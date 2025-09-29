Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Janine Nauer wird neue Leiterin Projektentwicklung & Bauprojekte bei Zug Estates



29.09.2025 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Zug, 29. September 2025 Der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG hat Janine Nauer (44) als Leiterin Projektentwicklung & Bauprojekte und Mitglied der Geschäftsleitung der Zug Estates AG gewählt. Sie wird ihre Tätigkeit am 1. April 2026 aufnehmen. Janine Nauer ist seit 2022 bei Swiss Life Asset Management in der Projektentwicklung tätig, zuletzt als Head Real Estate Development Team Deutschschweiz. Davor arbeitete sie während fünf Jahren als Projekt- und Teamleiterin bei einem Schweizer Immobiliendienstleister mit den Schwerpunkten Projektentwicklung und Projektrealisierung und während acht Jahren als Architektin in der Projektleitung. Janine Nauer verfügt über einen Master of Arts in Architecture der Hochschule Luzern (HSLU) und einen EMBA in General Management der Universität St. Gallen (HSG). Janine Nauer übernimmt die Leitung Projektentwicklung & Bauprojekte von Peter Wicki, welcher sich nach über sechs Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei Zug Estates entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er hat die Entwicklung von Zug Estates als Mitglied der Geschäftsleitung wesentlich mitgeprägt. Der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG dankt Peter Wicki für sein grosses Engagement und sein erfolgreiches Wirken für die Zug Estates Gruppe und wünscht ihm persönlich sowie beruflich alles Gute für die Zukunft. Termine:

19. Februar 2026 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2025

8. April 2026 | Ordentliche Generalversammlung Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10

ir@zugestates.ch Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2025 CHF 1.92 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212). Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch



Ende der Medienmitteilungen

