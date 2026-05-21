Die Norsk Hydro-Aktie ISIN: NO0005052605 zählt 2026 zu den stärkeren Werten im Rohstoff- und Aluminiumsektor. Nach einem langen Aufwärtstrend und einer zuletzt gesehenen Seitwärtsphase hat die Aktie die Marke von 10 Euro überschritten und damit ein neues Hoch markiert. Für Anleger rückt der norwegische Aluminiumkonzern damit wieder stärker in den Fokus.Warum Norsk Hydro nicht als Top-Favorit galtBereits Ende Dezember war klar: Die Aktie von Norsk ...

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