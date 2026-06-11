Die DC-Kopplung ist bei kleinen Photovoltaik-Batteriespeichern bereits Standard. Nun wollen der Energiekonzern EnBW und die Forschungseinrichtung ZSW die DC-Kopplung von Photovoltaik-Großspeichern testen und nutzen dafür einen Batteriespeicher von Sigenergy. Der Batterie- und Wechselrichterspezialist Sigenergy stellt dem Energiekonzern EnBW einen Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von 252 Kilowattstunden für ein Testprojekt zur Verfügung. Begleitet wird das Projekt vom Zentrum für Sonnenenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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