|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC
|US10948W1036
|0,1 USD
|0,0868 EUR
|AMERISAFE INC
|US03071H1005
|0,41 USD
|0,3559 EUR
|ANGLOGOLD ASHANTI PLC
|GB00BRXH2664
|1,73 USD
|1,5019 EUR
|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
|US0530151036
|1,7 USD
|1,4758 EUR
|BARRETT BUSINESS SERVICES INC
|US0684631080
|0,08 USD
|0,0694 EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2607 USD
|0,2263 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0717 EUR
|BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST
|US09260E1055
|0,11 USD
|0,0954 EUR
|BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUN ...
|US09254V1052
|0,0545 USD
|0,0473 EUR
|BRISTOW GROUP INC
|US11040G1031
|0,125 USD
|0,1085 EUR
|C&F FINANCIAL CORPORATION
|US12466Q1040
|0,48 USD
|0,4167 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1692 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,2534 USD
|0,2199 EUR
|CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC
|US1703861062
|0,29 USD
|0,2517 EUR
|CHORUS AVIATION INC
|CA17040T8885
|0,11 CAD
|0,07 EUR
|COMMUNITY TRUST BANCORP INC
|US2041491083
|0,53 USD
|0,4601 EUR
|CROWN CASTLE INC
|US22822V1017
|1,0625 USD
|0,9224 EUR
|CROWN CRAFTS INC
|US2283091005
|0,08 USD
|0,0694 EUR
|DEVON ENERGY CORPORATION
|US25179M1036
|0,24 USD
|0,2083 EUR
|DREAM UNLIMITED CORP
|CA26153M5072
|0,175 CAD
|0,1114 EUR
|ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP
|US2937121059
|0,33 USD
|0,2864 EUR
|EPSILON ENERGY LTD
|CA2943752097
|0,0625 USD
|0,0542 EUR
|FINANCIAL INSTITUTIONS INC
|US3175854047
|0,32 USD
|0,2778 EUR
|FIRST CAPITAL INC
|US31942S1042
|0,31 USD
|0,2691 EUR
|FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC
|US32020R1095
|0,19 USD
|0,1649 EUR
|FIRST US BANCSHARES INC
|US33744V1035
|0,07 USD
|0,0607 EUR
|FLUSHING FINANCIAL CORPORATION
|US3438731057
|0,22 USD
|0,1909 EUR
|FTAI AVIATION LTD
|KYG3730V1059
|0,4 USD
|0,3472 EUR
|FTAI INFRASTRUCTURE INC
|US35953C1062
|0,03 USD
|0,026 EUR
|GILEAD SCIENCES INC
|US3755581036
|0,82 USD
|0,7118 EUR
|GILEAD SCIENCES INC CDR
|CA37556U1030
|0,1667 CAD
|0,1061 EUR
|GOLUB CAPITAL BDC INC
|US38173M1027
|0,33 USD
|0,2864 EUR
|GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY
|US3886891015
|0,11 USD
|0,0954 EUR
|GRAY MEDIA INC
|US3893751061
|0,08 USD
|0,0694 EUR
|GRAY TELEVISION INC CL A
|US3893752051
|0,08 USD
|0,0694 EUR
|HANOVER INSURANCE GROUP INC
|US4108671052
|0,95 USD
|0,8247 EUR
|HAWTHORN BANCSHARES INC
|US4204761039
|0,21 USD
|0,1823 EUR
|HUB GROUP INC
|US4433201062
|0,125 USD
|0,1085 EUR
|INSTEEL INDUSTRIES INC
|US45774W1080
|0,03 USD
|0,026 EUR
|JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC
|US46990A1025
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|MCAN MORTGAGE CORPORATION
|CA5791761086
|0,43 CAD
|0,2737 EUR
|MGP INGREDIENTS INC
|US55303J1060
|0,12 USD
|0,1041 EUR
|NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST
|US6378701063
|0,57 USD
|0,4948 EUR
|NETEASE INC
|KYG6427A1022
|0,232 USD
|0,2014 EUR
|NEWMARK GROUP INC
|US65158N1028
|0,03 USD
|0,026 EUR
|NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC
|US65341D1028
|0,53 USD
|0,4601 EUR
|NOV INC
|US62955J1034
|0,09 USD
|0,0781 EUR
|PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
|US6951561090
|1,25 USD
|1,0852 EUR
|ROSS STORES INC
|US7782961038
|0,445 USD
|0,3863 EUR
|SBA COMMUNICATIONS CORPORATION
|US78410G1040
|1,25 USD
|1,0852 EUR
|SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA
|US8117078019
|0,19 USD
|0,1649 EUR
|SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
|US8175651046
|0,34 USD
|0,2951 EUR
|SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC
|US8283591092
|0,21 USD
|0,1823 EUR
|SONIC AUTOMOTIVE INC
|US83545G1022
|0,38 USD
|0,3299 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRIFE PFD
|US5949728795
|2,5 USD
|2,1704 EUR
|TEXTRON INC
|US8832031012
|0,02 USD
|0,0173 EUR
|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|US8835561023
|0,47 USD
|0,408 EUR
|TRICAN WELL SERVICE LTD
|CA8959451037
|0,055 CAD
|0,035 EUR
|UNITED BANKSHARES INC
|US9099071071
|0,38 USD
|0,3299 EUR
|UNITED COMMUNITY BANKS INC
|US90984P3038
|0,25 USD
|0,217 EUR
|URBAN EDGE PROPERTIES
|US91704F1049
|0,21 USD
|0,1823 EUR
|US PHYSICAL THERAPY INC
|US90337L1089
|0,46 USD
|0,3993 EUR
|VALLEY NATIONAL BANCORP
|US9197941076
|0,11 USD
|0,0954 EUR
|WESCO INTERNATIONAL INC
|US95082P1057
|0,5 USD
|0,434 EUR
|WEST FRASER TIMBER CO LTD
|CA9528451052
|0,32 USD
|0,2778 EUR
|WEYCO GROUP INC
|US9621491003
|0,27 USD
|0,2344 EUR
|WORTHINGTON ENTERPRISES INC
|US9818111026
|0,19 USD
|0,1649 EUR
|WORTHINGTON STEEL INC
|US9821041012
|0,16 USD
|0,1389 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)