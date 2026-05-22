Mutares meldet den nächsten erfolgreichen Exit - und unterstreicht damit erneut ihr Geschäftsmodell als Turnaround-Spezialist. Mit dem vollständigen Verkauf der verbliebenen 46,3-%-Beteiligung an der nordischen Infrastrukturgesellschaft Terranor Group AB realisiert Mutares einen Bruttoerlös von rund 50 Millionen Euro und erzielt dabei einen Return on Invested Capital (ROIC) deutlich oberhalb der eigenen Zielspanne. Für Anleger dürfte die Nachricht gleich aus mehreren Gründen interessant sein: Der Exit bringt frische Liquidität, bestätigt die operative Stärke des Mutares-Modells und zeigt einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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