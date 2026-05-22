Die EnBW hat mittlerweile 500 Schnellladestandorte an Märkten der Rewe Group in Betrieb - und damit die Hälfte des gemeinsam bis 2030 geplanten Netzes von 1.000 Ladeparks erreicht. Das entspricht in etwa jedem sechsten Rewe- und Penny-Markt in Deutschland. Die Kooperation zwischen der EnBW und der Rewe Group wurde 2021 geschlossen und sah zunächst den Aufbau von "mehreren Hundert" gemeinsamen Schnellladestandorten vor. Der erste Standort aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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