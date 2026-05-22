Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares schließt erfolgreichen Exit der Terranor Group ab - Hohe Nachfrage bei institutionellen Anlegern- Mutares verkauft im Einklang mit Strategie verbleibende 46,3 %-Beteiligung an der Terranor Group - Hohe Nachfrage seitens internationaler institutioneller Investoren - Weiterer Mittelzufluss mit ROIC deutlich über der Zielspanne
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre verbleibende Beteiligung von 46,3 % an der Terranor Group AB (publ) ("Terranor"; ISIN: SE0025159023) im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich an schwedische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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