Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 06.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold & Kupfer: Jackpot-Chance in Montana
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 878605 | ISIN: PTJMT0AE0001 | Ticker-Symbol: JEM
Tradegate
06.05.26 | 20:17
21,040 Euro
+6,00 % +1,190
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
PSI
EURONEXT-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
JERONIMO MARTINS SGPS SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JERONIMO MARTINS SGPS SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,04021,22020:18
21,04021,22020:18
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
JERONIMO MARTINS
JERONIMO MARTINS SGPS SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
JERONIMO MARTINS SGPS SA21,040+6,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.