-4c641da77723), Ramsau bei Berchtesgaden, Bayern- Pfalz: Auszeit mitten in den Weinbergen der Pfalz (https://www.airbnb.de/rooms/1343448455965742404?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-10-04&check_out=2026-10-09&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778151796_P3ewHpur0loKcagO&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=b17cf437-47b9-4655-b865-b0b5639c1c40), Herxheim am Berg, Rheinland-Pfalz- Königssee: Villa Alpenrausch (https://www.airbnb.de/rooms/1579181044481183806?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-06-09&check_out=2026-06-14&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780326925_P3SeLnPHZBrTbtA9&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=dd95d963-47a5-4590-b245-f2d9e5453127), Schönau am Königssee, Bayern- Schloss Neuschwanstein: Ferienhaus am Fuße von Neuschwanstein (https://www.airbnb.de/rooms/642555467585624669?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-08-30&check_out=2026-09-04&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1780327345_P37wNjSFud-MJAzM&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=629919eb-f16d-4b5a-95d8-f2fab8509785), Schwangau, Bayern- Harz: Das Harzhüttchen (https://www.airbnb.de/rooms/1223993102783674733?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-05-09&check_out=2026-05-14&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778144003_P3tXH98qdIppwifb&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=f0df2758-eaac-42bf-8420-072f14a92439), Altenau, Niedersachsen- Lieberoser Wüste: Schule Goschen (https://www.airbnb.de/rooms/1159367619711148819?search_mode=regular_search&adults=1&check_in=2026-05-07&check_out=2026-05-12&children=0&infants=0&pets=0&source_impression_id=p3_1778144992_P3SPYqvN6NABvN31&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=96ff60d5-b112-47d0-9436-65c48cd9029c), Lieberose, BrandenburgAlle aufgeführten Unterkünfte sind Gäste-Favoriten (https://www.airbnb.de/help/article/3496) und gehören damit zu den beliebtesten Unterkünften auf Airbnb, basierend auf der Meinung der Gäste. Gäste-Favoriten werden auf der Grundlage von Bewertungen und Daten zur Zuverlässigkeit aus mehr als einer halben Milliarde Reisen ermittelt.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.[1] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2025.[2] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2025 im Vergleich zu Suchanfragen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2023.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6318337