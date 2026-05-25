Mehr Leistung, weniger Ladepunkte, neue Produkte: Martin Roemheld, Chef von EnBW mobility+, spricht exklusiv bei electrive über die nächste Phase des Ladenetz-Ausbaus, Probleme mit Netzanschlüssen und die Frage, warum Schnellladen künftig völlig neu gedacht werden muss. Ein guter Rat für die deutsche Automobilindustrie darf auch nicht fehlen. Nach gut 100 Tagen als Chef des Ladegeschäfts der EnBW zieht Martin Roemheld im großen Exklusiv-Interview ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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