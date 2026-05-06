

BRUSSELS (dpa-AFX) - Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (JEM.F) released earnings for first quarter that Dropped, from last year



The company's bottom line came in at EUR119 million, or EUR0.19 per share. This compares with EUR127 million, or EUR0.20 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 6.3% to EUR8.904 billion from EUR8.377 billion last year.



Jerónimo Martins, SGPS, S.A. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: EUR119 Mln. vs. EUR127 Mln. last year. -EPS: EUR0.19 vs. EUR0.20 last year. -Revenue: EUR8.904 Bln vs. EUR8.377 Bln last year.



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