|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADVANCE AUTO PARTS INC
|US00751Y1064
|0,25 USD
|0,2136 EUR
|ALMA MEDIA OYJ
|FI0009013114
|-
|0,48 EUR
|AT&T INC
|US00206R1023
|0,2775 USD
|0,2371 EUR
|BRP INC
|CA05577W2004
|0,25 CAD
|0,1546 EUR
|CION INVESTMENT CORPORATION
|US17259U2042
|0,1 USD
|0,0854 EUR
|CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|CNE100006WS8
|7,883 HKD
|0,8599 EUR
|DARDEN RESTAURANTS INC
|US2371941053
|1,5 USD
|1,2819 EUR
|ETTEPLAN OYJ
|FI0009008650
|-
|0,22 EUR
|FLUSHING FINANCIAL CORPORATION
|US3438731057
|0,22 USD
|0,188 EUR
|GENERAL DYNAMICS CORPORATION
|US3695501086
|1,59 USD
|1,3588 EUR
|GENERAL MILLS INC
|US3703341046
|0,61 USD
|0,5213 EUR
|HELLO GROUP INC ADR
|US4234031049
|0,28 USD
|0,2392 EUR
|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
|NL0011794037
|-
|0,73 EUR
|KRUNG THAI BANK PCL
|TH0150010Z11
|2,24 THB
|0,0597 EUR
|KRUNG THAI BANK PCL NVDR
|TH0150010R11
|2,24 THB
|0,0597 EUR
|LINCOLN NATIONAL CORPORATION
|US5341871094
|0,45 USD
|0,3845 EUR
|MARVELL TECHNOLOGY INC
|US5738741041
|0,06 USD
|0,0512 EUR
|NEDAP NV
|NL0000371243
|-
|3,7 EUR
|PALFINGER AG
|AT0000758305
|-
|0,9 EUR
|SANLAM LIMITED ADR
|US80104Q2084
|0,5816 USD
|0,4971 EUR
|STOREBRAND ASA
|NO0003053605
|5,4 NOK
|0,4859 EUR
|VERIZON COMMUNICATIONS INC
|US92343V1044
|0,7075 USD
|0,6046 EUR
|VESTAS WIND SYSTEMS A/S ADR
|US9254581013
|0,0382 USD
|0,0326 EUR
|VOLVO AB B ADR
|US9288541082
|0,5023 USD
|0,4292 EUR
|WULFF YHTIOT OYJ
|FI0009008452
|-
|0,09 EUR
|ZURICH INSURANCE GROUP AG
|CH0011075394
|30 CHF
|32,4513 EUR
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