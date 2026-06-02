ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Das zweite Quartal sei hinsichtlich der Neuzulassungen schwach gestartet, schrieb David Lesne am Montag nach Auswertung der jüngsten Daten für den wichtigen Heimatmarkt der Franzosen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 10:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
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