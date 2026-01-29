The following instruments on XETRA do have their first trading 29.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.01.2026
Aktien
1 CA02074J5017 Alpha Cognition Inc.
2 US05151Y1010 AUMOVIO SE ADR
3 BRAXIAACNPC9 Axia Energia
4 US09254V1052 Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc.
5 FI4000176557 Cityvarasto Oyj
6 US9396531017 Elme Communities
7 CA5949881075 Microsoft Corp. CDR
8 US68339U1025 ONWARD Medical N.V. ADR
9 US85223E1010 Square Enix Holdings Co. Ltd. ADR
10 CA86805G1000 Super Micro Computer Inc. CDR
11 US86828P3010 Superior Plus Corp. ADR
12 CA87357T3001 Tactical Resources Corp.
13 US98260P1030 WuXi AppTec Co. Ltd. ADR
14 US03945R1023 Archer Aviation Inc.
15 US04302A1043 Arteris Inc.
16 AU000000CTM4 Centaurus Metals Ltd.
17 KYG9430L1150 Wanguo Gold Group Ltd.
18 CA44864F1099 Hydaway Digital Corp.
19 US45579U1097 Indivior Pharmaceuticals Inc.
20 CA7469601032 QScreen AI Inc.
Anleihen/ETF/ETP
1 US910047AL34 United Airlines Holdings Inc.
2 XS3261897238 Cheplapharm Arzneimittel GmbH
3 AU3CB0299675 Crédit Agricole S.A.
4 XS3285687219 Imperial Brands Finance PLC
5 AU3CB0277432 Inter-American Development Bank
6 AU3CB0306850 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
7 AU3CB0330298 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
8 XS3285006634 Telefonica Emisiones S.A.U.
9 US38145GAU40 The Goldman Sachs Group Inc.
10 DE000WBP0BS2 Wüstenrot Bausparkasse AG
11 AU3CB0330769 Landwirtschaftliche Rentenbank
12 US316773DP29 Fifth Third Bancorp
13 US316773DN70 Fifth Third Bancorp
14 XS3281761901 OTP Bank Nyrt.
15 USY72910AA35 Renew Treasury IFSC Private Ltd.
16 XS3277031533 The Link Finance [Cayman] 2009 Ltd.
17 USP93960AL92 Trinidad & Tobago, Republik
18 AT0000A3S0M6 Erste Group Bank AG
19 EU000A4EPCA0 European Investment Bank (EIB)
20 XS3284396622 National Bank of Greece S.A.
21 US902133BF33 Tyco Electronics Group S.A.
22 DE000DKB0747 Deutsche Kreditbank AG
23 XS2769582243 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
24 DE000HEL4A79 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL4A61 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 LU3231307524 Amundi EUR Credit Spread Widening UCITS ETF
27 IE000PUAKZP8 Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF EUR Acc
28 IE000JJMOWY0 Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF USD Acc
29 IE000A537EY2 Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF EUR (H) Acc
30 IE0000LTAD82 Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF EUR Acc
31 IE000LW5CCQ4 Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF USD Acc
32 IE000SI9E3I8 Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF EUR (H) Acc
33 IE00042EX8S2 Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Dis
34 IE00063T9YS5 Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Dis
35 XS3246967098 WisdomTree Enhanced Commodity Carry
