|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADEIA INC
|US00676P1075
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|B2 IMPACT ASA
|NO0010633951
|1,9 NOK
|0,1767 EUR
|BUREAU VERITAS SA
|FR0006174348
|-
|0,92 EUR
|CHERY AUTOMOBILE CO LTD
|CNE1000073Z4
|0,86 CNY
|0,1088 EUR
|CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
|BMG2178K1009
|1,88 HKD
|0,2061 EUR
|CREDIT AGRICOLE SA
|FR0000045072
|-
|1,13 EUR
|FONCIERE INEA SA
|FR0010341032
|-
|0,87 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB ...
|US4005011022
|2,9164 USD
|2,5062 EUR
|IDI SCA
|FR0000051393
|-
|2,9 EUR
|IFAST CORPORATION LTD
|SG1AF5000000
|0,025 SGD
|0,0168 EUR
|JEFFERSON CAPITAL INC
|US47248R1032
|0,24 USD
|0,2062 EUR
|JENSEN-GROUP NV
|BE0003858751
|-
|1,5 EUR
|LIU CHONG HING INVESTMENT LTD
|HK0194000995
|0,17 HKD
|0,0186 EUR
|MICHELIN
|FR001400AJ45
|-
|1,38 EUR
|MOUNT LOGAN CAPITAL INC
|US62188E1038
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|NATIONAL BANKSHARES INC
|US6348651091
|0,75 USD
|0,6445 EUR
|NEXANS SA ADR
|US65338U1097
|1,6996 USD
|1,4605 EUR
|OSHKOSH CORPORATION
|US6882392011
|0,57 USD
|0,4898 EUR
|PATRICK INDUSTRIES INC
|US7033431039
|0,47 USD
|0,4038 EUR
|PCCW LIMITED
|HK0008011667
|0,2848 HKD
|0,0312 EUR
|POWER ASSETS HOLDINGS LTD
|HK0006000050
|2,04 HKD
|0,2236 EUR
|PRECIOUS SHIPPING PCL
|TH0363010Z10
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|SAFRAN
|FR0000073272
|-
|3,35 EUR
|SPOK HOLDINGS INC
|US84863T1060
|0,3125 USD
|0,2685 EUR
|TERRANOR GROUP AB
|SE0025159023
|1,5 SEK
|0,1387 EUR
|TSAKER NEW ENERGY TECH CO LTD
|KYG910801045
|0,005 HKD
|0,0005 EUR
|VOYA FINANCIAL INC
|US9290891004
|0,47 USD
|0,4038 EUR
|WARNER MUSIC GROUP CORP
|US9345502036
|0,19 USD
|0,1632 EUR
|WOLTERS KLUWER NV ADR
|US9778742059
|1,8659 USD
|1,6035 EUR
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