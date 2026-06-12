In Widderstall auf der Schwäbischen Alb startet ein Forschungsprojekt zur Erprobung DC-gekoppelter Gewerbespeicher. Gemeinsam mit EnBW untersucht der Speicherhersteller Sigenergy welche technischen und regulatorischen Vorteile sich aus der Gleichstromkopplung ergeben. Das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff begleitet die Untersuchung von wissenschaftlicher Seite. Zum Einsatz kommt ein Speichersystem mit einer Kapazität von 252 Kilowattstunden. Als zentrale Komponente dienen Hybridwechselrichter vom Typ Sigen Hybrid 60 M1-HYA. Sie ermöglichen es, den Gleichstrom der Photovoltaikanlage direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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