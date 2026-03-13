Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 850347 | ISIN: US0530151036 | Ticker-Symbol: ADP
Tradegate
13.03.26 | 07:30
179,58 Euro
-0,67 % -1,22
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
179,22180,0207:43
179,52180,1607:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACADIAN ASSET MANAGEMENT
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC43,4000,00 %
AMERISAFE INC28,520-0,28 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC92,90-0,32 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC179,58-0,67 %
BARRETT BUSINESS SERVICES INC23,2000,00 %
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST13,172+1,31 %
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST9,6440,00 %
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST12,300-0,81 %
BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC10,6040,00 %
BRISTOW GROUP INC38,2000,00 %
C&F FINANCIAL CORPORATION60,000,00 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND22,000-1,17 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION19,040+0,16 %
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC27,7000,00 %
CHORUS AVIATION INC14,500+2,84 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC58,910,00 %
CROWN CASTLE INC75,00+0,27 %
CROWN CRAFTS INC2,9100,00 %
DEVON ENERGY CORPORATION40,465+0,58 %
DREAM UNLIMITED CORP12,8000,00 %
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP45,8000,00 %
EPSILON ENERGY LTD5,740+1,77 %
FINANCIAL INSTITUTIONS INC30,330-0,16 %
FIRST CAPITAL INC51,860,00 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC25,8000,00 %
FIRST US BANCSHARES INC11,5000,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORPORATION13,0000,00 %
FTAI AVIATION LTD236,920,00 %
FTAI INFRASTRUCTURE INC5,2150,00 %
GILEAD SCIENCES INC125,58-0,79 %
GOLUB CAPITAL BDC INC10,300-2,83 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY8,936+4,69 %
GRAY MEDIA INC4,2000,00 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC148,000,00 %
HAWTHORN BANCSHARES INC32,5000,00 %
HUB GROUP INC31,200-3,11 %
INSTEEL INDUSTRIES INC27,200-3,55 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC6,4200,00 %
MCAN MORTGAGE CORPORATION14,2000,00 %
MGP INGREDIENTS INC15,620-0,89 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST28,650+6,51 %
NEWMARK GROUP INC11,9000,00 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC22,600+1,80 %
NOV INC16,500+1,48 %
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA183,70-1,18 %
ROSS STORES INC183,50+0,80 %
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION167,35+4,30 %
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA26,0000,00 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL69,02+1,20 %
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC15,0450,00 %
SONIC AUTOMOTIVE INC52,500,00 %
TEXTRON INC79,76+0,38 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC414,95+0,30 %
TRICAN WELL SERVICE LTD4,2800,00 %
UNITED BANKSHARES INC33,800-1,17 %
UNITED COMMUNITY BANKS INC26,0000,00 %
URBAN EDGE PROPERTIES17,7000,00 %
US PHYSICAL THERAPY INC68,00+0,74 %
VALLEY NATIONAL BANCORP10,700+2,88 %
WESCO INTERNATIONAL INC222,00-2,63 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD56,10+1,81 %
WEYCO GROUP INC29,6000,00 %
WORTHINGTON ENTERPRISES INC41,140+0,78 %
WORTHINGTON STEEL INC28,700+1,06 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.