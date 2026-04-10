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WKN: A0HL9Z | ISIN: US00206R1023 | Ticker-Symbol: SOBA
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10.04.26 | 08:17
22,690 Euro
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Branche
Telekom
Aktienmarkt
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AT&T INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AT&T INC 5-Tage-Chart
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ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCE AUTO PARTS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCE AUTO PARTS INC46,540-3,72 %
ALMA MEDIA OYJ13,750+3,77 %
AT&T INC22,690-1,07 %
BRP INC65,05-0,54 %
CION INVESTMENT CORPORATION6,152+1,89 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD73,12+5,42 %
DARDEN RESTAURANTS INC165,70-1,25 %
ETTEPLAN OYJ7,460-2,61 %
FLUSHING FINANCIAL CORPORATION13,8000,00 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION293,70-0,10 %
GENERAL MILLS INC31,110-0,92 %
HELLO GROUP INC ADR4,920-7,17 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV41,470-2,05 %
KRUNG THAI BANK PCL0,9000,00 %
LINCOLN NATIONAL CORPORATION30,090+0,94 %
MARVELL TECHNOLOGY INC103,42+0,90 %
NEDAP NV81,20-4,58 %
PALFINGER AG36,200-1,50 %
STOREBRAND ASA16,050-1,17 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC40,300-1,24 %
WULFF YHTIOT OYJ3,340+0,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG589,00-4,07 %
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