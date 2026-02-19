Zug - Zug Estates hat im vergangenen Geschäftsjahr dank deutlich positiver Neubewertungseffekte mehr Gewinn erzielt. Anleger profitieren über eine erneut höhere Dividende von dieser Entwicklung. Der Ausblick deutet derweil auf eine gewisse Rückkehr zur Normalität hin. Der Liegenschaftsertrag legte um 3,4 Prozent auf 71,6 Millionen Franken zu, wie das auf den Wirtschaftsraum Zug fokussierte Immobilienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Dazu hat auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab