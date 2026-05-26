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WKN: 924781 | ISIN: FR0000073272 | Ticker-Symbol: SEJ1
Tradegate
25.05.26 | 19:34
299,10 Euro
-0,20 % -0,60
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
EURONEXT-100
CAC-40
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
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SAFRAN Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAFRAN 5-Tage-Chart
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294,60295,6007:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADEIA
ADEIA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADEIA INC23,000-0,86 %
B2 IMPACT ASA2,1650,00 %
BUREAU VERITAS SA27,140+0,22 %
CHERY AUTOMOBILE CO LTD3,200+1,91 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD7,014-1,52 %
CREDIT AGRICOLE SA17,430-0,49 %
FONCIERE INEA SA35,9000,00 %
IDI SCA71,80+0,56 %
IFAST CORPORATION LTD6,1500,00 %
JEFFERSON CAPITAL INC17,270-0,12 %
JENSEN-GROUP NV76,60-0,52 %
LIU CHONG HING INVESTMENT LTD0,501-0,20 %
MICHELIN31,820+0,19 %
MOUNT LOGAN CAPITAL INC3,3900,00 %
NATIONAL BANKSHARES INC30,200+4,14 %
OSHKOSH CORPORATION109,95-1,96 %
PATRICK INDUSTRIES INC78,500,00 %
PCCW LIMITED0,690+2,07 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD7,200+0,70 %
SAFRAN299,10-0,20 %
SPOK HOLDINGS INC9,400-1,57 %
TERRANOR GROUP AB2,4400,00 %
TSAKER NEW ENERGY TECH CO LTD0,094-1,46 %
VOYA FINANCIAL INC71,500,00 %
WARNER MUSIC GROUP CORP30,120-0,43 %
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